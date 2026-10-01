Gắn kết các tổ chức tôn giáo thực hiện an sinh xã hội

Giáo dân giáo xứ Biên Hòa (phường Trấn Biên) tham gia hiến máu tình nguyện.

Điều này góp phần huy động có hiệu quả và đa dạng hóa nguồn lực xã hội thực hiện công tác an sinh xã hội; đồng thời xây dựng, vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với các TCTG, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo vì sự phát triển của thành phố.

Huy động nguồn lực tổ chức tôn giáo

Đồng Nai là địa bàn có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng với 24 tổ chức thuộc 10 tôn giáo cùng hệ thống cơ sở tín ngưỡng và các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo khác. Thời gian qua, các TCTG tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở…

Trong đó, đóng góp cho công tác an sinh xã hội là lĩnh vực thể hiện rõ nhất tinh thần, trách nhiệm xã hội của các TCTG, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo. Giai đoạn 2021-2025, các TCTG trên địa bàn đã đóng góp hơn 2,5 ngàn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua triển khai các mô hình, các TCTG đóng góp hơn 428 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Nhiều mô hình như: Bếp ăn từ thiện, Phiên chợ 0 đồng, Tủ quần áo nhân ái, Nước sạch miễn phí, Giáo xứ tham gia hiến máu tình nguyện… được duy trì, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Cụ thể, nhiều năm qua, chùa Giác Quang (xã Lộc Hưng) phối hợp cùng địa phương duy trì bếp cơm từ thiện phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai, trụ trì chùa Giác Quang cho hay: Bếp cơm được duy trì 2 ngày/tuần. Mỗi lần nhà chùa chuẩn bị 400 phần ăn phục vụ bà con miễn phí. Những năm qua, được sự tạo điều kiện, hỗ trợ của địa phương mà bếp ăn đã đến được với những hoàn cảnh khó khăn, việc trao phần ăn trước cổng chùa diễn ra trật tự.

Theo Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai, Chánh xứ giáo xứ An Khương (xã Tân Hưng), những năm qua, mỗi giáo xứ đều duy trì những hình thức trợ giúp người dân hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật và được thực hiện hiệu quả, duy trì thường xuyên là việc mỗi giáo xứ đều xây dựng hệ thống nước sạch cung cấp miễn phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, không phân biệt tôn giáo.

Cùng với đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, các TCTG thành lập 183 cơ sở giáo dục, kinh phí hỗ trợ hoạt động giáo dục trung bình mỗi năm hơn 95 tỷ đồng. Ngoài ra, có 74 cơ sở y tế thuộc các TCTG, kinh phí hỗ trợ hoạt động y tế trung bình mỗi năm hơn 20 tỷ đồng. Có 44 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, giáo dục hơn 2,6 trường hợp thuộc diện trợ giúp xã hội… Những hoạt động này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Thông qua việc phối hợp cùng các TCTG thực hiện mô hình an sinh xã hội đã cho thấy một nguyên tắc rất quan trọng: Khi phong trào của MTTQ gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng và phù hợp với giá trị đạo đức của từng tôn giáo thì khả năng tham gia và tính bền vững sẽ cao hơn. Do vậy, trong quá trình xây dựng và nhân rộng các mô hình tôn giáo đồng hành cùng cộng đồng, MTTQ các cấp sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà tôn giáo có thế mạnh như: an sinh xã hội, môi trường, khuyến học, chăm sóc người yếu thế, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng khu dân cư văn minh… Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố NGUYỄN TẤN PHÚ

Hướng tới những chương trình an sinh bền vững

Những kết quả có được từ sự gắn kết các TCTG tham gia cùng MTTQ và các tổ chức thành viên, các xã, phường thực hiện công tác an sinh xã hội thời gian qua được đánh giá rất tích cực. Các mô hình an sinh xã hội này đã và đang tiếp tục được các bên liên quan duy trì, mở rộng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Đức Nguyễn Thị Quý, năm 2025, MTTQ xã cùng chùa Từ Nghiêm phối hợp thực hiện bếp ăn dành cho người khó khăn; hỗ trợ quà cho người nghèo và những trường hợp cần giúp đỡ khác. Qua quá trình thực hiện, từ kết nối 1 cơ sở tôn giáo ban đầu, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã gắn kết được tất cả 6 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, nhiều hoạt động trợ giúp cộng đồng đã được thực hiện, như: 1 giếng nước cộng đồng dành cho 19 hộ dân tộc thiểu số với kinh phí 30 triệu đồng; trao hơn 1,5 ngàn phần quà cho người dân…

Ngoài ra, những cơ sở tôn giáo này còn cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cuộc sống. Những hoạt động này đang tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các TCTG duy trì thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, phát huy vai trò của các TCTG, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có đạo trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc đang được Đồng Nai triển khai là hướng đi rất phù hợp với Chương trình 4 của Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 về phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Tấn Phú, MTTQ nhìn nhận đóng góp của các tôn giáo là nguồn lực xã hội có tính bền vững. Thay vì chỉ vận động tôn giáo đóng góp trong từng đợt, từng cuộc vận động, cần hướng tới xây dựng các chương trình phối hợp dài hạn. Để làm được điều này, MTTQ xây dựng cơ chế phối hợp với các TCTG gắn với chuyển từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp theo chương trình. Mỗi chương trình xác định rõ mục tiêu, nội dung, đầu mối, trách nhiệm và cách đánh giá kết quả. MTTQ chủ động kết nối nguồn lực xã hội của các TCTG với các chương trình an sinh của địa phương và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Quan tâm phát hiện, phát huy vai trò, biểu dương những chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu…