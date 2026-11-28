Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn là hành động cụ thể nhằm phát triển kinh tế biển bền vững gắn với nhiệm vụ bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh hàng hải tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đông đảo đại biểu dự chương trình Lễ phát động “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”.

Từ nhận thức sâu sắc đến cam kết hành động bảo vệ "viên ngọc bích" Biển Đông

Trước giờ khai mạc chương trình, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo văn nghệ sĩ và nhân dân địa phương đã đến dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo. Nghi thức tri ân thiêng liêng này như một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ từng tấc đất, sải biển mà cha ông đã đổ xương máu để bảo vệ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hiện tượng nước biển ấm lên gây tẩy trắng san hô cùng vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, chương trình năm 2026 được tổ chức nhằm chuyển hóa nhận thức thành những giải pháp bảo tồn thực chất.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, di sản lịch sử vô giá mà còn là “viên ngọc bích” giữa Biển Đông – vùng kinh tế biển chiến lược của thành phố.

Trước những tổn thương mà hệ sinh thái biển nơi đây đang gánh chịu, chương trình năm nay tạo điểm nhấn bằng việc kết nối chặt chẽ sức lan tỏa của văn hóa – nghệ thuật với các hoạt động khoa học, thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi chỉ rõ ba trụ cột chính của chương trình: dùng ngôn ngữ nghệ thuật để đánh thức cảm xúc, giúp công chúng nhìn nhận trực diện vẻ đẹp nguyên sơ lẫn những "vết thương" của đại dương; tạo không gian trải nghiệm trực quan để học sinh tự tay tái chế rác thải nhựa, gieo mầm tình yêu thiên nhiên từ học đường; và trực tiếp ra quân làm sạch bãi biển, lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô nhằm tái thiết “lá phổi xanh” và “lá chắn tự nhiên” cho bờ biển.

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội,” đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách hãy nói không với rác thải nhựa dùng một lần và ứng xử có trách nhiệm với từng nhành san hô đang hồi sinh.

Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền phát biểu tiếp thu ý kiến.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Phan Trọng Hiền cam kết sẽ cụ thể hóa hiệu quả các định hướng của thành phố; kiên định mục tiêu phát triển kinh tế và du lịch xanh, bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học biển gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lan tỏa lối sống xanh bằng những hành động thiết thực dưới lòng đại dương

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Không khí buổi lễ thêm phần sôi nổi, truyền cảm hứng với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm hơi thở biển cả qua các ca khúc “Thanh âm đại dương”, “Vũ điệu của biển”, “Hát cho hành tinh xanh”, “Bay qua Biển Đông” cùng bộ sưu tập thời trang tái chế “Đại dương xanh” và “Sắc màu san hô”.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và thời trang sáng tạo từ phế liệu, các nghệ sĩ đã gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về sự hồi sinh của tự nhiên nếu con người biết trân trọng và hành động kịp thời.

Sức lan tỏa của chương trình càng thêm mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ, các hoa hậu, đại sứ truyền thông như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân cùng nhiều người đẹp, siêu mẫu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng phát động chương trình.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo xúc động bày tỏ sự nhói lòng khi chứng kiến những thước phim ghi lại cảnh san hô bị bạc trắng dưới đáy biển Côn Đảo. Cô cho rằng san hô không biết cất tiếng khóc, nhưng sự bạc màu ấy chính là lời kêu cứu khẩn thiết nhất từ lòng biển sâu, đòi hỏi mỗi người không thể đứng ngoài cuộc.

Hoa hậu Trái Đất Nguyễn Phương Khánh nhấn mạnh rạn san hô là ngôi nhà chung của nhiều loài sinh vật quý hiếm như rùa biển, trai tai tượng, đồng thời kỳ vọng mỗi du khách đến Côn Đảo sẽ thực hành du lịch có trách nhiệm, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình bảo vệ thiên nhiên.

Còn Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào khi tiếp nối hành trình trồng rừng trên đất liền bằng việc trực tiếp tham gia nuôi cấy san hô, khẳng định rừng trên cạn hay san hô dưới biển đều là lá phổi duy trì sự sống của nhân loại.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh cùng các mô hình sinh vật biển tại triển lãm cho đặc khu Côn Đảo.

Ngay sau nghi thức cắt băng phát động trên sân khấu, các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm với 150 tác phẩm ảnh tư liệu chia theo 5 chủ đề, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống cư dân vùng biển cũng như những thách thức môi trường hiện nay.

Bên cạnh đó, khu trưng bày các mô hình sinh vật biển chế tác từ rác thải nhựa thu gom ngoài đại dương và khu vực trải nghiệm hướng dẫn học sinh tự tay làm móc khóa hình rùa Côn Đảo từ nhựa tái chế đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo thanh thiếu niên.

Để duy trì hiệu quả tuyên truyền lâu dài, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã chính thức trao tặng toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và các mô hình trưng bày này cho Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ và phục vụ công tác giáo dục cộng đồng.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng tham hoạt động ra quân làm sạch bãi biển.

Khép lại phần nghi thức và triển lãm, tinh thần “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau” lập tức được hiện thực hóa bằng hai mũi hành động cụ thể trên thực địa. Một lực lượng gồm đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân và du khách đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường bãi biển vịnh Côn Sơn và trồng cây xanh phủ xanh khu vực hồ An Hải.

Cùng thời điểm, đoàn công tác gồm lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đại diện doanh nghiệp và các đại sứ chương trình đã trực tiếp xuống biển, phối hợp cùng lực lượng chuyên môn thực hiện quy trình khoa học nuôi cấy, phục hồi các rạn san hô.

Các đại biểu chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh cùng các mô hình sinh vật biển tại triển lãm cho Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình phát động năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo đã khép lại bằng những việc làm thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách. Sự chung sức đồng lòng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ và cộng đồng không chỉ góp phần hồi sinh những rạn san hô, giữ gìn màu xanh thuần khiết cho đại dương mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho muôn đời sau.