Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Vụ Hợp tác quốc tế. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, tháng 11/1981, từ Tổ công tác đối ngoại (Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc), Vụ Hợp tác quốc tế được thành lập và từng bước trưởng thành. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Vụ đã khẳng định vai trò tham mưu, kết nối, điều phối hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống Học viện, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chủ trương, chính sách. Hợp tác quốc tế đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; nhiều môn học, phương pháp giảng dạy là tiền thân của nhiều đơn vị chuyên ngành quan trọng của Học viện.

Các đại biểu dự tham dự buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Đậu Hương Nam nhấn mạnh, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác hợp tác quốc tế, nhất là trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả điều phối và trách nhiệm trong triển khai từng chương trình hợp tác, góp phần thực hiện hiệu quả các định hướng phát triển của Học viện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, ra đời năm 1981, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Vụ Hợp tác quốc tế đã đồng hành cùng Học viện vượt qua thử thách, trưởng thành qua từng giai đoạn phát triển. Từ khi Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới và đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, hợp tác quốc tế trở thành bộ phận không thể tách rời trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tham mưu chính sách. Đến nay, Học viện đã thiết lập quan hệ với hơn 200 đối tác tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 30 chính đảng cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm tư vấn chính sách uy tín.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế. Từ năm 2021 đến nay, Vụ đã tham mưu, điều phối 316 đoàn công tác nước ngoài, đón 590 đoàn quốc tế, triển khai 114 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố quốc tế và tổ chức 252 hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách; củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại Đảng và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị hợp tác quốc tế của Học viện phải được đặt trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đảng và chiến lược phát triển đất nước; chuyển trọng tâm từ mở rộng quan hệ sang hợp tác chiều sâu, thực chất, bền vững; gắn chặt hợp tác quốc tế với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tham mưu chính sách.

Hội thảo “Hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thành tựu và triển vọng”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí yêu cầu phát huy thế mạnh về đối thoại lý luận và ngoại giao học thuật; chủ động chia sẻ thành tựu nghiên cứu, kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó nâng cao vị thế học thuật của Học viện; đồng thời, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế; xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất trong toàn Học viện, phát huy vai trò tham mưu chiến lược, kết nối và điều phối của Vụ Hợp tác quốc tế; chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất định hướng hợp tác phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Vụ Hợp tác quốc tế.

*Cùng ngày, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thành tựu và triển vọng”.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thành tựu và triển vọng”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hội thảo khẳng định, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, hợp tác quốc tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tham mưu chính sách; đồng thời nâng cao năng lực học thuật, uy tín và vị thế của Học viện trong công tác đối ngoại Đảng.

Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh, hợp tác quốc tế đã trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy đổi mới tư duy, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác quốc tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức triển khai, chuyển từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác; từ tiếp nhận tri thức sang chủ động tham gia kiến tạo, chia sẻ tri thức và đóng góp những giá trị Việt Nam vào các diễn đàn quốc tế.