Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BNG

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 có chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là dịp để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, trao đổi những định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Tại hội nghị lần này, Việt Nam chú trọng hai định hướng.

Thứ nhất, cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên. Bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó giữa hòa bình và phát triển.