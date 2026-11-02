Gắn học tập và thực hành theo Bác với nhiệm vụ đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo

Sáng 2/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” và Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; quán triệt một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu tham dự Hội nghị và Lễ phát động Cuộc thi

Học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, phát triển nguồn nhân lực

Phát biểu khai mạc Hội nghị và Lễ phát động cuộc thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, nguồn chỉ dẫn quý báu đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, học tập, thực hành theo Bác càng có ý nghĩa đối với việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị số 07-CT/TW tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững đó, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn học tập với thực hành, đưa nhận thức thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đây cũng là cơ sở để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm của mình, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu.

Đối với ngành Giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng, học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Những lời dạy của Người về giáo dục, tinh thần tự học, đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo luôn là nguồn động viên các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý và người học nỗ lực cống hiến.

“Ý nghĩa ấy càng rõ hơn khi toàn ngành đang thực hiện các định hướng lớn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần cầu thị, phương pháp làm việc khoa học, gần gũi thực tiễn và sự quan tâm đến con người trong tư tưởng, phong cách của Bác là những giá trị cần được thấm sâu trong quá trình đổi mới”, Thứ trưởng chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những yêu cầu mới của Chỉ thị; hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ xây dựng và phát triển của ngành.

Hội nghị đồng thời quán triệt một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó là yêu cầu đổi mới thực chất công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ có đủ năng lực, kỹ năng số và năng lực giải quyết công việc; tạo điều kiện và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong toàn Đảng bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu tham quan phòng thi trực tuyến

Cùng với việc quán triệt Chỉ thị, Thứ trưởng cho biết, Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” mở ra một hình thức tìm hiểu, học tập, góp phần lan tỏa nội dung sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Bộ.

Cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mỗi người có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Tuyên bố Phát động Cuộc thi, Thứ trưởng kêu gọi cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo Thể lệ tích cực hưởng ứng Cuộc thi bằng tinh thần tự giác, nghiêm túc; góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý thức tu dưỡng, học tập và cống hiến, đóng góp vào xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh và sự phát triển của ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi

Khơi dậy tinh thần học tập, đổi mới và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, đồng chí Nguyễn Diệu Cúc, đảng viên Chi bộ Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục, đại diện đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động, người học trong Đảng bộ Bộ GD-ĐT cho biết, cuộc thi là cơ hội để mỗi người củng cố kiến thức, nhìn lại trách nhiệm của bản thân, khơi dậy tinh thần học tập, đổi mới và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Diệu Cúc, đảng viên Chi bộ Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu hưởng ứng Cuộc thi

Theo bà Nguyễn Diệu Cúc, đối với cán bộ, giảng viên, học tập và thực hành theo Bác được thể hiện qua sự tận tụy với người học, mẫu mực trong giảng dạy, công bằng trong đánh giá, trung thực trong nghiên cứu khoa học và trách nhiệm với công việc được giao.

Từ nhận thức đó, bà Nguyễn Diệu Cúc nêu ba cam kết hưởng ứng cuộc thi: tham gia nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm; tích cực chia sẻ kiến thức, lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác; chuyển những điều đã học thành hành động, kết quả cụ thể, bắt đầu từ việc cải tiến bài giảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đổi mới quy trình làm việc hay ứng dụng hiệu quả công cụ số.

“Học để hiểu sâu, hiểu để hành động, hành động để đổi mới, đổi mới để phát triển!”, đảng viên Nguyễn Diệu Cúc nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động phát động và hưởng ứng cuộc thi, chương trình còn có phần phổ biến thể lệ và tham quan phòng thi trực tuyến, giúp các đại biểu nắm rõ cách thức tham gia.

Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu phát biểu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu đã quán triệt hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Đảng bộ Bộ GDĐT và ngành Giáo dục; một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung đã được quán triệt thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW; đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề; đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm, hoàn thành kế hoạch toàn khóa trong tháng 11/2026. Các nhiệm vụ phải rõ người phụ trách, thời hạn, kết quả; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hành gắn với chức trách, tránh hình thức.

Thứ ba, gắn thực hành theo Bác với nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện chính sách và thực hiện nhiệm vụ của ngành; giải quyết khó khăn từ thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người học, nhà giáo.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hành theo Bác với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện tham gia cuộc thi tự giác, nghiêm túc, trung thực, coi trọng vận dụng kiến thức vào công tác; giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị và tổ chức cuộc thi.