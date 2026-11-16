Gắn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với nhiệm vụ phát triển giáo dục và làm chủ khoa học công nghệ

Với gần 3.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và tham gia làm bài thi (tính đến 9 giờ ngày 14/11/2026).

Cuộc thi gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu những chủ trương lớn về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tuần thi chính thức thứ hai diễn ra từ ngày 08h00 ngày 9/11 đến 22h00 ngày 15/11/2026.

Nhiều đơn vị 100% đảng viên đăng ký dự thi

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, trong tổng số 1.559 đảng viên của Đảng bộ Bộ GDĐT, có 1.139 đảng viên đã đăng ký dự thi, đạt gần 75%.

Một số đơn vị có từ 90-100% đảng viên đăng ký dự thi, tiêu biểu như Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chi bộ Vụ Giáo dục Mầm non, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. Ở khối đảng bộ, Cục Quản lý chất lượng, Báo Giáo dục và Thời đại, Học viện Quản lý giáo dục, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên là những đơn vị có tỉ lệ đăng ký cao, lần lượt đạt từ 90% trở lên.

Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ đảng viên, cuộc thi còn thu hút nhiều lượt đăng ký từ các cơ sở giáo dục, tiêu biểu như Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội. Sự hưởng ứng tại các cơ quan, đơn vị và nhà trường góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận nội dung cuộc thi, đưa việc tìm hiểu các chủ trương, nghị quyết đến với nhiều đối tượng trong ngành.

Gắn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với những nhiệm vụ lớn của ngành

Cuộc thi do Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT tổ chức theo Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 26/9/2026, nhằm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung thi tập trung vào bốn nhóm chủ đề: học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc kết nối các nhóm chủ đề này tạo cơ hội để người dự thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong mối liên hệ với những định hướng phát triển của đất nước và nhiệm vụ của ngành giáo dục. Qua đó, cuộc thi góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chủ trương lớn, gắn nội dung học tập với yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Tuần thi chính thức thứ hai diễn ra từ 8 giờ ngày 9/11 đến 22 giờ ngày 15/11/2026. Theo Thể lệ, mỗi người được dự thi tối đa 5 lần trong mỗi tuần thi chính thức và phải tham gia đầy đủ cả hai tuần để đủ điều kiện xét giải chung cuộc.