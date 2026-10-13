Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số

Đại biểu và người dân đến tham quan, tìm hiểu các giải pháp công nghệ được trưng bày tại ngày hội (Ảnh: CTV)

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm các giải pháp và ứng dụng công nghệ số phục vụ đời sống hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú thu hút nhiều người dân đến tham dự. Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi hằng ngày, người dân cũng phải tiếp cận và tìm hiểu, ứng dụng công nghệ là cần thiết. Qua đó, giúp người dân nâng cao kỹ năng số, thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và tìm hiểu các nền tảng, sản phẩm, giải pháp số phục vụ đời sống, học tập và công việc. Trong đó, nổi bật là các ứng dụng về dịch vụ số, giáo dục số, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn trên không gian mạng và các giải pháp hỗ trợ học tập suốt đời.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, giúp người dân không chỉ tìm hiểu về chuyển đổi số mà còn thực hành, sử dụng công nghệ và từng bước hình thành kỹ năng số. Tại đây, người dân được tiếp cận các nền tảng, ứng dụng và kỹ năng thiết yếu trong đời sống số, từ sử dụng dịch vụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện rủi ro trên môi trường mạng.

Đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ trưng bày tại ngày hội. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, người dân cũng được tiếp cận, kết nối hoạt động học tập với ứng dụng công nghệ, giới thiệu các mô hình, sản phẩm và giải pháp về giáo dục số, STEM/STEAM, lớp học thông minh, học liệu số, Robotics, AI, lập trình và công nghệ trong dạy, học.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Ngay từ những ngày đầu của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế: khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu và trải nghiệm.

Đồng thời, khai thác thư viện số, học liệu mở; tổ chức các hoạt động STEM/STEAM, trải nghiệm công nghệ, kỹ năng số; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; đồng thời tăng cường các hoạt động gắn học tập với thực hành và đời sống.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng cũng đang từng bước đưa nội dung học tập đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân và người lao động, nhất là kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Đây chính là tinh thần “học để làm việc, học để thích ứng và học để phát triển”.

Trong bối cảnh công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, đang thay đổi nhanh chóng, học tập suốt đời chính là năng lực để mỗi người thích ứng với sự thay đổi. Và chuyển đổi số chính là phương thức giúp việc học tập, tiếp cận tri thức và sử dụng dịch vụ trở nên thuận tiện hơn, mọi lúc, mọi nơi.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số trước hết phải tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố. Muốn vậy, bên cạnh phát triển kỹ năng số, thành phố cần có một hệ thống hạ tầng, nền tảng và ứng dụng số dùng chung, được kết nối và vận hành thống nhất.

Thời gian qua, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng, vận hành và phát triển một số hệ thống, nền tảng dùng chung của thành phố, nổi bật như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh; Nền tảng Quản lý văn bản, điều hành; Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời và xử lý kiến nghị người dân (Cổng 1022); Nền tảng bản đồ số; Ứng dụng Công dân số...

“Có thể nói, các nền tảng số dùng chung chính là một phần quan trọng của Nền hành chính số của thành phố, tạo ra sự kết nối về dữ liệu, thông tin, dịch vụ và tương tác”, bà Võ Thị Trung Trinh nhấn mạnh.

Thông qua các nền tảng này, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, gửi phản ánh và nhận được thông tin giải đáp qua Cổng 1022, tiếp cận dữ liệu và bản đồ số, sử dụng các dịch vụ số của chính quyền.

Đối với các cơ quan nhà nước, các hệ thống dùng chung như Nền tảng quản lý Chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh giúp tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, điều hành trên môi trường số. Đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của 168 phường, xã, đặc khu cho người dân, doanh nghiệp.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Đáng chú ý, Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh là kênh ứng dụng kết nối chính quyền với người dân, là cầu nối trực tiếp đưa hệ sinh thái số của thành phố đến với từng người dân.

“Đây không chỉ là một ứng dụng trên điện thoại thông thường, mà thành phố định hướng trở thành một siêu ứng dụng “n trong 1”, kết nối hai chiều giữa chính quyền và người dân, trở thành điểm tiếp cận tập trung các thông tin, dịch vụ và tiện ích số thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân”, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết.

Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành cộng đồng người dùng Ứng dụng Công dân số. Mỗi người dùng mới là thêm một người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ số, học hỏi kỹ năng số, tương tác với chính quyền và thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.