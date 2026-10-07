Gắn học tập suốt đời với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đất nước

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg; Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập suốt đời từ các mô hình học tập, cốt lõi là "Công dân học tập", đồng thời tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các cấp cùng 378 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học trong cả nước. GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, trong những năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các mô hình học tập.

Thông qua việc ký kết và triển khai các chương trình phối hợp, các mô hình này đã thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành những hình thức thi đua sinh động đối với phong trào học tập của toàn xã hội, gần gũi để mỗi người dân, mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thực hiện quyền và trách nhiệm học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mình.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nghĩa.

Điều đáng quý nhất là việc thực hiện phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về học tập, không dừng lại ở việc “học để có bằng cấp”, mà từng bước chuyển mạnh sang học để nâng cao tri thức, kỹ năng, năng lực lao động; học để thích ứng với sự thay đổi của xã hội; học để làm việc tốt hơn, sống tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đất nước.

Hội Khuyến học Việt Nam đã thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”; góp phần tạo dựng môi trường học tập rộng mở, bình đẳng và suốt đời cho mọi người, tạo động lực để phong trào học tập suốt đời phát triển sâu rộng, tạo nền tảng để phát triển xã hội học tập theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững. Từ đó, phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng; các mô hình học tập ngày càng đa dạng, thiết thực, gắn với đời sống của nhân dân và gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng trong thời kỳ mới, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nghĩa.

Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, các mô hình học tập tiêu biểu được vinh danh trong Đại hội đều là những tấm gương sáng về học tập, học tập suốt đời, góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng thành công xã hội học tập của đất nước. Đây chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học, là những minh chứng sống động cho sức sống của phong trào học tập suốt đời trên mọi miền đất nước. Sự đóng góp của các mô hình học tập tiêu biểu rất đáng được trân trọng, là niềm tự hào của phong trào học tập do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao vai trò nòng cốt, tích cực của Hội Khuyến học Việt Nam trong thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng xã hội học tập, xét đến cùng, không phải là xây dựng thêm các danh hiệu hay phong trào mà là xây dựng năng lực học tập, tự học, năng lực thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân.

Qua 5 năm triển khai, các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập đã được triển khai rộng khắp. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu; cả nước đã hình thành mạng lưới gần 10.300 trung tâm học tập cộng đồng, với hơn 24,5 triệu lượt người tham gia học tập trong năm học 2024 - 2025.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm tặng Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Lê Nghĩa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và các Bộ, ban ngành và địa phương cần chuyển từ chú trọng số lượng danh hiệu, mô hình sang đánh giá chất lượng chuyển biến về năng lực thích ứng thực tế của người dân; chuyển từ các mô hình, thiết chế riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời mở, linh hoạt, dễ tiếp cận.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò cấp xã phải là hạt nhân triển khai xã hội học tập trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số và năng lực thích ứng với công nghệ trong học tập suốt đời; gắn học tập suốt đời với các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng hành, tạo điều kiện để Hội Khuyến học Việt Nam phát huy sứ mệnh cao cả của mình.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, tạo điều kiện của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm của Hội Khuyến học Việt Nam, phong trào học tập suốt đời sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả...

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng bằng khen những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học; tặng bằng khen biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025...