Gắn hoạt động thanh tra với các trụ cột kinh tế

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết, việc ban hành kế hoạch thực hiện trước hết nhằm quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh và vùng Bắc Trung bộ. Đồng thời, phân công, phân nhiệm rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, bảo đảm bám sát Chương trình hành động số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực thuộc 4 trụ cột tăng trưởng, gồm: Năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh. Các dự án hạ tầng liên vùng mang tính động lực, như: Điện lực, khí LNG, đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không và hồ chứa nước... cũng được chú trọng theo dõi, thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị công bố thanh tra các dự án điện gió - Ảnh: B.T

Thanh tra tỉnh chú trọng thanh tra và giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, triển khai các dự án đối tác công tư (PPP), đất đai, khoáng sản cũng như tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu. Trọng tâm là các dự án trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, phòng ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí từ sớm, từ xa.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Thanh tra tỉnh sẽ chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; bảo vệ môi trường, quản lý rừng, tài nguyên nước, khoáng sản; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội.

Để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Đồng thời, chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách được phát hiện qua thanh tra để kiến nghị UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ hoặc sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho phát triển của tỉnh và vùng.

Nhằm tạo điều kiện cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tạo môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng và kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong đó, Thanh tra tỉnh ưu tiên xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chủ động hướng dẫn, đôn đốc chính quyền cấp xã xử lý từ sớm nhằm ngăn ngừa việc hình thành điểm nóng khiếu kiện; tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự trong nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc KN-TC phức tạp, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự.

Trong công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập.

"Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc giữ vững kỷ cương, Thanh tra tỉnh xác định chuyển đổi số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là giải pháp then chốt. Do đó, Thanh tra tỉnh tập trung xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu số về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN-TC, PCTN; kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, xử lý đơn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó,Thanh tra tỉnh rà soát vị trí việc làm, sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, bố trí nhân sự phù hợp với cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND, ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Trị. Trong đó, chú trọng tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa, chuyên môn hóa đội ngũ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức chuyên sâu về đầu tư, tài chính, logistics, năng lượng cùng kỹ năng số... để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm.