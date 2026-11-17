Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa thực hiện hiệu quả cầu nối liên kết sản xuất. Ảnh: ĐVCC

Nhìn từ mô hình thực tiễn

Tận dụng bông phế thải từ các cơ sở may mặc làm nguyên liệu sản xuất, thay thế cho rơm rạ truyền thống, ông Đào Huy Tùng (xã Bà Nà) đã xây dựng mô hình sản xuất nấm rơm trong nhà trồng khép kín. Nguyên liệu được xử lý bằng phương pháp vi sinh kết hợp nhiệt, giúp loại bỏ mầm bệnh, nâng cao khả năng phân giải và tạo môi trường dinh dưỡng phù hợp cho nấm rơm sinh trưởng, phát triển ổn định.

Việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát các điều kiện sinh trưởng đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Với diện tích nhà trồng 510m2, mỗi đợt sản xuất cơ sở sử dụng 15 tấn nguyên liệu, cho sản lượng bình quân 600kg nấm/tháng, mang lại lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, phần giá thể sau thu hoạch tiếp tục được thu gom, ủ xử lý làm phân bón cho rau màu và cây ăn quả, giúp tận dụng triệt để phụ phẩm và giảm chất thải.

Theo ông Tùng, ứng dụng công nghệ không đơn thuần là đầu tư thiết bị, mà quan trọng là người sản xuất phải nắm vững quy trình. Chỉ một khâu xử lý nguyên liệu hoặc kiểm soát môi trường không bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất cả đợt.

Từ năm 2025, mô hình được hỗ trợ một phần kinh phí theo chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố, cùng sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông thành phố. Sự hỗ trợ này góp phần chia sẻ chi phí đầu tư ban đầu, tạo điều kiện để cơ sở hoàn thiện phương thức sản xuất.

Tuy vậy, mô hình vẫn đối mặt nhiều khó khăn như vốn đầu tư và thiết bị lớn, nguồn nguyên liệu chưa ổn định, chi phí điện và nhân công biến động, kể cả chi phí bảo quản và đầu ra… Ông Tùng mong hoạt động khuyến nông tăng cường tập huấn chuyên sâu về xử lý nguyên liệu, kiểm soát môi trường, phòng ngừa nhiễm tạp và bảo quản sản phẩm. Cạnh đó, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, hỗ trợ kết nối các đơn vị tiêu thụ và tiếp tục theo dõi kỹ thuật sau khi mô hình kết thúc giai đoạn hỗ trợ.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (xã Đại Lộc), việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang được chú trọng. Hợp tác xã hiện liên kết sản xuất lúa lai F1 trên diện tích hơn 200ha và khoảng 200ha lúa các loại; đồng thời tổ chức sấy, bảo quản khoảng 1.000 tấn lúa giống mỗi năm.

Ông Nguyễn Đắc An, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa cho biết, việc tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ giúp giảm 10-20% chi phí đầu vào; chi phí sản xuất kinh doanh của hợp tác xã giảm 5-8% và thu nhập thành viên tăng 20-25%. Dù vậy, hoạt động này vẫn đối diện những trở ngại do đất đai manh mún, lao động già hóa và nguồn vốn hạn chế.

Theo ông An, hợp tác xã mong hoạt động khuyến nông của thành phố có thêm chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực, tiếp cận vốn để đầu tư hệ thống nhà xưởng, máy sấy nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất.

Mô hình rau hữu cơ phục vụ khách du lịch tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây). Ảnh: Vĩnh Lộc

Bám sát nhu cầu, đổi mới toàn diện

Giai đoạn 2023 - 2026, hệ thống khuyến nông thành phố đã tổ chức hơn 100 lớp đào tạo, tập huấn, thu hút hơn 4.000 lượt nông dân và thành viên hợp tác xã tham gia. Nội dung tập trung vào kỹ thuật canh tác an toàn sinh học, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Đồng thời gần 110 mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được triển khai. Nhiều mô hình ghi nhận hiệu quả tích cực như: bò lai có tốc độ tăng trọng cao hơn 15-20% so với bò địa phương; mô hình lúa Xươn tại miền núi đạt 41 tạ/ha (cao hơn đại trà khoảng 11 tạ/ha); mô hình nấm bào ngư cho thu nhập 5-6 triệu đồng/tấn nguyên liệu.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Võ Thành nhìn nhận, hoạt động khuyến nông chỉ thực sự ý nghĩa khi kiến thức, mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất và được nông dân áp dụng hiệu quả.

“Định hướng giai đoạn 2026 - 2030, hoạt động khuyến nông thành phố chuyển từ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần sang hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc lựa chọn mô hình gắn chặt với sản phẩm chủ lực, nhu cầu thị trường; ưu tiên sản xuất hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao. Công tác đào tạo, tập huấn cũng được đổi mới theo hướng tăng thực hành, bổ sung kiến thức quản lý sản xuất, thị trường, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số; chú trọng củng cố lực lượng khuyến nông cộng đồng tại cơ sở”, ông Thành thông tin.

Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chia sẻ, mọi nhiệm vụ khuyến nông phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Chuyển trọng tâm từ “hỗ trợ làm mô hình” sang “hỗ trợ tổ chức sản xuất hiệu quả và có đầu ra”. Một mô hình chỉ thật sự có giá trị khi người dân làm chủ được kỹ thuật, kiểm soát chi phí, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và có khả năng duy trì sau hỗ trợ.

Vì vậy, công tác khuyến nông sẽ tăng cường theo dõi, đánh giá cả những mô hình chưa đạt yêu cầu để rút kinh nghiệm, xác định điều kiện áp dụng và khả năng nhân rộng gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất.

“Khi nông dân được hỗ trợ đúng nhu cầu, hợp tác xã đủ năng lực tổ chức liên kết và doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị, tiến bộ kỹ thuật mới thực sự chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế bền vững. Đây là hướng đi để khuyến nông trở thành cầu nối giữa khoa học, sản xuất và thị trường”, ông Mỹ nói.