Gắn hoạt động hội với sinh kế hội viên

Theo đồng chí Triệu Trung Thông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyễn Huệ, trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân xã có mô hình chăn nuôi lợn sinh sản với 10 hộ tham gia; Đoàn Thanh niên xã triển khai mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm tại thôn Bản Cải với 7 hộ. Hội Cựu chiến binh xã có mô hình chăn nuôi, phát triển rừng trồng tại thôn Bản Gủn. Những mô hình này gắn hoạt động đoàn thể với các lĩnh vực sản xuất cụ thể của người dân. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, mô hình trồng cỏ ngọt tại thôn Ngũ Lão được triển khai cùng các hoạt động nâng cao năng lực số tại Chi hội Pàn Kèng và xây dựng gia đình không ma túy ở thôn Bản Cải. Nội dung hoạt động được tổ chức ở từng địa bàn, hướng tới những nhu cầu khác nhau trong sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Huệ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ các phong trào phát triển kinh tế, tại địa phương xuất hiện một số điển hình. Bà Nông Thị Huyền, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngũ Lão được ghi nhận trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế trồng cỏ ngọt; bà Nông Thị Bạch ở thôn Bản Cải là điển hình chăn nuôi lợn, với doanh thu ước tính gần 200 triệu đồng/năm. Trong lực lượng thanh niên, anh Lý Văn Chính ở thôn Bản Cải được giới thiệu là điển hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm, doanh thu hơn 300 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm.

Cùng với xây dựng mô hình, phát triển hội viên là nhiệm vụ đang đặt ra đối với các tổ chức đoàn thể. Chương trình hành động của Đảng ủy xã đề ra chỉ tiêu hằng năm thu hút, phát triển hội viên, đoàn viên đạt từ 2% trở lên so với tổng số hội viên, đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh xã kết nạp 15 người, tỷ lệ 2,38%; Đoàn Thanh niên xã bồi dưỡng, kết nạp 30 người, tỷ lệ 16,12%. Trong khi đó, Hội Nông dân xã kết nạp 8 người, tỷ lệ 0,39%; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nạp 15 người, tỷ lệ 1,06%, chưa đạt mức đề ra trong chương trình.

Đồng chí Triệu Trung Thông cho biết, khó khăn chủ yếu là nguồn phát triển hội viên hạn chế, chỉ tiêu giao lớn. Bên cạnh đó, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng, số hội viên đông, trong khi khối đoàn thể thiếu nhân lực cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động. Kết quả phát triển hội viên chưa đồng đều đặt ra yêu cầu tiếp tục tìm cách tập hợp phù hợp với từng tổ chức, từng địa bàn. Từ nay đến cuối năm, các đoàn thể xã tiếp tục duy trì mô hình sản xuất, phát hiện và bồi dưỡng điển hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã dự kiến thành lập thêm 3 mô hình theo chỉ tiêu tỉnh giao; Đoàn Thanh niên xã tiếp tục duy trì mô hình chăn nuôi tại Bản Cải. Các tổ chức nghiên cứu cách làm cụ thể để thu hút hội viên, đồng thời báo cáo những khó khăn phát sinh. Việc duy trì mô hình cần gắn với theo dõi hiệu quả sản xuất và lợi ích người tham gia nhận được, làm cơ sở lựa chọn hoạt động phù hợp.