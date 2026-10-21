Gắn hoàn thiện pháp luật với yêu cầu thực tiễn

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Chiều 21/10, các ĐBQH thuộc Tổ 6 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư trên cơ sở lợi ích thực chất

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Về mở rộng phạm vi ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ bảo hiểm xã hội, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư trên cơ sở lợi ích thực chất, gắn với kỳ hạn, chi phí, rủi ro và khả năng đáp ứng nhu cầu chi trả của từng quỹ thành phần...

Về kinh phí chi trả trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đại biểu đề nghị làm rõ nguồn kinh phí, cơ chế bố trí và chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước. Đối với các khoản đã chi từ quỹ bảo hiểm xã hội, cần xác định rõ căn cứ sử dụng, số tiền đã chi, số tiền chưa hoàn trả, trách nhiệm bố trí ngân sách và phương án hoàn trả, hạch toán, quyết toán theo quy định.

Đại biểu cũng lưu ý cần làm rõ nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối của từng địa phương, nguyên tắc hỗ trợ và thời hạn chuyển kinh phí, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng không bị ảnh hưởng do chậm chuyển kinh phí.

ĐBQH Lê Thị Song An (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị rà soát kỹ việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhất là đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người làm việc trên nền tảng số.

Theo đại biểu, qua tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đây là nhóm có sự khác biệt về độ tuổi, thời gian công tác và mức phụ cấp. Người lớn tuổi có thể không đủ thời gian đóng để hưởng đầy đủ các chế độ dài hạn, trong khi người trẻ có mức phụ cấp thấp, dễ phát sinh áp lực về thu nhập.

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Đối với lao động tự do và người làm việc trên nền tảng số, thu nhập thường xuyên biến động, trong khi tiêu chí xác định thu nhập ổn định và căn cứ đóng chưa rõ ràng. Vì vậy, đại biểu đề nghị đánh giá toàn diện thực tiễn, làm rõ nguyên tắc xác định đối tượng, mức đóng và phương thức đóng, bảo đảm chính sách khả thi, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm lao động.

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát thực chất

Thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) đề nghị đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, xem xét sáng kiến của công dân, khuyến khích người dân tham gia đóng góp ý kiến, tránh để thủ tục phức tạp làm giảm hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc đình chỉ, yêu cầu sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư có nội dung vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đối với hoạt động giám sát ở cơ sở, đại biểu đề xuất nghiên cứu đổi tên Ban Thanh tra nhân dân thành Ban Giám sát cộng đồng; đồng thời xem xét hợp nhất với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm tinh gọn tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, phù hợp với điều kiện nhân lực tại địa phương. Đại biểu cũng đề nghị rà soát kỹ thuật dẫn chiếu giữa các điều, khoản trong dự thảo và nghiên cứu thống nhất nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân với nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tạo thuận lợi trong tổ chức, nhân sự và bảo đảm tính liên tục của hoạt động giám sát.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin và đối thoại trước khi người dân tham gia bàn, quyết định các vấn đề tại cộng đồng, nhất là những nội dung liên quan đến đóng góp, sử dụng nguồn lực và các công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Theo đại biểu, việc công khai phải bảo đảm người dân hiểu rõ các khoản thu, chi, căn cứ lựa chọn phương án và hiệu quả thực hiện. Hoạt động lấy ý kiến cần đi vào thực chất, chú trọng đối thoại để làm rõ những ý kiến khác biệt, đặc biệt đối với nhóm người dân chịu tác động trực tiếp; không chỉ căn cứ vào tỷ lệ đồng thuận chung mà bỏ qua những ảnh hưởng cụ thể đến quyền và lợi ích của từng nhóm.

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường giám sát quá trình thực hiện các quyết định đã được cộng đồng thống nhất; công khai tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình và kết quả xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là đối với công trình sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân.