Gắn hỗ trợ nhân đạo với tạo sinh kế bền vững cho người yếu thế

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi (bên trái) và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Văn Vũ đại diện ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2031.

Chương trình phối hợp tập trung vào 7 nhóm nội dung gồm: Khảo sát, xác định nhu cầu và địa bàn hỗ trợ; phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo gắn với THT, HTX, liên hiệp HTX; đào tạo, tập huấn, tư vấn nâng cao năng lực; tổ chức hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, “Tết Nhân ái” và “Chợ Nhân đạo”; truyền thông, vận động nguồn lực và phát huy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều phối.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Văn Vũ phát biểu, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của chương trình phối hợp.

Hai đơn vị đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2031. Theo đó, tổ chức ít nhất 5 cuộc vận động các THT, HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tham gia huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và hỗ trợ sinh kế.

Phấn đấu triển khai ít nhất 5 mô hình HTX gắn với các phong trào, hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội và hỗ trợ sinh kế, trong đó xây dựng ít nhất 2 mô hình HTX điểm để triển khai nhân rộng.

Hằng năm phối hợp tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn, tuyên truyền hoặc hướng dẫn về phát triển sinh kế, tổ chức sản xuất, kỹ năng kinh doanh, quản trị HTX, chuyển đổi số, tiêu thụ sản phẩm, phòng ngừa rủi ro và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tổ chức ít nhất 1 hoạt động “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo” gắn với phiên chợ trưng bày sản phẩm OCOP tại Liên minh HTX tỉnh hoặc các chương trình, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng thời lựa chọn ít nhất 1-2 xã, phường để triển khai các hoạt động hỗ trợ.

Chương trình phối hợp không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ đơn thuần mà hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ cho người có hoàn cảnh khó khăn, dễ tổn thương. Việc lồng ghép các mô hình nhân đạo vào kinh tế tập thể giúp người dân có cơ hội việc làm, tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Thông qua sự phối hợp này, các hoạt động trợ giúp nhân đạo trên địa bàn tỉnh mở ra hướng đi sinh kế bền vững, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế vươn lên làm chủ cuộc sống thông qua mô hình kinh tế tập thể và HTX.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi tin tưởng, với quyết tâm của hai đơn vị, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh./.