Eximbank là chủ khu đất vàng tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, TP HCM. Cách khu đất khoảng 200 m theo đường đi bộ là ga metro Bến Thành, 300 m là chợ Bến Thành. Khu đất này có diện tích 3.513,7 m2. Theo tìm hiểu, Eximbank đã có định hướng xây dựng cao ốc tại mảnh đất này từ năm 2008. Tuy nhiên, hiện nay, dự án chưa xây dựng, khu đất được được tận dung làm bãi đỗ xe.

Theo thông tin từng được Eximbank công bố, vào tháng 7/2011, UBND TP HCM đã chấp thuận cho điều chỉnh chức năng sử dụng đất là văn phòng, khách sạn và căn hộ; chiều cao 40 tầng; mật độ xây dựng khoảng 52%...

Tháng 12/2012, Eximbank ký hợp đồng với Nikken Sekkei Ltd để tư vấn thiết kế công trình. Tháng 2/2013, HĐQT ngân hàng ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư Tháp Eximbank với tổng mức đầu tư dự kiến 3.538,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tháng 2/2015, HĐQT Eximbank có Nghị quyết với nội dung tạm thời chưa triển khai dự án tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm.

Đến năm 2016, Eximbank lại rục rịch tái khởi động dự án với việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Savills Việt Nam (Savills) để tư vấn hình thức đầu tư bất động sản sao cho hiệu quả nhất vào tháng 10 cùng năm.

Ngày 9/3/2017, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết về việc “Chấp thuận trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chủ trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm. Giao Ban Điều hành cập nhật các thông tin kết luận của Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP HCM về việc xác minh tố cáo HĐQT nhiệm kỳ trước và kết luận Thanh tra trong năm 2016 liên quan đến việc đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm để báo cáo và xin ý kiến cổ đông trong dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung này". Sau đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua báo cáo việc triển khai thực hiện dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và đề xuất các phương án đầu tư của Savills, tháng 7/2017, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết chọn phương án đầu tư Tòa tháp văn phòng 40 tầng. Hình thức đầu tư là Eximbank chỉ góp vốn là giá trị đất và không góp tiền.

Sau đó, Eximbank và Savills đã tìm kiếm được 16 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư bày tỏ quan tâm dự án. Trên cơ sở tư vấn của Savills, ngày 18/12/2018, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết chấp thuận chọn nhà đầu tư Mitsubishi Estate Asia là ưu tiên 1, ưu tiên 2 là Taisei Corporation và ưu tiên 3 là Keppel Capital để Eximbank tiến hành các bước tiếp theo sau khi Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chấp thuận về hình thức đầu tư đối với dự án của Eximbank. Nhà đầu tư Mitsubishi Estate Asia đã đưa ra phương án trong đó giá trị đất được tính khoảng 111 triệu USD, ước tính tổng chi phí xây dựng là 114,4 triệu USD, diện tích sàn sử dụng phân bổ cho Eximbank là 18.647 m2 (chiếm tỷ lệ 49,2% của tòa nhà), thời gian phát triển dự án khoảng 48 tháng.

Trong giai đoạn đó, Eximbank đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến về phương thức ngân hàng góp giá trị quyền sử dụng đất và phân chia sản phẩm nhưng tính đến ngày 25/4/2019, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cho ý kiến. Thông tin này được Eximbank cho biết tại tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019. Trong ảnh là công trình thuộc dự án tứ giác Bến Thành, nằm đối diện khu đất của Eximbank qua đường Lê Thị Hồng Gấm.

Quý I/2026 vừa qua, Eximbank đã chính thức chuyển trụ sở ra Hà Nội. Bởi vậy, ngân hàng đã hủy việc xây dựng chức năng trụ sở chính tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm. Trong khi đó, dự án văn phòng tại đây vẫn đang trong quá trình nghiên cứu thực hiện. Tính đến 30/6/2026, Eximbank ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại công trình là khoảng 196,4 tỷ đồng.

Khung cảnh xung quanh khu đất của Eximbank hiện nay.