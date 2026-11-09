Gần hai năm thực hiện Nghị quyết 57: Nguồn lực đầu tư tăng, kinh tế số phát triển mạnh

Thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Sau gần hai năm thực hiện, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ghi nhận những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, bố trí nguồn lực, phát triển hạ tầng và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, công nghiệp công nghệ số tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 215 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng lần lượt 36% và 30% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng 46,2%.

Cùng với tăng trưởng doanh thu và xuất khẩu, nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tăng cường. Trước khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, ngân sách dành cho khoa học và công nghệ khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi Nghị quyết được ban hành, kinh phí bố trí cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 75.000 tỷ đồng năm 2025 và 95.000 tỷ đồng năm 2026. Dự kiến năm 2027, mức kinh phí tiếp tục tăng lên 120.000 tỷ đồng.

Về thể chế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, 11 luật do Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì soạn thảo đã được thông qua. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị quyết 57 tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế số

Trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông, giai đoạn 2024-2026, Việt Nam tổ chức thành công sáu cuộc đấu giá tần số với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước khoảng 20.000 tỷ đồng. Tổng lượng tài nguyên tần số được cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông tăng từ 340 MHz lên 640 MHz, gần gấp đôi so với trước năm 2024.

Đến hết quý III/2026, cả nước có 60.034 trạm 5G, vùng phủ đạt 93,4% dân số. Số thuê bao 5G đạt 27,2 triệu vào tháng 8/2026, gần gấp đôi so với tháng 9/2025.

Theo dữ liệu của Ookla, tốc độ Internet di động của Việt Nam tăng từ 50,9 Mbps vào tháng 4/2024 lên khoảng 230 Mbps vào tháng 9/2026, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 8 thế giới. Tốc độ Internet cố định đạt 297,64 Mbps, thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng ghi nhận những kết quả mới. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), tăng một bậc so với năm 2025; đứng thứ 3 ASEAN và thứ 2 trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 26.107 công bố khoa học trên hệ thống Scopus, vượt tổng số công bố của cả năm 2025. Đến tháng 6/2026, có 61 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được SCImago xếp hạng, tăng 15 cơ sở so với năm 2024.

Một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào sản xuất và xuất khẩu. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đã được xuất khẩu, trong đó hoàn tất đơn hàng 300.000 liều sang Philippines vào tháng 10/2026.

Trong lĩnh vực bảo mật, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với doanh nghiệp trong nước chế tạo thành công chip bảo mật chuyên dụng. Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cũng được cơ quan kiểm dịch thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xử lý trái cây tươi xuất khẩu, trở thành cơ sở thứ ba tại Việt Nam được chứng nhận.

Hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ tiếp tục ghi nhận sự gia tăng. Năm 2025, số đơn sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam tăng 36%, số văn bằng sáng chế tăng 134,2% so với năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã xử lý 182.415 đơn và cấp 76.804 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Đối với chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, đến ngày 30/9/2026, có 37 trong tổng số 79 nền tảng số dùng chung quốc gia đang vận hành và 12 nền tảng đang thử nghiệm. Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 3.745 thủ tục trực tuyến, trong đó có 2.361 thủ tục được cung cấp toàn trình.

Đến tháng 10/2026, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tăng 36,71% so với cuối năm 2025. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt cũng đang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm tại 24 bộ, cơ quan trung ương và 34 địa phương. Tính đến ngày 2/11/2026, tổng số tài khoản được tạo đạt khoảng 761.000.

Để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành, cơ quan chủ trì; đồng thời phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035. Đến ngày 3/11/2026, đã có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt.