Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp "trồng người" và chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua.

Nhấn mạnh thành phố Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, con người là yếu tố quyết định, giáo dục chính là nền tảng hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị, ngành Giáo dục và mỗi thầy, cô giáo không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang khơi dậy tư duy, khả năng sáng tạo, năng lực tự học và thói quen học tập suốt đời cho học sinh. Đội ngũ nhà giáo cần chủ động nâng cao năng lực sư phạm, làm chủ công nghệ và các kỹ năng trong kỷ nguyên số.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu năm học 2025 - 2026. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Bên cạnh trang bị tri thức, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu, công tác giáo dục phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng sống, đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn gắn với triển khai thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ngành Giáo dục quan tâm đưa lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của vùng mỏ vào hoạt động giảng dạy để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc để đội ngũ nhà giáo yên tâm gắn bó, cống hiến với nghề.

Toàn ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh hiện có 1.423 cán bộ quản lý và 19.344 giáo viên, trong đó có 118 Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Trong năm học 2025-2026, dù thực hiện sắp xếp tổ chức, mạng lưới trường lớp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành vẫn giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,04%. Học sinh Quảng Ninh giành 82 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đoạt giải. Các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục STEM và ngoại ngữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục được vinh danh, khen thưởng. Cụ thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể và 127 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Chiến sĩ thi đua.