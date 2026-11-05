Gắn đổi mới công nghệ với phát triển con người và bình đẳng xã hội

Các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Diễn đàn do Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) thuộc Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp) và Trường Đại học VinUni đồng tổ chức, với sự đồng hành của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) cùng các đối tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Franconomics là sáng kiến học thuật được khởi xướng từ năm 2019, hướng tới xây dựng không gian đối thoại đa ngành, kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, cùng trao đổi những vấn đề kinh tế - xã hội có ý nghĩa đối với Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ.

Qua 6 kỳ tổ chức, diễn đàn từng bước mở rộng mạng lưới chuyên gia, đối tác, thúc đẩy trao đổi học thuật và mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế. Việc tiếp tục phát triển Franconomics sau khi Viện Quốc tế Pháp ngữ sáp nhập vào Trường Quốc tế từ tháng 2/2025 góp phần thực hiện chiến lược quốc tế hóa, tăng cường kết nối giữa giáo dục đại học Việt Nam với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp trên thế giới.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh AI và các công nghệ mới đang làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế và đời sống xã hội, chủ đề diễn đàn năm nay mang tính thời sự sâu sắc. Một trong những định hướng được Trường Quốc tế chú trọng là thúc đẩy mô hình hợp tác ba nhà: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, gắn chính sách phát triển với nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn.

Trường Quốc tế kỳ vọng Franconomics không chỉ dừng ở việc chia sẻ ý tưởng mà còn góp phần hình thành các chương trình nghiên cứu chung, dự án hợp tác, hoạt động chuyển giao công nghệ và những sáng kiến có giá trị thiết thực.

Ông Rigobert Pinga Pinga, Quyền Trưởng đại diện OIF khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Ông Rigobert Pinga Pinga, Quyền Trưởng đại diện OIF khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh, thế giới đang đối mặt với nhiều biến động về chính trị, kinh tế, môi trường, trong khi tốc độ phát triển công nghệ ngày càng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, robot, công nghệ sinh học và an ninh mạng. Trước những chuyển biến sâu rộng đó, yêu cầu cốt lõi là đặt con người vào vị trí trung tâm của tiến bộ công nghệ; đầu tư bền vững cho phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm bình đẳng về cơ hội và thúc đẩy chuyển đổi xã hội mang lại lợi ích cho toàn thể người dân.

Đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam, đại diện OIF cho rằng, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông kỳ vọng các trao đổi tại Franconomics 2026 sẽ góp phần tìm kiếm giải pháp khai thác hiệu quả công nghệ mới, bảo đảm công nghệ không trở thành nguồn gốc của những bất bình đẳng mới mà thực sự là động lực thúc đẩy tiến bộ con người, hòa nhập xã hội và phát triển bao trùm.

Chia sẻ tại diễn đàn, Giáo sư Manuel Jobert, Phó Giám đốc Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp), Giám đốc Viện 2IF cho rằng, mối quan hệ giữa con người và công nghệ là vấn đề cốt lõi trong quá trình phát triển. Con người luôn thể hiện khả năng thích ứng trước những thay đổi của công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng làm xuất hiện những lo ngại về nguy cơ đối với tương lai nhân loại. Vì vậy, dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn phải giữ vị trí trung tâm và là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

Đại diện Đại học Jean Moulin Lyon 3 khẳng định, Franconomics là minh chứng cụ thể cho hợp tác giáo dục đại học giữa Pháp và Việt Nam, góp phần thúc đẩy các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ trong khoa học, giáo dục và văn hóa. Dự kiến, diễn đàn tiếp theo sẽ được tổ chức tại Lyon (Pháp) vào năm 2027.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm chuyên đề gồm: Bình đẳng giới trong các ngành công nghệ; phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi kỹ năng và thị trường lao động; đổi mới xã hội, quản trị và phát triển bền vững trong thời đại AI. Ban tổ chức đã nhận được 106 bài nghiên cứu khoa học, lựa chọn 12 tham luận trình bày tại ba phiên chuyên đề.

Ngày 6/11, các đại biểu sẽ tham gia chương trình tham quan thực tế tại doanh nghiệp ở thành phố Bắc Ninh. Hoạt động này tạo cơ hội để các chuyên gia quốc tế, đại diện cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp tập trung tìm hiểu ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, đối thoại chính sách và kết nối thực tiễn, Franconomics 2026 hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm bình đẳng và thúc đẩy chuyển đổi xã hội bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới.