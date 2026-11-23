Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng theo dõi diễn tập ngày 11/11, tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng)

Nhiệm vụ quan trọng

Việt Nam là quốc gia biển nên việc nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến hiện đại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có đánh địch đổ bộ đường biển nói riêng là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, kết hợp các cuộc diễn tập với các đề tài nghiên cứu; kết hợp giữa các đơn vị chủ lực với bộ đội địa phương là giải pháp hiệu quả để tiếp tục nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện phương pháp tác chiến mới về hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến liên hợp, liên quân, chiến dịch phòng thủ, phòng ngự bờ biển.

Những năm qua, Quân khu 7 đã tổ chức nhiều đợt diễn tập quy mô về phòng ngự bờ biển. Đơn cử, năm 2023, Quân khu 7 tổ chức cho Sư đoàn Bộ binh 302 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển”.

Sau diễn tập phải tạo được chuyển biến thực chất, toàn diện. Cơ quan tham mưu phải nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; chỉ huy, điều hành quyết đoán, linh hoạt, chính xác; các đơn vị tổ chức hiệp đồng chiến đấu phải chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác phối hợp giữa sư đoàn với lực lượng vũ trang địa phương phải đồng bộ, thống nhất. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7

Trong diễn tập, bộ đội chủ lực và dân quân tổ chức phối hợp, hiệp đồng trong chiến đấu; xây dựng các bãi vật cản, trận địa phòng ngự liên hoàn, vững chắc theo tình huống chiến đấu. Trong diễn tập, các lực lượng sử dụng UAV, xuồng máy cảm tử đánh vào các “tàu địch”; phát huy hiệu quả các loại hỏa lực trong tầm bắn hiệu quả để tiêu diệt xuồng đổ bộ, xe lội nước, phá hủy phương tiện đổ bộ của địch, kiên quyết không cho địch bám bờ; chủ động đánh địch đột nhập, vu hồi, giữ vững trận địa phòng ngự.

Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án và tổ chức diễn tập năm 2026.

Năm 2026, Quân khu 7 tiếp tục tổ chức diễn tập quy mô về phòng ngự bờ biển khu vực các xã tỉnh Lâm Đồng. Đợt diễn tập với sự tham gia kết hợp giữa Sư đoàn Bộ binh 302 với lực lượng vũ trang địa phương của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Diễn tập lần này được tiến hành với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển”, kết hợp diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp và thực binh của Trung đoàn 88.

Đợt diễn tập với sự tham gia kết hợp giữa Sư đoàn Bộ binh 302 với lực lượng vũ trang địa phương của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Phúc

Nâng cao khả năng phòng ngự hướng biển

Điểm đáng chú ý của cuộc diễn tập lần này là sự kết hợp giữa huấn luyện, diễn tập với nghiên cứu khoa học quân sự; vận dụng, kiểm nghiệm những nội dung của đề tài khoa học cấp Bộ “Trung đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển” do Học viện Lục quân thực hiện. Đại tá, PGS TS Nhâm Văn Thủy - cán bộ nghiên cứu Học viện Lục quân cho biết, các nội dung về dự kiến, dự báo đối tượng tác chiến hiện nay, sự phát triển của vũ khí, trang bị của đối tượng tác chiến cũng như vận dụng nguyên tắc của địch được đưa vào diễn tập. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn của đơn vị, trang bị của quân đội và lý luận phát triển để xác định cách đánh; đồng thời vận dụng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu để ngăn chặn, sát thương quân địch. Những vấn đề lý luận mới đó cũng tạo niềm tin cho bộ đội trong quá trình diễn tập, huấn luyện của đơn vị.

Cuộc diễn tập thành công, những vấn đề rút ra từ thực tiễn diễn tập là cơ sở để đội ngũ cán bộ nghiên cứu Học viện Lục quân tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề tài khoa học. Qua đó, góp phần bảo đảm khả năng chắc thắng của bộ đội khi ứng phó với các tình huống trong thực tiễn.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thực hành diễn tập phòng ngự bờ biển. Ảnh: Hữu Phúc

Đối với Quân khu 7, Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu: “Sau diễn tập phải tạo được chuyển biến thực chất, toàn diện. Cơ quan tham mưu phải nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; chỉ huy, điều hành quyết đoán, linh hoạt, chính xác; các đơn vị tổ chức hiệp đồng chiến đấu phải chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác phối hợp giữa Sư đoàn với lực lượng vũ trang địa phương phải đồng bộ, thống nhất, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối”.

Riêng với tỉnh Lâm Đồng, với 192 km đường biển, việc rèn quân tinh nhuệ, huấn luyện kỹ càng, bảo đảm không bị bất ngờ trước các tình huống, giữ vững an toàn từ hướng biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thông qua diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có sự đánh giá về trình độ, năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân các địa phương ven biển. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các phương án huấn luyện; nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng giữa các phân đội hỏa lực và đơn vị bộ binh trong đội hình chiến đấu; rèn luyện bản lĩnh cho lực lượng dân quân tham gia phối hợp phòng ngự bờ biển sát với thực tế chiến đấu.