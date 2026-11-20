Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chúc mừng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Dự chương trình có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Trường Đại học Y - Dược. Đồng thời khẳng định những đóng góp của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng là cơ sở đào tạo y tế trọng yếu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Định hướng phát triển thời gian tới, Trường Đại học Y – Dược tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn năng lực, tăng cường thực hành sớm và liên tục, đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng, thực tế ảo trong giảng dạy; chú trọng nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu y tế khu vực, nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai hiệu quả tự chủ đại học.

Trường Đại học Y - Dược trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại chương trình, Nhà trường đã công bố và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng kiểm định giáo dục cho 2 chương trình đào tạo Răng - Hàm - Mặt và Hộ sinh; trao các quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý kiêm nhiệm và công nhận giảng viên đồng cơ hữu.