Từ chỗ chỉ quen cầm cuốc lên nương, họ đã biết cách dọn phòng homestay đạt chuẩn, nấu món ăn chiều lòng khách và tự tin hướng dẫn khách khám phá núi rừng quê hương.

Buổi sáng ở thôn La Pán Tẩn, xã Púng Luông, anh Giàng A Vềnh tất bật chuẩn bị đón khách đến nghỉ cuối tuần. Ba năm trước, vợ chồng anh chủ yếu trồng ngô, cấy lúa, thu nhập thấp, thường lo thiếu ăn mùa giáp hạt. Bước ngoặt đến khi anh tham gia lớp đào tạo nghề quản lý, phục vụ homestay do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức tại xã. “Các thầy cô đến nhà hướng dẫn cách gấp chăn màn, vệ sinh phòng nghỉ, giao tiếp với khách. Học xong, gia đình vay vốn cải tạo nhà gỗ thành 4 phòng nghỉ, rồi từng bước mở rộng”, anh Vềnh chia sẻ. Hiện homestay mang lại thu nhập 15 - 20 triệu đồng/tháng, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, trồng lúa.

Trước đây, nhiều hộ vùng cao có nhà đẹp, cảnh quan hấp dẫn nhưng làm du lịch tự phát, thiếu kỹ năng phục vụ nên khó giữ chân du khách. Nhận diện hạn chế này, ngành lao động và ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh chuyển hướng đào tạo nghề, đưa lớp học về thôn, bản, bố trí thời gian linh hoạt vào buổi tối hoặc mùa nông nhàn để người dân thuận tiện tham gia.

Ông Phạm Tiến Lâm - Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết: “Trước đây, người dân chủ yếu sống dựa vào cây lúa, cây ngô, đời sống còn khó khăn. Khi du lịch có tiềm năng phát triển, nhiều hộ muốn làm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, xã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khảo sát nhu cầu, tổ chức đào tạo ngay tại địa bàn. Qua học nghề đón tiếp, buồng bàn, vệ sinh môi trường, nhiều hộ người Mông ở La Pán Tẩn đã tự tin phát triển homestay, dịch vụ xe ôm đưa đón khách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập”.

Nội dung đào tạo cũng được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Ở những nơi có thế mạnh về du lịch cộng đồng như Tả Van, Y Tý, Nghĩa Đô hay Mù Cang Chải, các lớp học tập trung vào kỹ năng quản lý homestay, lễ tân, buồng bàn và chế biến món ăn. Còn tại các địa bàn có nhiều tuyến đi bộ xuyên rừng, leo núi như Hoàng Liên, Tà Xùa, Trạm Tấu, chương trình lại chú trọng vào nghiệp vụ hướng dẫn viên, kỹ năng sơ cứu y tế, đảm bảo an toàn cho du khách khi đi rừng và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 350 lớp đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 3 tháng) gắn với lĩnh vực du lịch, dịch vụ cho trên 10.500 lao động nông thôn vùng cao, trong đó lao động dân tộc thiểu số chiếm trên 85%. Trung bình mỗi khóa học kéo dài từ 1,5 - 2 tháng với quy mô 25 - 30 học viên/lớp để giảng viên theo sát từng người. Một điểm sáng trong chiến lược đào tạo nghề là định hướng học viên giữ gìn và phát huy chính bản sắc văn hóa dân tộc mình để tạo sự khác biệt.

Anh Lù A Páo, hướng dẫn viên du lịch bản địa tại xã Lao Chải chia sẻ: “Qua lớp học, tôi biết cách kể cho du khách những câu chuyện chân thực về đời sống, văn hóa người Mông, từ ruộng bậc thang, nghề dệt lanh, nhuộm chàm đến ý nghĩa tiếng khèn trong lễ hội. Thầy cô còn hướng dẫn cách xây dựng lộ trình, lựa chọn điểm dừng và giới thiệu phong tục để du khách hiểu, tôn trọng văn hóa địa phương”.

Trong lĩnh vực ẩm thực, người dân được hướng dẫn chế biến, trình bày các món ăn từ gà đen, lợn bản, rau rừng, măng đắng, cá suối, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa tạo nét hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Tại Bắc Hà, Lâm Thượng, Văn Chấn, hơn 60 lớp truyền nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, chạm bạc, chế tác khèn Mông thu hút gần 1.800 học viên. Nhờ sự hướng dẫn của nghệ nhân và chuyên gia, nhiều phụ nữ vùng cao làm ra sản phẩm lưu niệm tinh xảo, có thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng.

Đào tạo nghề bài bản còn góp phần thay đổi cách làm du lịch, xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, mến khách. Chị Phạm Thị Xuân Hương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp của người dân địa phương. Phòng nghỉ sạch sẽ, món ăn ngon, trình bày đẹp; chủ nhà và hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo, kể chuyện văn hóa tự nhiên, chân thực, không chèo kéo, không tự ý tăng tiền dịch vụ. Gia đình tôi chắc chắn sẽ quay lại”.

Theo thống kê, lao động qua đào tạo nghề du lịch, dịch vụ tại các xã vùng cao đã tăng từ dưới 35% lên gần 58%. Sau khóa học, trên 80% học viên có việc làm mới hoặc tăng thu nhập rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có hơn 650 cơ sở lưu trú cộng đồng do người dân địa phương làm chủ, góp phần đưa lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt mốc trên 10 triệu lượt/năm, với tỷ lệ đánh giá tích cực trên các nền tảng trực tuyến đạt trên 85%.

Phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn văn hóa bản địa là định hướng xuyên suốt của tỉnh, trong đó con người là yếu tố then chốt. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng đổi mới nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa kỹ năng nghề nhưng vẫn giữ nét mộc mạc, chân thành của người dân.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Chúng tôi đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng số, ngoại ngữ giao tiếp cơ bản và kết nối chặt chẽ với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch để đào tạo đúng nhu cầu thị trường, giúp người dân thực sự làm chủ sinh kế trên chính quê hương.

Cùng với lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp và đầu tư hạ tầng cho các bản du lịch cộng đồng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 có trên 75% lao động làm du lịch cộng đồng sử dụng thành thạo các công cụ số. Những lớp học nghề nơi bản làng đang thực sự trao cho đồng bào dân tộc thiểu số sự tự tin để làm chủ cuộc sống, biến những lợi thế của quê hương thành động lực phát triển kinh tế bền vững.