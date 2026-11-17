Sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng trong giờ thực hành.

Quy mô gần 7.000 người học, phủ rộng mạng lưới đào tạo nghề

Ngày 17/11, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức Lễ Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết, đây là kỷ niệm đầu tiên của Trường Cao đẳng Đà Nẵng kể từ khi sáp nhập Trường Cao đẳng Quảng Nam vào Trường Cao đẳng Đà Nẵng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, sau sáp nhập, nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô hàng đầu khu vực miền Trung, với tổng quy mô đào tạo hiện nay gần 7.000 học sinh, sinh viên. Riêng năm học 2026 - 2027, nhà trường vinh dự chào đón trên 3.000 tân học sinh, sinh viên nhập học.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Trường có 1 trụ sở chính và các cơ sở trong trung tâm thành phố. Ngoài ra, nhà trường còn có 3 Trung tâm đào tạo đặt tại các địa bàn khác nhau gồm: Trung tâm đào tạo Nam Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo Điện bàn Đông - Nam Phước, Trung tâm đào tạo miền núi, hình thành một mạng lưới đào tạo rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi để con em cả khu vực đồng bằng, trung du và miền núi của Đà Nẵng đều có thể tiếp cận một nền giáo dục nghề nghiệp chất lượng ngay chính trên quê hương mình.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cho hay, trong thời gian tới, nhà trường tập trung vào một số định hướng trọng tâm sau. Rà soát, chuẩn hóa và cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số toàn diện; xây dựng mô hình quản trị giáo dục thông minh, lớp học số, xưởng thực hành số, dữ liệu số, học liệu số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy và đánh giá người học...

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nhà trường; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp theo hướng đào tạo gắn với đặt hàng, thực tập có lương, tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp.

Trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho cá nhân.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đạt chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế; xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao, có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong tình hình mới.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm, công khai, minh bạch trong hoạt động; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, chú trọng liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm chất lượng cao trong môi trường lao động quốc tế.

"Xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; môi trường sư phạm thân thiện, học sinh, sinh viên năng động, tích cực. Đồng thời, tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu Trường Cao đẳng Đà Nẵng vững mạnh, xứng đáng là điểm đến tin cậy của người học tại khu vực miền Trung và cả nước", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Lấy thực hành, chuyển đổi số và việc làm làm thước đo chất lượng

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố; phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, động lực phát triển của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong định hướng đó, giáo dục nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng. Đào tạo nghề phải góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trước tác động của công nghệ và sự thay đổi cơ cấu kinh tế. Mỗi chương trình đào tạo cần hướng đến một đầu ra cụ thể; mỗi người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực tham gia thị trường lao động, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

Vì vậy, thành phố kỳ vọng Trường Cao đẳng Đà Nẵng không chỉ phát triển về quy mô, mà phải nâng cao thực chất chất lượng đào tạo, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp nòng cốt, trung tâm thực hành và đào tạo nghề chất lượng cao của thành phố, có uy tín trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Để thực hiện yêu cầu đó, đại diện lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết và xây dựng bản sắc chung của Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường gắn chặt với quy hoạch, định hướng phát triển và nhu cầu nhân lực của thành phố; đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo, lấy thực hành, kỹ năng nghề và việc làm của người học làm thước đo chất lượng; gắn đào tạo nghề với mục tiêu xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, bảo đảm cơ hội học nghề và việc làm cho mọi người dân; xây dựng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có năng lực thực tiễn, làm chủ công nghệ và truyền cảm hứng cho người học.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục nghề nghiệp.

"Nhà trường cần ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; phát triển học liệu số, xưởng thực hành hiện đại, mô hình mô phỏng và hệ thống đánh giá kỹ năng nghề. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong tiếp nhận chương trình, chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa kỹ năng, trao đổi giảng viên và mở rộng", ông Nguyễn Công Thanh yêu cầu.

Cũng tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại diện Trường Cao đẳng Đà Nẵng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Dịp này, 14 tập thể và cá nhân Trường Cao đẳng Đà Nẵng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025, 2025-2026. Và trao học bổng của tổ chức, cá nhân với số tiền gần 280 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.