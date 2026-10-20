Gắn đào tạo nghề với cơ hội việc làm và phát triển bền vững

Với người trẻ khó khăn, học nghề và có việc làm là nền tảng để ổn định cuộc sống.

Thông qua hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) tạo điều kiện để người học tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề và tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Học nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

Với những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, được học một nghề vững chắc, sớm có cơ hội việc làm và từng bước ổn định cuộc sống là mục tiêu quan trọng. Bởi vậy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề không chỉ là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà còn góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho người học.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, đào tạo nghề cần hướng tới mục tiêu giúp học sinh, sinh viên có kiến thức chuyên môn, thành thạo kỹ năng thực hành và thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Đây cũng là định hướng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chú trọng trong quá trình đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Với người trẻ khó khăn, học nghề và có việc làm sớm là nền tảng để ổn định cuộc sống.

TS. Lê Danh Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, ngày 16/10 vừa qua, HHT tổ chức Chương trình Giao lưu đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp Việt Nam – Hàn Quốc năm 2026, với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên, đại diện tổ chức chuyên ngành và doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Chương trình là dịp để giảng viên, học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ thuật và xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Thông qua giao lưu, trình diễn và thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, người học có thêm điều kiện tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng và nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn chuyên môn.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, những hoạt động như vậy có ý nghĩa thiết thực khi kiến thức được gắn với thao tác thực hành, giúp người học hiểu rõ hơn yêu cầu của công việc trước khi bước vào thị trường lao động.

Chăm sóc sắc đẹp là lĩnh vực có nhu cầu nhân lực gắn với sự phát triển của các cơ sở spa, thẩm mỹ và dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, người lao động không chỉ cần kỹ năng thao tác mà còn phải nắm vững kiến thức về da, mỹ phẩm, quy trình chăm sóc, vệ sinh, an toàn và giao tiếp với khách hàng. Với đặc thù đó, chương trình đào tạo cần thường xuyên cập nhật kiến thức, tăng thời lượng thực hành và giúp người học tiếp cận những yêu cầu đang đặt ra tại các cơ sở cung ứng dịch vụ.

Giá trị của hợp tác quốc tế không chỉ nằm ở việc giới thiệu kỹ thuật mới mà còn ở khả năng chọn lọc, vận dụng kiến thức vào chương trình giảng dạy và hoạt động thực hành. Qua đó, người học từng bước hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức tuân thủ quy trình và trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ.

Đối với giảng viên, đây cũng là cơ hội cập nhật chuyên môn, tham khảo phương pháp hướng dẫn thực hành và tiếp tục hoàn thiện nội dung đào tạo theo yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, trong đó có hãng mỹ phẩm DAN-O, cùng các chủ cơ sở spa, làm đẹp tại Việt Nam. Sự kết nối này góp phần đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với môi trường hành nghề, đồng thời tạo điều kiện để các bên trao đổi về yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển của ngành.

Đào tạo nghề góp phần mở rộng cơ hội phát triển

TS. Lê Danh Quang cho biết, đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lựa chọn ngành học phù hợp, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp và có khả năng tìm việc sau tốt nghiệp mang ý nghĩa thiết thực. Một chương trình đào tạo gắn với thực hành, nhu cầu tuyển dụng và sự thay đổi của thị trường lao động có thể giúp người học chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên, để cơ hội học nghề thực sự đến gần hơn với nhóm người học này, bên cạnh chất lượng đào tạo, chính sách hỗ trợ học tập cũng là vấn đề cần được quan tâm. Chi phí học tập, sinh hoạt và các điều kiện phục vụ quá trình thực hành có thể trở thành áp lực đối với những gia đình còn khó khăn.

Học viên trong giờ thực hành nghề Chăm sóc sắc đẹp.

Tại HHT, học sinh hệ 9+ được miễn học phí; người học thuộc diện chính sách được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định. Đây là những chính sách có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện cho các nhóm người học thuộc diện được thụ hưởng tiếp tục học tập, phát triển năng lực nghề nghiệp.

Từ thực tế đó, việc tăng cường thông tin về các chính sách hiện hành, hướng dẫn người học tiếp cận đúng chế độ và nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện của Nhà trường là hướng cần được quan tâm. Qua đó, người học có thêm thông tin để lựa chọn lộ trình học tập phù hợp, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế.

Bên cạnh hỗ trợ về chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo cũng là một cách tạo nền tảng lâu dài cho người học. Khi được rèn luyện kỹ năng thực hành, tiếp cận thiết bị chuyên môn và làm quen với quy trình làm việc, học sinh, sinh viên có thêm hành trang để tham gia thị trường lao động.

Đặc biệt, với những ngành nghề dịch vụ như Chăm sóc sắc đẹp, năng lực nghề nghiệp còn được thể hiện qua khả năng giao tiếp, tư vấn, xử lý tình huống, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn, cũng như thái độ phục vụ khách hàng. Đây là những kỹ năng cần được hình thành trong quá trình đào tạo, thay vì chỉ bổ sung khi người học đã đi làm.

Kết nối nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp

Để đào tạo nghề đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội, sự phối hợp giữa nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Nhà trường cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng; chuyên gia góp phần cập nhật kỹ thuật, kinh nghiệm; doanh nghiệp cung cấp thông tin về yêu cầu công việc và năng lực mà thị trường đang cần.

Thông qua các hoạt động giao lưu chuyên môn, HHT có thêm cơ hội tham khảo kinh nghiệm quốc tế, từng bước nghiên cứu khả năng điều chỉnh nội dung giảng dạy và tăng cường tính ứng dụng của chương trình đào tạo.

Đại biểu dự Hội thảo về kết nối công nghệ làm đẹp.

Đối với ngành Chăm sóc sắc đẹp, những hướng hợp tác có thể được nghiên cứu trong thời gian tới gồm bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên, cập nhật tài liệu thực hành, tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp và mở rộng kết nối với cơ sở cung ứng dịch vụ. Việc triển khai cụ thể cần được các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất trên cơ sở điều kiện thực tế.

Nếu được phát triển đồng bộ, những kết nối này có thể góp phần giúp người học hiểu rõ hơn về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự gắn kết giữa quá trình học tập với cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Với người học có hoàn cảnh khó khăn, thông tin về cơ hội thực hành, tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ phù hợp càng cần được cung cấp rõ ràng, kịp thời. Việc kết hợp giữa đào tạo có chất lượng, hướng nghiệp và kết nối doanh nghiệp sẽ giúp người học có thêm cơ sở lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Chương trình Giao lưu – Đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp Việt Nam – Hàn Quốc năm 2026 cho thấy vai trò của hợp tác quốc tế trong việc bổ sung kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn thực tiễn cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại HHT.

Về lâu dài, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cần gắn với việc mở rộng cơ hội học tập, tăng cường hướng nghiệp, kết nối tuyển dụng và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người học thuộc diện được thụ hưởng. Đây là những yếu tố góp phần giúp giáo dục nghề nghiệp phát huy vai trò trong phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tạo thêm cơ hội để người trẻ xây dựng tương lai bằng năng lực và tay nghề của mình.

Với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, tăng cường hợp tác quốc tế và chú trọng năng lực nghề nghiệp, HHT có cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khi được kết hợp với các giải pháp hỗ trợ phù hợp, quá trình này sẽ góp phần giúp người học, trong đó có những người có hoàn cảnh khó khăn, thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển nghề nghiệp và từng bước ổn định cuộc sống.