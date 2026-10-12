Gắn đào tạo đại học với nhu cầu nhân lực tương lai

Đối thoại hợp tác Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực số và AI. (Ảnh: UEH)

Với chủ đề “Learning and Teaching for the Age of Autonomous Enterprise - Dạy và học trong kỷ nguyên doanh nghiệp tự vận hành”, sự kiện thu hút hơn 200 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục đại học, SAP và cộng đồng doanh nghiệp.

Không chỉ là diễn đàn cập nhật xu hướng công nghệ, hội nghị hướng đến tạo lập một không gian kết nối Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp, cùng thảo luận cách chuyển những thay đổi của công nghệ và nhu cầu thị trường lao động thành những thay đổi thực chất trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo), câu hỏi của đại học không còn chỉ là chúng ta có thể đào tạo những gì, mà phải là nền kinh tế và xã hội sẽ cần những năng lực gì trong 5-10 năm tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEH)

“Điều đó đòi hỏi Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp không thể đi trên ba con đường riêng biệt. Đại học cần trở thành nơi kết nối chính sách, tri thức, công nghệ và thực tiễn để cùng kiến tạo nguồn nhân lực cho tương lai”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Đề cập đến nội dung doanh nghiệp chuyển đổi bằng AI, đại học đổi mới đào tạo, theo các chuyên gia, nhà khoa học, AI, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc cách doanh nghiệp vận hành và ra quyết định.

Từ ERP (hệ thống phần mềm quản trị) truyền thống, doanh nghiệp đang từng bước tiến tới mô hình Autonomous Enterprise-doanh nghiệp tự vận hành, nơi dữ liệu được kết nối, AI đáng tin cậy và các quy trình nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ.

Mô hình này góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định, tự động hóa các công việc thường nhật và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo.

Điều này đặt ra một yêu cầu mới đối với giáo dục đại học: không chỉ đào tạo những gì nhà trường đang có, mà cần nhận diện và chuẩn bị những năng lực mà nền kinh tế và thị trường lao động sẽ cần trong tương lai.

Hội nghị Cộng đồng học thuật SAP Việt Nam 2026 là một hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương: Nhà nước kiến tạo chính sách và môi trường phát triển; doanh nghiệp đưa những thay đổi của công nghệ, mô hình kinh doanh và nhu cầu nhân lực vào cuộc đối thoại; trường đại học chuyển hóa những yêu cầu đó thành năng lực đào tạo và nghiên cứu.

UEH ký kết thỏa thuận hợp tác với SAP Việt Nam và các doanh nghiệp (Ảnh: UEH)

Thông qua đó, góp phần đưa các định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đến gần hơn với những hoạt động cụ thể trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực số.

Trong khuôn khổ hội nghị, UEH ký kết thỏa thuận hợp tác với SAP và ba doanh nghiệp khác, hướng đến mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình phát triển người học thông qua các hoạt động đào tạo thực tiễn, chuyên gia doanh nghiệp, thực tập, học bổng, dự án và cơ hội nghề nghiệp.