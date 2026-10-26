Gần dân từ những ngày ở La Lay

Cuộc hành quân dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Trị là hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp dân mà đó còn là bài học thực tế để phục vụ các nhiệm vụ của lực lượng

Có thêm người cùng chăm lo cho trẻ

Ở xã biên giới La Lay, vẫn có những gia đình chật vật lo cuộc sống, những điểm trường cần thêm sự chung tay chăm sóc để cô trò có điều kiện học tập tốt hơn. Với bà con, một phần quà, một buổi góp sức chỉnh trang trường lớp đều là sự sẻ chia đáng quý. Những ngày hành quân dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động gắn với những nhu cầu gần gũi ấy.

Điều chúng tôi mong là sau những ngày cùng làm việc ở cơ sở, anh em mang theo sự thấu hiểu về cuộc sống của bà con khi trở về đơn vị. Tình cảm ấy cần được thể hiện trong cách ứng xử và trách nhiệm với từng nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm – Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị

Tại điểm trường A Bung, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các chi đoàn của Công an xã và Trường Mầm non La Lay dọn dẹp cảnh quan, khắc phục các công trình trong khuôn viên điểm chính và điểm phụ. Đây là những phần việc gắn với sinh hoạt của cô trò mỗi ngày. Sự giúp đỡ vì vậy có ích ngay với nhà trường và tiếp tục phục vụ việc chăm sóc, dạy học sau khi đoàn rời đi.

Một giáo viên Trường Mầm non La Lay chia sẻ: “Chăm sóc điểm trường là việc chúng tôi làm hằng ngày, có thêm các anh góp sức, cô trò quý lắm. Cảm ơn các anh đã dành thời gian cho những việc tưởng nhỏ nhưng rất cần với nhà trường”. Với người gắn bó cùng trẻ, sự chung tay ấy còn là niềm động viên khi công việc của mình được thấu hiểu.

Những đứa trẻ trường Mầm non A Bung chào đón các chú công an với một cách rất khác biệt

Những phần quà dành cho học sinh mang đến một niềm vui khác. “Con cảm ơn các chú. Con muốn các chú lại đến trường với chúng con”, một em nhỏ ở điểm trường A Bung nói. Cuộc gặp để lại trong trẻ một hình ảnh gần gũi về người chiến sĩ, ngay giữa sân trường quen thuộc.

Một phụ huynh ở La Lay bày tỏ: “Thấy các chú Công an quan tâm đến con em, giúp đỡ nhà trường, chúng tôi xúc động lắm. Bà con thấy vui, tự hào vì các con được chăm lo, cũng mong các cháu lớn lên biết giúp đỡ người khác”. Qua những việc làm ở trường, trẻ có thêm dịp cảm nhận sự quan tâm của người lớn và học cách nói lời cảm ơn. Giáo viên, phụ huynh cũng có một câu chuyện gần gũi để trò chuyện cùng các em về lòng biết ơn, sự sẻ chia.

Giúp người dân tiếp cận với các thủ tục hành chính trên điện thoại

Những cuộc thăm hỏi gia đình khó khăn đưa cán bộ, chiến sĩ đến gần hơn với đời sống người dân. “Cuộc sống còn vất vả, được các chú đến tận nhà hỏi thăm, chúng tôi rất cảm ơn. Có người quan tâm, chia sẻ, bà con thấy ấm lòng”, một người dân bày tỏ. Mỗi hoàn cảnh được lắng nghe giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm những lo toan của bà con nơi mình đóng quân.

Hiểu cuộc sống để làm tốt nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, những chuyến về cơ sở giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với đời sống thực tế, hiểu thêm điều kiện sinh hoạt và khó khăn của người dân. Việc lựa chọn hoạt động cần có sự trao đổi với địa phương để phần đóng góp của đơn vị phù hợp với nhu cầu bà con. Qua công việc, cán bộ trẻ có dịp học cách lắng nghe, ứng xử và phối hợp với lực lượng tại chỗ.

Làm vệ sinh tại các điểm di tích

“Có những vất vả của bà con phải đến tận nơi, trò chuyện mới hiểu được. Chúng tôi mong anh em qua những ngày ở cơ sở sẽ biết quan tâm hơn đến cuộc sống của người dân, việc gì có thể chia sẻ thì cùng làm”, Đại tá Nguyễn Thành Tâm tâm sự. Sự gần gũi được bồi đắp qua thời gian cùng làm việc, cùng tìm hiểu những điều người dân đang cần.

Đợt hành quân còn đặt mục tiêu rèn bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật, sức khỏe, khả năng cơ động và hiệp đồng trong điều kiện thực tế. Việc khảo sát, nắm tình hình địa bàn phục vụ xây dựng, bổ sung phương án xử lý tình huống về an ninh, trật tự và thiên tai. Am hiểu đường sá, địa hình và nơi người dân sinh sống là cơ sở để lực lượng chuẩn bị sát hơn với yêu cầu bảo vệ, hỗ trợ bà con khi cần.

Giao lưu bóng chuyền cùng cơ sở

Cùng tham gia công việc của địa phương cũng là dịp rèn cách ứng xử với cộng đồng. Tôn trọng nếp sinh hoạt, giữ kỷ luật, lắng nghe người dân là những yêu cầu cần được thể hiện trong từng cuộc tiếp xúc. Những buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao mở thêm cơ hội để bà con và cán bộ, chiến sĩ trò chuyện tự nhiên, hiểu nhau qua những điều bình dị.

Cách làm ở La Lay có thể được tiếp nối trong hoạt động hướng về cơ sở của nhiều đơn vị, bắt đầu bằng việc tìm hiểu địa phương đang cần gì và lựa chọn phần đóng góp phù hợp. Một điểm trường được chăm chút, một gia đình có thêm sự động viên đều mang lại lợi ích cụ thể. “Chúng tôi mong có thêm những người cùng quan tâm đến trẻ em vùng biên, mỗi nơi góp một phần để cô trò có điều kiện tốt hơn”, cô giáo ở A Bung gửi gắm.

Thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn ở địa bàn xã La Lay

Từ ngày 22 đến sáng 24.10.2026, nhật ký hành quân ghi nhận Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị trao 120 suất quà cho học sinh tại điểm trường chính A Bung; thăm, tặng quà 5 gia đình khó khăn ở 5 thôn; phối hợp tổ chức lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ và bóng chuyền.

Đơn vị cùng lực lượng địa phương vệ sinh tuyến đường liên thôn từ khu vực Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đến UBND xã La Lay; chỉnh trang Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã A Bung, huyện Đakrông cũ.

Cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với Công an xã triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 tại thôn La Lay, thôn Ty Nê và cùng Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự.