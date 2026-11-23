Phát động phong trào hiến đất mở đường.

Lắng nghe để tạo đồng thuận

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu gần dân, sát dân và phục vụ người dân đặt ra ngày càng rõ nét. Ở khu dân cư, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố là những người thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tình hình và vận động người dân thực hiện các công việc chung. Sự phối hợp hiệu quả giữa ba lực lượng này góp phần đưa chủ trương vào cuộc sống, đồng thời chuyển tải những kiến nghị từ cơ sở đến cấp có thẩm quyền.

Thực tế cho thấy, những việc liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà cửa, phong tục và sinh hoạt của người dân đều cần quá trình vận động kiên trì. Chủ trương dù có ý nghĩa đối với sự phát triển chung vẫn cần được giải thích cụ thể, gắn với từng hoàn cảnh. Muốn tạo đồng thuận, cán bộ cơ sở trước hết phải hiểu người dân đang băn khoăn điều gì, những vướng mắc nào cần được giải quyết.

Tại tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, gần 4ha đất nghĩa trang nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng, với hơn 1.800 ngôi mộ phải cất bốc, di dời. Đây là công việc gắn với tình cảm gia đình, phong tục và đời sống tâm linh của nhiều thế hệ. Không ít gia đình có con cháu sinh sống xa quê, thậm chí ở nước ngoài, khiến công tác vận động càng đòi hỏi sự kiên trì, thấu hiểu.

Để vận động người dân, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố phối hợp đến từng nhà, tìm hiểu từng hoàn cảnh, giải thích chủ trương và lắng nghe nguyện vọng. Theo Bí thư Chi bộ tổ dân phố An Hải Trần Thị Phương Thảo, giải phóng mặt bằng ở đây trước hết là bài toán tạo sự đồng thuận.

Câu chuyện ở An Hải cho thấy vai trò và yêu cầu phối hợp giữa ba lực lượng: Bí thư chi bộ giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo; trưởng ban công tác Mặt trận tập hợp, vận động và nắm bắt ý kiến người dân; tổ trưởng tổ dân phố phối hợp tổ chức thực hiện những công việc trên địa bàn. Khi cùng bám sát thực tế, ba lực lượng có điều kiện thống nhất cách vận động, kịp thời phản ánh những vấn đề vượt thẩm quyền, giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện chủ trương.

Sự đồng thuận vì thế không thể chỉ đến từ tuyên truyền, vận động mà còn được xây dựng qua quá trình trao đổi, giải thích và giải quyết công việc. Mỗi ý kiến được lắng nghe, mỗi vướng mắc được phản hồi thỏa đáng đều góp phần bồi đắp niềm tin giữa người dân với cán bộ cơ sở.

Cán bộ cơ sở cùng lực lượng công an trao đổi, nắm bắt tình hình tại nhà dân.

Khơi sức dân từ việc chung

Nếu di dời mồ mả đòi hỏi sự thấu hiểu phong tục và tình cảm gia đình, thì vận động hiến đất mở đường đặt ra yêu cầu hài hòa giữa lợi ích từng hộ với lợi ích cộng đồng. Đất đai, tường rào, khoảng sân đều là tài sản, gắn với sinh hoạt và sự tích lũy của mỗi gia đình. Để người dân tự nguyện đóng góp, công tác vận động phải giúp họ thấy rõ ý nghĩa của công trình và lợi ích thiết thực đối với khu dân cư.

Phong trào “Hiến đất mở đường - Chung sức xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế phát động là một minh chứng. Theo số liệu được ghi nhận, hơn 1.000 hộ gia đình đã tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, tổng giá trị ước tính trên 162 tỷ đồng, góp phần mở rộng, nâng cấp hơn 93km đường giao thông, kiệt hẻm.

Tại tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà, người dân đã hiến 2.590m² đất, tự nguyện đóng góp trên 1 tỷ đồng để bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn. Những đóng góp ấy giúp mở rộng đường đi, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời thể hiện sự chung sức của cộng đồng đối với việc xây dựng địa phương.

Để có được những kết quả ấy, không thể thiếu công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố. Là những người gần gũi với từng hộ dân, cán bộ cơ sở có điều kiện giải thích mục đích, ý nghĩa của phong trào, ghi nhận những băn khoăn và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Từ giải phóng mặt bằng đến hiến đất mở đường, điểm chung là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Khi được biết, được trao đổi và tham gia vào công việc liên quan trực tiếp đến mình, người dân có thêm cơ sở để đồng thuận, đóng góp và cùng chung tay thực hiện những công việc của cộng đồng. Công tác vận động cũng nhờ đó trở nên thiết thực, gắn với từng việc và từng nhu cầu cụ thể.

Để sự phối hợp giữa ba lực lượng ở cơ sở phát huy hiệu quả, cần phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên trao đổi thông tin và theo sát kết quả giải quyết kiến nghị. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được phản ánh kịp thời; những nội dung đã tiếp nhận cần có phản hồi để người dân biết và giám sát. Đây cũng là cách để sự gần dân được thể hiện bằng trách nhiệm và hiệu quả công việc.

“Thế trận lòng dân” được bồi đắp từ chính những việc làm ấy. Khi chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, Mặt trận làm tốt công tác tập hợp, vận động và tổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các công việc ở khu dân cư, sức dân được khơi dậy, niềm tin được củng cố. Đó là nền tảng để các chủ trương đi vào đời sống và việc chung nhận được sự chung tay từ cộng đồng.