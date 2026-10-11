Gần dân, sát địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Minh Khôi

Tự giác chấp hành quy định pháp luật

Tại cảng cá Ninh Cơ, xã Hải Thịnh, thuyền trưởng tàu cá NĐ-2193-TS Trần Văn Tuấn chia sẻ: “Trước mỗi chuyến biển, chúng tôi đều được cán bộ Biên phòng nhắc nhở, hướng dẫn những quy định cần thực hiện. Giấy tờ, danh sách thuyền viên, thiết bị giám sát hành trình đều phải đầy đủ, thiếu là không được ra khơi. Làm nhiều thành quen, bây giờ, anh em trên tàu đều xác định chấp hành quy định là việc phải, có như vậy mới yên tâm ra khơi đánh bắt hải sản”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh quản lý không xảy ra vi phạm IUU trong kiểm soát xuất, nhập bến. Đơn vị đã tổ chức 243 lượt tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 2.808 lượt tàu cá và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trước khi đến làm thủ tục, nhiều chủ tàu đã chủ động kiểm tra giấy tờ, thiết bị và các điều kiện cần thiết. Không chỉ ở khu vực cảng cá, việc phổ biến pháp luật còn được gắn với những hoạt động thường ngày tại các khu dân cư ven biển. Khi người dân nắm rõ quy định liên quan trực tiếp đến công việc và cuộc sống, việc chấp hành cũng thuận lợi hơn. Ở mỗi địa bàn, cán bộ Biên phòng tập trung vào những nội dung người dân thường gặp, giải thích những điểm dễ nhầm lẫn và hướng dẫn cách thực hiện.

Trung tá Đặng Thanh Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Cán bộ phải nắm được những quy định nào ngư dân dễ nhầm lẫn, những khâu nào dễ xảy ra thiếu sót để hướng dẫn cụ thể. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có vấn đề ngư dân chưa nắm rõ thì phải giải thích cặn kẽ để họ hiểu và khắc phục; còn những trường hợp cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định”.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình hướng dẫn ngư dân tiếp cận với thông tin pháp luật bằng công nghệ số. Ảnh: Minh Khôi

Gần dân để tuyên truyền đúng điều dân cần

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ được thực hiện tại cửa biển, mà còn được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình triển khai tại các khu dân cư, giáo xứ ven biển. Tại Giáo xứ Văn Lý, cán bộ Biên phòng thường xuyên gặp gỡ chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Những nội dung liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự được gắn với những vấn đề sát với cuộc sống của bà con; cán bộ Biên phòng giải thích cụ thể nên dễ hiểu, dễ nhớ. Khi đã hiểu thì bà con tự nhắc nhở nhau, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt pháp luật, cùng giữ gìn bình yên ở khu dân cư.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển là nội dung quan trọng. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, bằng những hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Cùng với tuyên truyền, các đơn vị phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống nhân dân, từ đó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận” - Thượng tá Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình duy trì nhiều mô hình gắn kết nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự. Toàn tỉnh có 16 giáo xứ, họ đạo thực hiện mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, 18 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển bình yên tuyến biển” với hơn 2.700 thành viên. Việc đưa hoạt động tuyên truyền đến ngay khu dân cư, giáo xứ cũng giúp người dân thuận tiện tiếp cận thông tin, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ cảng cá đến khu dân cư, giáo xứ, cách tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo từng nhóm đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Với ngư dân, trọng tâm là những quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản và các điều kiện trước khi xuất bến. Với người dân tại khu dân cư, nội dung tập trung vào an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và những vấn đề phát sinh ở địa bàn. Tại các giáo xứ, cán bộ Biên phòng phối hợp với chức sắc, chức việc để đưa thông tin pháp luật đến bà con giáo dân. Cách làm này giúp hoạt động tuyên truyền tránh dàn trải, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ nắm được những vướng mắc từ cơ sở. Những vấn đề người dân chưa rõ được giải thích trực tiếp; những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Từ những việc làm cụ thể tại cảng cá, khu dân cư và giáo xứ, cán bộ Biên phòng từng bước đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống của người dân. Đây cũng là cơ sở để nhân dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền vùng biển và xây dựng địa bàn biên giới biển ổn định.