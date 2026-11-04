Gần dân, sát dân từ những việc làm thiết thực

Anh Dương Văn Mạnh (sinh năm 1977) ở tổ dân phố Văn Sơn, phường Tân Tiến có hoàn cảnh không được may mắn, từ bé anh đã bị khiếm khuyết về vận động, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tận dụng diện tích đất vườn rộng, anh quyết định phát triển kinh tế gia đình bằng cách chăn nuôi. Tuy nhiên, khó khăn về nguồn vốn khiến anh chưa thể tăng quy mô sản xuất.

Đảng viên Dương Thị Huân động viên anh Dương Văn Mạnh vượt qua hoàn cảnh, khắc phục khó khăn.

Giữa lúc đó, đảng viên Dương Thị Huân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố Văn Sơn tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh của anh và tuyên truyền, giải thích về chính sách cho vay ưu đãi. Khi nắm rõ về “chiếc cần câu giảm nghèo”, anh Mạnh xin vay 90 triệu đồng để mua lợn giống, thức ăn chăn nuôi… Thế nhưng khó khăn vẫn chưa hết, 2 năm liền, đàn lợn của gia đình anh bị dịch bệnh, thiệt hại không nhỏ.

Không để gia đình anh nhụt chí, chị Huân kiên trì động viên, hằng ngày đến hỏi thăm, bày cách cho anh làm thêm nghề phụ, viết đơn xin giãn thời gian trả lãi và gốc vay. Anh Mạnh chuyển hướng sang làm đậu phụ, nấu rượu, lấy sản phẩm phụ để phục vụ chăn nuôi. Cùng đó, anh thực hiện vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường, tiêm phòng bệnh trong chăn nuôi. Đến nay, kinh tế gia đình anh đã ổn định, luôn duy trì khoảng 20 con lợn trong chuồng, ngoài ra còn trồng lúa, hoa màu, nuôi cá… “Chị Huân luôn đồng hành cùng gia đình tôi, cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích và vực dậy tinh thần khi tôi gặp khó khăn. Đảng viên như chị ấy khiến chúng tôi thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước”, anh Mạnh xúc động nói.

Ở nhiều địa phương, các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, giúp đỡ quần chúng, Nhân dân. Bằng những việc làm thiết thực như vận động hộ nghèo phát huy những nguồn lực sẵn có của gia đình về đất đai, ao hồ, cây trồng, vật nuôi, nguồn lao động để tập trung đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần tăng nguồn thu nhập. Thực hiện việc chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, không để các thành viên trong gia đình sa vào các tệ nạn xã hội. Việc đảng viên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là một nét đẹp trong công tác dân vận, thể hiện đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh người đảng viên gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.

Tại thôn Lam Cốt, xã Quang Trung, chị Dương Thị Chín, Bí thư Chi bộ là người luôn được bà con nông dân tìm đến trong mỗi vụ sản xuất. Gia đình chị là địa chỉ cung cấp cây giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm uy tín trong vùng. Chị đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng kho lạnh để lưu trữ nông sản, bảo đảm chất lượng hàng hóa, giúp người dân tiêu thụ dễ hơn.

Đồng chí Dương Thị Chín, Bí thư Chi bộ thôn Lam Cốt, xã Quang Trung đầu tư xây dựng kho lạnh để bảo quản nông sản, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Trong các cuộc họp Chi bộ, với tư cách là Bí thư, chị luôn đưa nội dung giảm nghèo vào để cùng bàn thảo. Chi bộ thống nhất về biện pháp giúp đỡ, phân công đảng viên đến hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình khó khăn, hộ nghèo được chị giúp đỡ liên tục suốt nhiều năm qua.

Việc đảng viên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là một nét đẹp trong công tác dân vận, thể hiện đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh người đảng viên gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.

Đơn cử như gia đình anh Đỗ Văn Ngôn, bản thân anh bị bệnh hiểm nghèo, con trai bị liệt, một người con khác còn nhỏ đang đi học. Vợ anh là chị Lưu Thị Hạnh trở thành lao động chính. Hằng năm, Bí thư Chi bộ Dương Thị Chín cung cấp giống ngô, lúa miễn phí trị giá hàng triệu đồng cho gia đình anh Ngôn. Trong quá trình chăm sóc cây trồng, chị đến hướng dẫn kỹ thuật và vận động các đồng chí trong Chi bộ tham gia giúp đỡ về ngày công lao động, thu hoạch… Sản phẩm của các gia đình nghèo, khó khăn đều được chị thu mua với giá cao, thậm chí hỗ trợ thêm kinh phí chữa bệnh.

Những gia đình khác trong thôn như bà Vũ Thị Dung, gần 70 tuổi, đau ốm thường xuyên; ông Đỗ Văn Tuyên bị bệnh nặng, là hộ cận nghèo… cũng đều được chị Chín hỗ trợ, giúp đỡ. Mỗi dịp lễ, Tết, chị vận động các nhà tài trợ, ưu tiên tặng quà cho các gia đình đó để vơi bớt khó khăn, an ủi, động viên họ vượt qua hoàn cảnh.

Tìm hiểu tại nhiều nơi cho thấy, để giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp các gia đình khó khăn, nhiều cán bộ, đảng viên đã có sự đồng hành thiết thực. Từ đó, cùng với cấp ủy, chính quyền bàn bạc, thống nhất phương án, kế hoạch giúp đỡ phù hợp với điều kiện cụ thể. Trước hết, phải tuyên truyền cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xóa nghèo, mang đến động lực cho họ. Khơi dậy quyết tâm vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, thường xuyên sát cánh cùng hộ nghèo, khó khăn, kịp thời giúp đỡ về giống, vốn, kiến thức, kỹ thuật… để người nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Từ việc phát huy vai trò đi đầu của đảng viên, người dân, hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua đó giúp họ ổn định sinh kế, giảm số hộ nghèo, cận nghèo một cách bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.