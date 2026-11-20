Những việc làm vì dân

Trong dịp diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo thành phố cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đều đến địa bàn các khu dân cư chung vui với bà con, lắng nghe về đời sống, sản xuất. Những câu chuyện gần gũi như làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... được bà con chia sẻ là dịp để cán bộ hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân đang quan tâm. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng mà còn góp phần đưa mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trở nên gần gũi, gắn bó hơn.

Cấp ủy, chính quyền phường Lạng Giang kịp thời hỗ trợ chị Trần Thị Lan, tổ dân phố Phố Vôi kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Ảnh: Nguyễn Lượng.

Tại xã Tây Yên Tử, gia đình anh Hoàng Văn Thắng ở thôn Thanh Sơn có con nhỏ bị khuyết tật, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của Ủy ban MTTQ thành phố, sự kết nối của MTTQ xã cùng đóng góp của các tổ chức, cá nhân và người thân, mới đây, gia đình anh xây dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang. Chị Nguyễn Thị Ca, vợ anh Thắng xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước đã thấu hiểu, hỗ trợ để gia đình có mái ấm mới, giúp anh chị yên tâm hơn, có thêm động lực chăm lo cho các con và vươn lên trong cuộc sống.

Tại phường Lạng Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các nguồn lực xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Trần Thị Lan - mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Phố Vôi. Ngôi nhà rộng khoảng 100 m², tổng kinh phí 600 triệu đồng, trong đó, Hội Phụ nữ phường vận động hỗ trợ 61,15 triệu đồng. Đằng sau mỗi ngôi nhà là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Khi người nghèo, người yếu thế được quan tâm, chăm lo, những giá trị nhân văn của chế độ được thể hiện bằng chính những điều người dân nhìn thấy, cảm nhận trong cuộc sống.

Gần dân còn là chủ động thay đổi cách thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết công việc. Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phường Lương Tài triển khai mô hình “Hành chính ngày thứ Bảy - vì Nhân dân phục vụ” vào sáng thứ Bảy hằng tuần tại Công an phường. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục về cư trú, định danh điện tử, căn cước và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho người dân, nhất là đối với người lao động không thuận tiện đến cơ quan trong giờ hành chính. Tùy điều kiện thực tế, việc hướng dẫn có thể được tổ chức tại tổ dân phố, khu vực đông dân cư hoặc tại nhà đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Mỗi địa phương có cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Lắng nghe giải quyết việc dân cần

Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo càng trở nên rõ nét. Ngày 4/5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế số 08-QC/TU về đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố tổ chức đối thoại ít nhất mỗi năm 1 lần; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 2 lần/năm. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người dân như: Đất đai, môi trường, an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng, cải cách hành chính được xác định là những nội dung trọng tâm cần tập trung trao đổi, giải quyết.

Khi tiếng nói của Nhân dân được ghi nhận, những bức xúc được xem xét xử lý thấu đáo, người dân sẽ có niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là cơ sở để Nhân dân đồng hành, chung sức thực hiện các chủ trương, chính sách, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Lê Thị Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến cho biết: Trước những bức xúc của người dân liên quan đến thuế đất, chúng tôi đã mời lãnh đạo Cơ quan Thuế cơ sở 1 trực tiếp tham dự cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường để giải đáp những vấn đề thuộc chuyên môn. Tại đây, bà Đỗ Thị Ngân, người dân tổ dân phố Dĩnh Uyên đã trực tiếp nêu những vướng mắc của mình và được cán bộ thuế giải thích cụ thể về căn cứ, quy trình liên quan. Những nội dung chưa rõ dần được làm sáng tỏ giúp bà từ chỗ bức xúc, chưa đồng tình chuyển sang thấu hiểu và hài lòng.

Hay như liên quan đến phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe khu vực tổ dân phố Hương Gián, UBND phường tổ chức hội nghị giải đáp vướng mắc của 175 hộ dân. Tại đây, đại diện hội đồng bồi thường và đơn vị tư vấn đã trực tiếp giải đáp từng nhóm ý kiến. Đơn cử như đối với diện tích chênh lệch, việc bồi thường căn cứ vào đo đạc thực tế, hồ sơ và nguồn gốc đất. Về đất công ích, các trường hợp sẽ được xem xét hỗ trợ theo quy định. Riêng kiến nghị thu hồi ngoài chỉ giới, UBND phường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để bảo đảm quyền lợi và tạo sự đồng thuận.

Từ những cuộc đối thoại, những lần gặp gỡ người dân ở khu dân cư đến việc trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống, có thể thấy sự gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tạo nên từ những việc làm cụ thể. Khi tiếng nói của Nhân dân được ghi nhận, những bức xúc được xử lý thấu đáo, người dân sẽ có niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền. Đây cũng là cơ sở để Nhân dân đồng hành, chung sức thực hiện các chủ trương, chính sách, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc.