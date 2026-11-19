Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố đồng thuận từ cơ sở

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Không chỉ tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách, Mặt trận cần chủ động nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến từ khu dân cư, kịp thời phản ánh những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Các tiết mục văn nghệ góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó tại chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Thế Ngọc

Đây cũng là tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, nhà nước với nhân dân và đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, vận động.

Tại Hà Nội, năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống chính trị cơ sở khi vừa thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm và giải quyết các “điểm nghẽn” dân sinh. Trước bài toán khó về giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị, hệ thống Mặt trận tại các địa phương của Hà Nội đã chọn cách tiếp cận trực diện, lấy đối thoại và minh bạch thông tin làm chìa khóa.

Ở xã Vĩnh Thanh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì, phối hợp tổ chức 5 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và 11/11 hội nghị đại biểu nhân dân tại các thôn. Các hội nghị tập trung trao đổi về đời sống dân cư, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án Thành phố thông minh và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cùng với phương thức tiếp xúc trực tiếp, hoạt động tuyên truyền của MTTQ xã Vĩnh Thanh được mở rộng trên các nền tảng số. Trong năm 2026, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã đăng tải hơn 1.000 tin, bài, gần 3.000 hình ảnh, video, infographic; tổ chức 12 buổi livestream với khoảng 3 triệu lượt xem và hơn 1.200 lượt chia sẻ. Việc ứng dụng nền tảng số giúp thông tin chính thống được truyền tải nhanh hơn, đa dạng hơn; song yêu cầu đặt ra là phải kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền trên môi trường mạng với nắm bắt tình hình trực tiếp tại khu dân cư.

Đánh giá về hiệu quả của cách làm này trong thực tiễn địa phương , tại hội nghị kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 18-11, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh nhận định: Trong bối cảnh xã mới được thành lập, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với khối lượng công việc lớn, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực sự phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Việc đổi mới tuyên truyền trên các nền tảng số kết hợp đối thoại thẳng thắn đã giúp lan tỏa thông tin chính thống, giải thích thấu đáo các chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, từ đó tạo sự đồng thuận rất cao trong cộng đồng.

Lãnh đãnh đạo phường Thanh Liệt trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Ánh Tuyết

Chăm lo lợi ích thiết thực, bồi đắp sức mạnh đoàn kết

Củng cố khối đại đoàn kết không thể tách rời việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua và hoạt động an sinh xã hội, Mặt trận các cấp đã kết nối nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư để hỗ trợ những trường hợp khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trên địa bàn Hà Nội, các hoạt động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức, từ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đến trao quà, hỗ trợ sinh kế, học tập và chăm sóc sức khỏe.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến tháng 10-2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cùng nguồn lực xã hội hóa đã góp phần xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết và triển khai nhiều hoạt động chăm lo các nhóm yếu thế. Qua đó, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân.

Tại xã Vĩnh Thanh, năm 2026, MTTQ xã đã phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 nhà Đại đoàn kết; trao tặng hơn 500 suất quà cho người nghèo, đối tượng chính sách và đóng góp hơn 231 triệu đồng cho Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, tổ dân phố thực sự trở thành ngày hội của tình làng nghĩa xóm, nơi người dân cùng bàn bạc giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95% - 96,5%.

Không chỉ ở Vĩnh Thanh, tại các địa bàn khác của Thủ đô, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng phối hợp triển khai nhiều mô hình chăm lo thiết thực. Báo cáo công tác của MTTQ phường Thanh Liệt trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận việc trao 752 suất quà Tết với tổng trị giá 759 triệu đồng; hỗ trợ 11 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 150 triệu đồng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ bữa ăn, suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các tổ chức thành viên vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, triển khai những công trình, phần việc thiết thực tại khu dân cư.

Từ những hoạt động ở cơ sở có thể thấy, chăm lo an sinh không chỉ hỗ trợ người dân trước mắt mà còn củng cố mối liên hệ giữa Mặt trận với cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương trợ và trách nhiệm xã hội. Các hoạt động cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân. Bởi sức mạnh đại đoàn kết được vun đắp từ chính sự lắng nghe, sẻ chia và giải quyết những vấn đề thiết thân trong đời sống hằng ngày.