Gần dân, sát dân, chủ động phát hiện, thúc đẩy giải quyết những vấn đề nảy sinh

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp gỡ, trao đổi với tuổi trẻ xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Gần dân để lắng nghe, tháo gỡ từ cơ sở

Ở xã Nghĩa Đồng, sự đổi mới trước hết thể hiện ở việc chủ động đưa cán bộ về gần dân hơn, không chờ người dân tìm đến trụ sở mới biết những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở.

Ngoài tham gia sinh hoạt tại chi bộ, các cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn còn trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ ở các xóm để trực tiếp lắng nghe, nắm bắt thực tiễn đời sống ở từng khu dân cư. Cơ chế tiếp công dân được duy trì, Bí thư Đảng ủy xã mỗi tháng 1 lần, Chủ tịch UBND xã mỗi tháng 2 lần.

Cán bộ xã Nghĩa Đồng kiểm tra thi công các công trình dân sinh được đầu tư trong năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động giao ban hàng tháng giữa Thường trực Đảng ủy với bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên, giúp những vấn đề phát sinh được phản ánh và xem xét ngay từ cơ sở.

Thông tin còn được thu thập qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35…

Phương châm của cấp ủy là gần dân để hiểu đúng, lắng nghe để tháo gỡ từ cơ sở. Phương án, hướng giải quyết được cụ thể hóa, không để kiến nghị kéo dài mà thiếu thông tin phản hồi. Đồng chí Nguyễn Văn Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng Nguyễn Văn Thực: Phương châm của cấp ủy là gần dân để hiểu đúng, lắng nghe để tháo gỡ từ cơ sở. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung chỉ đạo giải quyết; đối với những nội dung phức tạp, cần thêm thời gian hoặc sự phối hợp của nhiều đơn vị; xã chủ động xây dựng phương án, xác định hướng tháo gỡ, không để kiến nghị kéo dài mà thiếu thông tin phản hồi.

Ở xã Nghĩa Đồng, nhiều vấn đề nắm bắt từ thực tiễn đời sống được chuyển hóa thành các kết quả cụ thể. Như trong đầu tư xây dựng công trình dân sinh, trên cơ sở nhu cầu và kiến nghị của người dân, xã khảo sát, xác định thứ tự ưu tiên, cân đối nguồn lực triển khai.

Năm 2026, xã Nghĩa Đồng đưa vào kế hoạch đầu tư công 22 dự án với tổng mức đầu tư trên 155 tỷ đồng; trong đó, 9 dự án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, 13 dự án đang thi công.

Cán bộ xã Nghĩa Đồng giám sát hệ thống vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa

Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt và hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư, xã không chỉ tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết bảo vệ môi trường mà còn ban hành nghị quyết về phương án thu gom rác thải, xử lý ô nhiễm trong chăn nuôi, đồng thời rà soát, quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung.

Trong lĩnh vực đất đai, cùng với hỗ trợ tháo gỡ thủ tục, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 76 trường hợp đủ điều kiện, cấp ủy đã chỉ đạo UBND xã rà soát, đưa những khu vực đủ điều kiện vào quy hoạch đất ở đối với hơn 300 trường hợp được giao đất trái thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận để từng bước giải quyết vướng mắc.

Cán bộ xã Nghĩa Đồng kiểm tra thi công các công trình dân sinh được đầu tư trong năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

“Khi người dân nhìn thấy những chuyển động cụ thể của cấp ủy, chính quyền trong giải quyết từng vấn đề mình quan tâm; đồng thời được thông tin, giải thích thấu đáo về những vướng mắc chưa thể tháo gỡ ngay, với nguyên nhân, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã Nghĩa Đồng phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng Nguyễn Văn Thực chia sẻ.

Thúc đẩy giải quyết đến cùng

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng với nhiều chủ trương, quyết sách mới được triển khai với yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, đòi hỏi cao hơn năng lực lãnh đạo, điều hành ở cơ sở. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải sâu sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh để có giải pháp tháo gỡ từ sớm, ngay ở cơ sở.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp gỡ, trao đổi với người dân xã Minh Châu. Ảnh: Mai Hoa

Thực tiễn thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh có nhiều đổi mới, tăng cường lắng nghe và kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Ở góc độ tập hợp, phản ánh tiếng nói xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đang đổi mới mạnh mẽ phương thức nắm bắt tình hình nhân dân, kết hợp linh hoạt nhiều kênh thông tin, từ tiếp xúc trực tiếp, báo cáo của Mặt trận cơ sở đến các nền tảng số, tạo sự tương tác hai chiều và chủ động khơi mở những vấn đề người dân quan tâm.

MTTQ tỉnh thường xuyên đưa những vấn đề thời sự liên quan đến việc làm, tiền lương, an sinh xã hội, các chủ trương, chính sách và tình hình phát triển kinh tế - xã hội lên Fanpage Mặt trận Nghệ An, tạo diễn đàn để người dân trao đổi, bày tỏ chính kiến.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội và tình hình nhân dân phải luôn bám sát thực tiễn đời sống, lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Từ chủ động nắm bắt, tổng hợp, phân tích và chắt lọc thông tin, Mặt trận từng bước chuyển những phản ánh riêng lẻ thành kiến nghị có cơ sở, góp phần đưa tiếng nói của nhân dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Điển hình là chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính được Mặt trận kiến nghị cùng với các kênh thông tin khác, tạo cơ sở thực tiễn để Trung ương xem xét, quyết định nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Hiện nay, những bất cập liên quan đến chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và viên chức cấp xã tiếp tục được Mặt trận theo dõi, phản ánh, kiến nghị giải quyết.

Hay việc chậm chi trả tiền ăn trưa, kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại một số địa bàn khó khăn cũng được Mặt trận tổng hợp, kiến nghị để các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp phát kinh phí, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Đối với lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, những phản ánh liên quan đến quyền lợi người dân tại khu vực đồi chè Thanh Chương, sau khi MTTQ tỉnh kiến nghị cùng với các kênh thông tin khác cộng hưởng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng cán bộ Mặt trận tỉnh và xã Nga My nắm bắt điều kiện sống của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành: Công tác nắm bắt dư luận xã hội và tình hình nhân dân phải luôn bám sát thực tiễn đời sống, lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Mặt trận không đứng ngoài hay đứng trên phong trào, mà phải thực sự hòa mình vào hơi thở của cơ sở để lắng nghe thấu đáo, nhận diện trúng và đúng những “điểm nghẽn” từ thực tiễn. Mỗi kiến nghị, đề xuất gửi gắm đến các cấp ủy, chính quyền phải là tiếng nói có trọng lượng, có căn cứ pháp lý và thực tiễn rõ ràng, qua đó, không chỉ phản ánh đúng tâm tư của nhân dân mà còn thiết thực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn, hoạch định và điều chỉnh chính sách sát, hợp với lòng dân.

Công tác tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm là nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần điều chỉnh chủ trương, chính sách sát thực tiễn, ngăn ngừa mâu thuẫn phát sinh, củng cố đồng thuận và phát huy sức mạnh nhân dân trong phát triển.

Vấn đề này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh với yêu cầu công tác tư tưởng phải gần dân, sát dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết những vấn đề nảy sinh; thông tin kịp thời, trung thực, thẳng thắn trong đối thoại. Quá trình xây dựng, thực thi chính sách phải coi trọng lắng nghe, tiếp nhận phản hồi, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và đánh giá thực chất hiệu quả công tác.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy rà soát, lựa chọn những vụ việc tồn đọng, gây bức xúc thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết, công khai tiến độ phù hợp và giám sát đến khi có kết quả cuối cùng. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cần đổi mới phương thức nắm bắt dư luận, tăng cường đối thoại, giám sát, phản biện xã hội; đồng thời, thiết lập cơ chế tiếp nhận, chuyển tải, theo dõi và phản hồi kiến nghị rõ ràng, bảo đảm tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và giải quyết thực chất.