Công an xã Đại Lộc đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, sức khỏe yếu thực hiện các thủ tục hành chính.

Những mô hình thấm đượm nghĩa tình

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Công an xã Đại Lộc nhận thấy nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu, khả năng giao tiếp và đi lại hạn chế, không thể trực tiếp đến trụ sở Công an để thực hiện các thủ tục cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, với tinh thần trách nhiệm và mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đơn vị đã triển khai mô hình "Thứ Bảy vì nhân dân - Đồng hành cùng người yếu thế".

Ngay trong ngày đầu ra mắt mô hình, Công an xã Đại Lộc tiếp nhận thông tin về một công dân cao tuổi, sức khỏe yếu, khả năng giao tiếp hạn chế, quê ở xã Đại Lộc nhưng hiện sinh sống cùng gia đình tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), có nhu cầu làm thủ tục cấp căn cước. Dù khoảng cách từ trụ sở Công an xã đến nơi ở của công dân khoảng 28km, lãnh đạo đơn vị vẫn phân công tổ công tác phối hợp với gia đình đến tận nhà thu nhận hồ sơ. Việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm không để những khó khăn về sức khỏe, đi lại trở thành rào cản trong tiếp cận các dịch vụ công của người dân.

Đến nay, thông qua mô hình, lực lượng Công an xã đã đến tận nhà dân, thu nhận 11 hồ sơ căn cước và 2 hồ sơ định danh, tạo điều kiện thuận lợi cho người yếu thế thực hiện các thủ tục liên quan mà không phải đi lại nhiều lần, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mô hình là việc làm cụ thể nhằm hiện thực hóa tiêu chí "Gần dân nhất" trong phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Cùng với công tác cải cách hành chính, các hoạt động an sinh xã hội cũng được Công an xã Đại Lộc quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Với tinh thần tương thân tương ái, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Công an xã phối hợp thực hiện mô hình "Bữa ăn nhân ái". Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đóng góp kinh phí và vận động thêm các nhà hảo tâm tổ chức nấu và trao tặng 400 suất ăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Những suất ăn nghĩa tình không chỉ góp phần san sẻ chi phí sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày điều trị. Bên cạnh đó, Chi đoàn Công an xã triển khai mô hình "Em nuôi của Đoàn", nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chi hội Phụ nữ Công an xã cũng phát động mô hình "Nuôi heo đất vì người nghèo", nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Số tiền tiết kiệm, đóng góp từ mô hình được trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm kinh phí trang trải cuộc sống.

Hằng tháng, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Công an xã Đại Lộc trực tiếp thực hiện "Bữa ăn nhân ái".

Củng cố niềm tin trong nhân dân

Không chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, lực lượng Công an xã còn chủ động hỗ trợ người dân trong những tình huống phát sinh hằng ngày. Với tinh thần trách nhiệm, đơn vị đã khẩn trương xác minh, trao trả tài sản đánh rơi cho 6 người dân; đồng thời hỗ trợ xác minh, giúp 3 trường hợp chuyển khoản nhầm qua tài khoản ngân hàng nhận lại số tiền của mình. Những việc làm tận tình, trách nhiệm ấy đã nhận được sự ghi nhận, cảm kích của người dân. Nhiều lá thư cảm ơn được gửi đến đơn vị, trở thành nguồn động viên tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, cống hiến và phụng sự nhân dân.

Thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc", Công an xã Đại Lộc luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cơ sở, gần gũi, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để những vấn đề nhỏ phát sinh kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Song song với công tác dân vận và an sinh xã hội, Công an xã Đại Lộc xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các mặt công tác, tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2026, Giám đốc Công an TP, Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Công an xã Đại Lộc đang từng bước đưa phương châm "Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ" trở thành hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, không chỉ góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở mà còn bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.