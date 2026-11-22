Những ngày này, Phong Dụ Hạ đang tập trung làm đường giao thông nông thôn. Năm nay, xã phấn đấu mở mới và mở rộng hơn 14 km đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Để những tuyến đường sớm thành hình, bên cạnh sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân là sự vào cuộc sát sao của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại thôn Khe Đóm, anh Hoàng Thế Vinh - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phong Dụ Hạ thường xuyên có mặt tại công trường, phối hợp với đơn vị thiết kế, thi công, nắm và tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Anh Vinh cho biết: "Địa hình đi lại không thuận lợi, khu vực thi công chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại, nguồn vật liệu phải vận chuyển từ nơi khác đến. Bởi vậy, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, cán bộ phụ trách phải bám địa bàn, cùng đơn vị thi công xử lý từng phần việc".

Sự có mặt thường xuyên của cán bộ xã tại công trường giúp công việc được triển khai sát thực tế, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Khi chủ trương được giải thích rõ ràng, những băn khoăn được trao đổi trực tiếp, người dân hiểu và sẵn sàng chung sức vì lợi ích chung. Tại Khe Đóm, tuyến đường đang được mở rộng với chiều dài hơn 4 km. Gần 40 hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tạo điều kiện để công trình thực hiện đúng tiến độ.

Ông Bàn Thanh Đông - Bí thư Chi bộ thôn Khe Đóm cho biết: "Với sự đồng hành của cán bộ xã, chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của mở rộng đường. Cùng với đó, sự kiểm tra thường xuyên của cán bộ xã cũng góp phần bảo đảm chất lượng công trình".

Từ câu chuyện làm đường ở Khe Đóm có thể thấy, khi cán bộ sâu sát địa bàn, trực tiếp nắm tình hình và cùng người dân giải quyết công việc, chủ trương của địa phương sẽ dễ dàng vào cuộc sống. Sự đồng thuận không chỉ đến từ công tác tuyên truyền, vận động, mà còn được tạo dựng bằng trách nhiệm, thái độ và hiệu quả công việc của mỗi cán bộ.

Cùng với việc bám sát cơ sở, Phong Dụ Hạ đang từng bước đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Với phương châm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm để dân tin”, xã triển khai mô hình quét mã QR để người dân thuận tiện gửi ý kiến, phản ánh, kiến nghị. Qua đó, mở rộng kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, giúp những vấn đề phát sinh được tiếp nhận kịp thời, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài.

Bà Hoàng Thị Thương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Dụ Hạ nhấn mạnh: “Việc lắng nghe phải gắn với trách nhiệm giải quyết, để người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng và những vấn đề chính đáng được quan tâm xử lý".

Từ những tuyến đường được mở rộng nhờ sự đồng thuận của Nhân dân đến việc ứng dụng mã QR trong tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, Phong Dụ Hạ đang cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm gần dân, thiết thực. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ được thể hiện qua sự sâu sát, thái độ cầu thị và kết quả giải quyết công việc; niềm tin của người dân được bồi đắp từ những đổi thay cụ thể trong đời sống. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, tạo nên những đổi thay bền vững trên quê hương Phong Dụ Hạ.