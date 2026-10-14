Gần dân, sát cơ sở, giữ bình yên miền biên viễn Tây Giang

Vượt lên trên những gian khổ khốc liệt ấy, lực lượng Công an xã Tây Giang đã kiên trì thực hiện phương châm “bám bản, gần dân”, trở thành lá chắn bảo vệ bình yên nơi biên thùy.

Giữ vững “vùng xanh” ma túy

Dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại Tây Giang thời gian qua luôn được giữ vững ổn định, tội phạm được kéo giảm sâu, các chính sách an sinh xã hội được triển khai chu đáo để bà con yên tâm lao động sản xuất. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an xã giữ vai trò nòng cốt với các giải pháp phòng ngừa xã hội mang tính căn cơ.

Công an xã Tây Giang tăng cường công tác kiểm tra lưu trú.

Công an xã Tây Giang thường xuyên tổ chức tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Thượng tá Đặng Ngọc Khoa, Trưởng Công an xã Tây Giang, cho biết đến nay lực lượng Công an xã vẫn duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Lá chắn vùng biên” cùng mô hình “Đoàn thanh niên - lá chắn xanh phòng, chống ma túy”.

“Mặc dù đến nay trên địa bàn xã Tây Giang chưa phát hiện hoạt động của tội phạm về ma túy, nhưng với đặc điểm địa hình xã có đường biên giới dài, xuất hiện một số đường mòn lối mở kết nối với địa bàn nước bạn, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc bám sát địa bàn cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ma túy tại các thôn trên địa bàn xã”, Thượng tá Đặng Ngọc Khoa chia sẻ.

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Tây Giang thường xuyên triển khai kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh ma túy định kỳ và đột xuất đối với công nhân, lao động tự do và người dân địa phương.

Công an xã Tây Giang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhất là công tác phòng, chống ma túy cho học sinh.

Thông qua mô hình “Lá chắn vùng biên”, Công an xã Tây Giang phối hợp tuần tra mốc quốc giới hằng tháng nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, bên cạnh đó còn lan tỏa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng khu dân cư. Nhờ thế trận an ninh khép kín ấy, Tây Giang tiếp tục giữ vững danh hiệu là “vùng xanh” về ma túy tiêu biểu của TP Đà Nẵng.

“Mặc dù trên địa bàn xã chưa phát hiện hoạt động của tội phạm ma túy, nhưng với đường biên giới dài và nhiều đường mòn, lối mở sang nước bạn, nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn. Vì vậy, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi luôn coi trọng công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở và phát huy vai trò của người có uy tín. Quyết tâm giữ vững “vùng xanh” về ma túy chính là lá chắn an toàn nhất để bảo vệ sự bình yên và phát triển bền vững cho bà con địa phương”, Thượng tá Đặng Ngọc Khoa, Trưởng Công an xã Tây Giang, bày tỏ.

Xây dựng thế trận lòng dân từ những việc “gần dân nhất”

Với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an xã Tây Giang xác định công tác dân vận là “chìa khóa” mở ra mọi thắng lợi. Đơn vị đã thường xuyên gặp gỡ, tranh thủ vai trò của 23 già làng, người có uy tín trên địa bàn. Qua các buổi trò chuyện, các chiến sĩ Công an đã chủ động thông tin về tình hình ANTT, vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch, đồng thời nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới.

Công an xã Tây Giang phối hợp kiểm tra cột mốc biên giới.

Công an xã Tây Giang hỗ trợ di dời tài sản cho người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chính 23 “cánh tay nối dài” này đã trở thành cầu nối vững chắc, nâng cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân. Mọi di biến động lạ hay nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đều được các già làng kịp thời trao đổi, giúp Công an xã giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.

Thượng tá Đặng Ngọc Khoa thông tin thêm, thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tập thể Công an xã Tây Giang đã chuyển hóa khẩu hiệu thành những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Trong đó, với tinh thần “gần dân nhất”, lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa mang tính nhân dân sâu sắc, như hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở trước mùa mưa lũ, di dời tài sản các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở, hay đưa người bệnh đi cấp cứu…

Công an xã Tây Giang phối hợp nhà hảo tâm thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em.

Cán bộ Công an xã Tây Giang hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Cán bộ Công an xã Tây Giang thăm, tặng quà người có uy tín trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn, lực lượng Công an xã Tây Giang còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiên trì hướng dẫn bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua VNeID.

Trong công tác an sinh, Công an xã thường xuyên rà soát, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà hay bộ đồ dùng học tập tuy nhỏ nhưng đong đầy tình thương, là nguồn động lực lớn lao chắp cánh cho các em vững bước đến trường.

Xã Tây Giang, TP Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Atiêng, Dang, Anông, Lăng thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Tây Giang có diện tích tự nhiên hơn 400km2, dân số gần 9.000 người, trong đó gần 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Cơ tu. Xã Tây Giang có 18,9km đường biên giới với tỉnh Xê Kông, Lào, từ cột mốc 677-684.