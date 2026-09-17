Gần dân, sát cơ sở để phòng ngừa tội phạm từ sớm

Khi mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vụ án đau lòng

Theo Cơ quan điều tra, vào khoảng đầu năm 2025, giữa Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1988, trú tại xã Ea Wy, giáo viên dạy thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh) và chị Lê Thị Mỹ Diễm (SN 1987, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh) có quan hệ tình cảm qua lại với nhau. Vào thời điểm này, cả hai người đều đã có gia đình và con cái.

Chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, sự ích kỷ của Nguyễn Hồng Lĩnh đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Tháng 3/2026, chị Diễm ly hôn và ở một mình nuôi hai con nhỏ. Và cũng từ đây, giữa Lĩnh và chị Diễm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bởi chị Diễm muốn chấm dứt mối quan hệ này. Lúc 21h tối 10/8, sau bữa tiệc liên hoan tại trường, Lĩnh đi đến phòng nội trú của nhà trường, nơi chị Diễm đang ở trọ để nói chuyện. Tại đây, Lĩnh phát hiện chị Diễm gọi điện cho người yêu nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn cãi vã.

Trong cơn ghen điên cuồng, Lĩnh lao đến như con thú hoang dùng tay bóp cổ chị Diễm cho đến khi nạn nhân không còn cựa quậy mới chịu dừng tay. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Lĩnh châm lửa đốt chăn, màn tại hiện trường rồi âm thầm chở xác nạn nhân đến khu vực rẫy của gia đình đào hố chôn xác nạn nhân.

Lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền pháp luật đến với người dân.

Từ vụ án trên có thể cho thấy, nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn, xung đột âm ỉ kéo dài trong cuộc sống. Vì vậy, việc chủ động phát hiện, nắm bắt và phối hợp giải quyết các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phát hiện, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để những xung đột nhỏ tích tụ thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Lắng nghe và đồng hành cùng dân

Ngày nghỉ cuối tuần, Trung tá Y Dham Byă, Phó trưởng Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk lại cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lại tranh thủ xuống tận thôn, buôn gặp các già làng, trưởng bản, người có uy tín để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trung tá Y Dham Byă cho hay, xã Quảng Phú có địa bàn khá rộng, dân số hơn 62.000 người, có 37 thôn, buôn, trong đó có 9 buôn là người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ê Đê. Với đặc điểm dân cư đa dạng, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phong phú đã đặt ra không ít yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Trung tá Y Dham Byă cùng đồng đội lại xuống địa bàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Mỗi lần về buôn không chỉ đơn thuần là công việc hành chính mà anh trong đơn vị còn được ngồi trò chuyện với người dân, gặp già làng, người có uy tín, được cùng ăn, cùng ở, cùng làm để hiểu dân hơn. "Mình giản dị, gần gũi, quan tâm hỗ trợ, bà con sẽ chia sẻ tâm tư. Khi người dân am hiểu pháp luật, nhận diện được cái sai, cái đúng thì tình hình an ninh trật tự mới ổn định được”, Trung tá Y Dham tâm sự.

Và chính sự gần gũi, cởi mở đó đã giúp lực lượng Công an xã phát hiện sớm những mâu thuẫn, dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở. Tất cả những phát sinh ấy khi được giải quyết từ sớm sẽ hạn chế nguy cơ hình thành vụ việc phức tạp.

“Cách phòng ngừa hiệu quả nhất là không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, không để khoảng trống thông tin trở thành cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Công an là lực lượng nòng cốt nhưng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người dân phải cùng đồng hành”, Trung tá Y Dham nhấn mạnh.

Trung tá Y Dham Byă tranh thủ ngày nghỉ gặp người có uy tín để chia sẻ, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

"Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã chỉ ghi nhận 9 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện xử lý 10 vụ vi phạm về kinh tế, 7 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 8,07% so với năm 2025, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91,67%”, Trung tá Y Dham cho hay.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phòng, chống tội phạm không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà cần sự tham gia, chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. công tác phòng, chống tội phạm được đặt từ sớm, từ xa, gắn với việc nhận diện những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn dân cư, qua đó góp phần làm hạn chế điều kiện, khả năng vi phạm pháp luật, phạm tội.

Công an xã phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở đến tận nhà dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đại tá Trần Bình Hưng cho biết thêm, trên thực tế, công tác phòng ngừa của lực lượng chức năng đối với các vụ việc về an ninh trật tự nói chung và các vụ án giết người xuất phát từ nguyên nhân xã hội hoặc mâu thuẫn gia đình thường gặp khó khăn. Bởi một số vụ việc đối tượng gây án cơ bản chưa có hồ sơ tiền án, tiền sự, mâu thuẫn có khi phát sinh bột phát ngay trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Lực lượng Công an xã phối hợp cùng các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đến thăm hỏi, chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống với người dân.

“Công an xã, phường phải là lực lượng nòng cốt, chủ công trong việc nắm tình hình và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở... Trong thời gian tới, Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “chủ công”, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, kiên trì giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ xa. Những nỗ lực bền bỉ ấy chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn bình yên, ổn định ngay từ cơ sở - nơi bắt đầu của mọi sự phát triển bền vững”, Đại tá Trần Bình Hưng nói.