Với phương châm bám sát địa bàn, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, lãnh đạo Công an phường (CAP) Hoàng Liệt đã triển khai các hoạt động gắn với phong trào thi đua ‘Ba nhất’.

Một trong những việc làm đầu tiên là công khai số điện thoại của Ban Chỉ huy CAP và 20 cảnh sát khu vực để người dân thuận tiện liên hệ, thông báo các vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn, CAP Hoàng Liệt chủ động tham mưu, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 1A, đường Tựu Liệt và các dự án giao thông, đô thị.

Bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe máy an toàn” trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Ảnh: HL

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, tại những địa bàn phức tạp như HH Linh Đàm, chung cư Osaka, chợ Xanh - Linh Đàm, đơn vị thường xuyên bám sát tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề phát sinh.

"Thông qua gặp gỡ, đối thoại và phối hợp với các lực lượng chức năng, nhiều khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ ổn định địa bàn", ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Bà Nguyễn Hiền (Khu đô thị HH Linh Đàm) kể, dù chỉ là kỳ thi giữa kỳ của học sinh lớp 4 và lớp 7, CAP vẫn cử Phó Trưởng CAP Nguyễn Trọng Quang đến tận các điểm thi kiểm tra việc bảo mật đề thi và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

"Vào giờ cao điểm, cảnh sát khu vực và lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên có mặt tại cổng trường, các điểm giao cắt giao thông để hỗ trợ điều tiết, hạn chế ùn tắc", bà Hiền cho biết.

Đưa kỹ năng phòng ngừa đến gần hơn với người dân

Hướng dẫn chuyên đề “Kỹ năng phản ứng nhanh, phòng, chống bắt cóc và dụ dỗ dành cho học sinh tiểu học trên không gian mạng và ngoài đời thực”. Ảnh: TA

Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, CAP Hoàng Liệt tổ chức các hoạt động hướng dẫn kỹ năng theo từng nhóm đối tượng. Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 14, đơn vị tham gia “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe máy an toàn” trên địa bàn phường, dành cho ba nhóm đối tượng: người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người đã được cấp giấy phép lái xe mô tô trên 3 năm và học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn.

Ông Bùi Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt, cho biết: “Chương trình giúp người tham gia giao thông rèn luyện phản xạ xử lý tình huống thực tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thói quen lái xe chuẩn mực”.

Hiệu trưởng Bùi Thị Minh Hằng cho biết, thay vì nghe phổ biến kiến thức một chiều, học sinh được trực tiếp tương tác, trả lời câu hỏi và thực hành xử lý các tình huống có thể gặp trong cuộc sống.

“Các tình huống như người lạ đến cổng trường tự nhận là người thân để đón, cho bánh kẹo dụ dỗ đi chơi, kéo tay ép lên xe; người chơi game trực tuyến tặng quà để lấy thông tin cá nhân hay đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu giữ bí mật với gia đình... giúp các em nhận diện nguy cơ và biết cách ứng phó”, bà Bùi Thị Minh Hằng chia sẻ.

Đầu tháng 9-2026, khi xuất hiện thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An trên mạng xã hội vào dịp cuối tuần, CAP Hoàng Liệt đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chưa đầy 24 giờ sau, sự việc được làm rõ, các trang mạng đăng tải thông tin phải gỡ bài.

Trước trào lưu “Nhà thờ online” mô phỏng các hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, CAP Hoàng Liệt đã cảnh báo các nền tảng này không do Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân và phát tán mã độc.

Cảnh báo trào lưu “Nhà thờ online”. Ảnh: Công an phường Hoàng Liệt

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng các nền tảng đã xác minh nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, không truy cập đường dẫn lạ hoặc cài đặt ứng dụng chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, cần lưu giữ thông tin, chứng cứ và kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Đại tá Nguyễn Hòa Văn (Tổ dân phố số 1, phường Hoàng Liệt), công an phường đã chuyển từ cách tuyên truyền, phổ biến pháp luật đơn thuần sang hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những nguy cơ cụ thể, cả trong đời sống thường ngày lẫn trên không gian mạng, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ.