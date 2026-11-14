Gần dân mọi lúc, sát dân mọi việc, vì dân hết mình

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Tiến Hùng; đại diện các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 16; Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng hơn 100 đại biểu đại diện Nhân dân 18 tổ dân phố.

Toàn cảnh sự kiện.

Chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Công Lương nhấn mạnh vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thời gian qua, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, quản lý hiệu quả cư trú của người nước ngoài.

Trưởng Công an phường Tây Mỗ, Thượng tá Nguyễn Công Lương phát biểu.

Theo báo cáo tại hội nghị, Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định địa bàn với 18 tổ dân phố, hơn 40 tòa chung cư và trên 3.000 người nước ngoài cư trú. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được chú trọng; trong đó đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã là người nước ngoài. Những kết quả này góp phần bảo đảm môi trường an toàn, ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Công an phường thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực báo cáo tình hình kết quả công tác bảo đảm ANTT 10 tháng năm 2026 trên địa bàn phường.

Nâng cao chất lượng phục vụ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, đại diện Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Các ý kiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của lực lượng Cảnh sát khu vực trong bám sát địa bàn, phối hợp với Nhân dân giải quyết công việc và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực được trình bày.

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị, Thượng tá Nguyễn Công Lương cùng đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 16 trao đổi, hướng dẫn người dân những nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Chủ tọa điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Tiến Hùng đã đánh giá lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Tây Mỗ đã đạt kết quả cao, đáng khích lệ. Lãnh đạo phường đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an phường, CSKV đối với công tác an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, cũng như ghi nhận sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Tiến Hùng phát biểu.

Từ những kết quả đó, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: "Vì vậy, trong thời gian tới, tôi đề nghị Công an phường, đặc biệt là lực lượng CSKV cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, gần dân, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nắm người, nắm hộ, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự để tự mình phòng ngừa, cảnh giác và vận động mọi người cùng tham gia công tác phòng ngừa cảnh giác và tố giác tội phạm.

Hai là, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, Đề án 06. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính.

Ba là, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ). Lực lượng Công an cần phối hợp với MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản ánh, góp ý, xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh. Lực lượng Công an cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Tây Mỗ, nhằm tạo ra nhiều động lực khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Bốn là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức, thái độ chuẩn mực trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ cần đoàn kết, chủ động, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm là, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của nhân dân, coi đó là thước đo sự hài lòng và là động lực để lực lượng Công an phường hoàn thiện mình, phục vụ nhân dân tốt hơn. Cần tiếp tục, thường xuyên phối hợp với Cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu phát huy tối đa các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có, nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên truyền mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội…); thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp thực tế của phường.

"Đảng ủy - UBND và Công an phường luôn xác định: đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của địa phương," đồng chí bày tỏ. Từ đó, Phó Chủ tịch UBND phường gửi gắm thông điệp: "Chúng tôi mong rằng, qua buổi hội nghị hôm nay, nhân dân sẽ tiếp tục chia sẻ, phản ánh thẳng thắn, chân thành, để lực lượng Công an phường có thêm cơ sở điều chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng phường an toàn, văn minh và đáng sống".

Hội nghị là dịp để Công an phường Tây Mỗ tiếp tục thực hiện tinh thần “tự soi, tự sửa”, lấy ý kiến Nhân dân làm cơ sở hoàn thiện chất lượng công tác. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.