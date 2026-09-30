GẦN DÂN, LÀM VIỆC DÂN CẦN - KỲ 2: Trao trách nhiệm cho người trẻ

Tại phường Phong Phú, chúng tôi cảm nhận nhịp sống ở nhiều khu dân cư đang có những chuyển động. Sau sắp xếp, những địa bàn trước đây vốn quen thuộc nay được mở rộng, dân cư đông hơn.

Trong 10 TDP mới thành lập của phường Phong Phú, Điền Lộc 2 được hình thành từ hai TDP Nhất Tây và Giáp Nam cũ, với hơn 720 hộ, hơn 3.070 nhân khẩu. Đây là địa bàn khá thuận lợi khi nằm ở khu vực trung tâm, có chợ Đại Lộc, nơi trao đổi hàng hóa sầm uất của vùng Ngũ Điền; có các vùng sản xuất nông nghiệp và nhiều lợi thế về đầm phá gần biển.

TDP Điền Lộc 2 hiện có 160ha lúa được duy trì sản xuất mỗi năm, năng suất bình quân hơn 60 tạ/ha. Bên cạnh trồng lúa, người dân còn phát triển chăn nuôi gia cầm, nuôi cá lồng ở khu vực Giáp Nam cũ. Hơn một năm trước, tuyến đường Phong Điền - Điền Lộc hoàn thành mở thêm điều kiện kết nối giữa Điền Lộc 2 với các khu vực phía bắc TP. Huế.

Trần Đình Hải và Lê Ngọc Dũng là hai cán bộ được giao những công việc gần dân. Anh Hải hiện Uỷ viên BCH Đảng bộ, công tác tại Ban Xây dựng Đảng phường Phong Phú, nay được phân công kiêm làm Bí thư Chi bộ TDP Điền Lộc 2. Anh Dũng, từng là công an viên ở Nhất Tây, được giao làm tổ trưởng TDP. Chi bộ TDP Điền Lộc 2 hiện có 44 đảng viên.

“Địa bàn mới thì trước hết phải gần dân để hiểu dân. Việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì cố gắng giải quyết, việc vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp trên”, anh Hải chia sẻ.

Còn với anh Dũng, dù làm công việc mới nhưng nay anh thường có mặt ở tuyến đường này, mai anh lại ở khu vực nọ. Chuyện đi của anh Dũng là để nghe tâm tư, nắm những vấn đề vướng mắc, tồn tại và tìm cách giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Đơn cử ở xóm Vận Chuyển - khu vực thấp trũng thuộc Giáp Nam cũ, mỗi khi mưa lớn, thường ngập lũ bị chia cắt. Qua kiến nghị của người dân và địa phương đề xuất, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà chống lũ tại xóm Vận Chuyển. Cũng tại khu vực này, phường vừa hỗ trợ xây dựng tuyến đường bê tông dài hơn 200m, rộng 4m nối đến khu vực trung tâm vừa phục vụ đi lại vừa thuận tiện mỗi khi cần ứng cứu, sơ tán dân khi mưa lũ về.

Nhìn con đường mới hình thành, ông Lê Văn Tân, người dân TDP Giáp Tây cũ tâm đắc: “Tuyến đường dân sinh hình thành ở khu vực Giáp Nam là từ ý Đảng, lòng dân đã nhìn về một phía”.

Việc sắp xếp lại thôn, TDP vào đầu tháng 7/2026 vừa qua ở các phường xã, bài toán đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức mà còn làm sao để những cộng đồng dân cư trước đây khác nhau tiếp tục gắn kết trong một địa bàn chung.

Ở Điền Lộc 2, anh Hải và anh Dũng cùng các cán bộ trong chi bộ, TDP, các đoàn thể đã bắt đầu từ những việc thường nhật. Đó là vận động người dân giữ gìn đường làng, ngõ xóm; xử lý những điểm tập kết rác; quan tâm hộ còn khó khăn; kết nối đề xuất giúp bà con phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp… “Có những việc rất nhỏ nhưng nếu không giải quyết thì thành vướng mắc. Do vậy, việc gì thuộc khả năng, thẩm quyền giải quyết ở TDP thì cố gắng làm ngay, việc nào vượt quá thẩm quyền thì tiếp tục đề xuất cấp trên”, anh Dũng nói.

TDP Điền Lộc 2 đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, các cụm công nghiệp, cảng biển Điền Lộc và hướng phát triển du lịch sinh thái từng bước hình thành, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở và người dân thích ứng với những thay đổi mới.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Phú thông tin, sau sắp xếp, phường còn 10 TDP thay vì 25 TDP trước đây. Cùng với việc tổ chức lại địa bàn, nhiều cán bộ trẻ, có trình độ, kinh nghiệm, năng lực công tác được bố trí làm bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP. Theo ông Vũ, đội ngũ cán bộ trẻ có kinh nghiệm thực tế là nguồn lực quan trọng ở địa phương. Các bạn năng động, tiếp cận những cách làm mới, giải quyết công việc khi dân cần một cách thỏa đáng.

Không riêng câu chuyện TDP Điền Lộc 2, phường Phong Phú, nhiều TDP ở phường Phong Thái, Phong Điền… sau sắp xếp địa giới hành chính, cán bộ cơ sở đang đứng trước một yêu cầu cao hơn vì thôn, TDP mới rộng hơn, dân đông hơn, công việc nhiều hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái tại hội nghị công bố, sắp xếp lại TDP ở địa phương đã bày tỏ mong muốn các bí thư chi bộ và tổ trưởng TDP vừa chỉ định theo tiêu chí mới chủ động hơn, nắm chắc tình hình và làm tốt những việc sát với đời sống người dân.

Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng kỹ năng tiếp dân, đối thoại, lắng nghe và giải quyết công việc; đồng thời tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân từ cơ sở.

Thông điệp ấy, khi đặt vào công việc của những bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP - nơi cánh tay nối dài của lãnh đạo phường, xã trở nên cụ thể. “Nắm chắc địa bàn, chủ động từ cơ sở, giải quyết tại chỗ” không chỉ là yêu cầu đối với bộ máy chính quyền mà còn đòi hỏi những người cán bộ cơ sở phải biết ở địa bàn đó dân đang cần gì, những trở ngại nào cần khắc phục.

Thực tế, không phải việc gì ở TDP cũng có thể giải quyết. Có những vấn đề liên quan đến nguồn lực, quy hoạch, hạ tầng hay thẩm quyền của cấp trên. Khi đó, vai trò của cán bộ cơ sở là nắm chắc tình hình, tổng hợp đúng, đề xuất kịp thời và tiếp tục theo dõi, thông tin lại cho người dân. Cách làm ấy giúp công việc không bị đứt quãng giữa thôn, TDP với cấp phường, xã.

Ở tầm rộng hơn, yêu cầu trao trách nhiệm đi cùng điều kiện thực hiện cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu gắn thẩm quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, để công việc được giải quyết thông suốt, hiệu quả ngay từ cơ sở.

Điều này phù hợp với những vấn đề được TP. Huế nhìn nhận sau một năm vận hành mô hình mới: quy mô quản lý của nhiều xã, phường tăng lên, yêu cầu đối với năng lực quản trị cao hơn; trong khi việc phân cấp, phân quyền, cơ sở dữ liệu, hạ tầng và nhân lực ở một số nơi vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Với cán bộ thôn, TDP, được “trao quyền” không chỉ là giao thêm chức danh hay phần việc. Quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ chủ động giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm; có sự phối hợp rõ ràng với cấp trên, các ban, ngành và được hỗ trợ về nguồn lực khi cần thiết. Khi được tin tưởng và trao đúng việc, cán bộ cơ sở có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành và tạo dựng niềm tin từ chính những việc cụ thể cho cộng đồng.