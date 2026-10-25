Gần dân, hiểu dân để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp với cán bộ địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Tiến Vinh

Đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Trên địa bàn biên giới do Đồn Biên phòng Phú Hội quản lý, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, điều kiện tiếp cận thông tin và trình độ nhận thức pháp luật chưa đồng đều. Trong khi đó, các hoạt động đi lại, giao thương, sản xuất, sinh hoạt của người dân luôn gắn với những quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự. Thực tế này đặt ra yêu cầu cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội đã duy trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền tại các khóm, ấp khu vực biên giới. Trung bình mỗi tuần, cán bộ Biên phòng cùng đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể lại có mặt tại khu dân cư để phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các quy định liên quan. Bên cạnh những buổi tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa, trụ sở khóm, ấp, lực lượng tuyên truyền còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội, chia sẻ: “Trong quá trình phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hội, chúng tôi luôn chú trọng lựa chọn những nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa bàn và đời sống của người dân. Đặc biệt, các buổi tuyên truyền pháp luật thường được lồng ghép vào những buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng. Nhờ duy trì tuyên truyền thường xuyên, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Đáng chú ý, trong quá trình tuyên truyền, cán bộ Biên phòng luôn chú trọng giải thích để người dân nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thượng úy Nguyễn Thanh Vân, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phú Hội, cho biết: “Điều quan trọng trong tuyên truyền pháp luật là làm sao để người dân hiểu được việc chấp hành pháp luật mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, cán bộ tuyên truyền phải gần dân, hiểu dân và nói cho dân hiểu”.

Phát huy vai trò các đoàn thể, nâng cao trách nhiệm tự quản

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, Đồn Biên phòng Phú Hội xác định, việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể địa phương là giải pháp quan trọng. Với đặc điểm, phương thức hoạt động và đối tượng vận động khác nhau, mỗi tổ chức đoàn thể đảm nhận những nội dung tuyên truyền phù hợp, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa thông tin pháp luật đến đông đảo người dân. Sự phối hợp thường xuyên cũng giúp công tác tuyên truyền gắn chặt hơn với các phong trào, hoạt động tại cơ sở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp với hội viên phụ nữ ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội hướng dẫn người dân truy cập hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Ảnh: Tiến Vinh

Đối với đoàn viên, thanh niên và học sinh, cán bộ Biên phòng phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt, diễn đàn, giao lưu, tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng mạng xã hội an toàn và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ biên giới. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ, hoạt động phối hợp tập trung vào tuyên truyền phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và bảo vệ trẻ em. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, cán bộ Biên phòng cùng hội viên trao đổi những tình huống cụ thể, phân tích phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh. Khi được trang bị kiến thức pháp luật, mỗi hội viên phụ nữ có thể trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, thường xuyên nhắc nhở người thân nâng cao cảnh giác, chấp hành các quy định của pháp luật.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, Đồn Biên phòng Phú Hội còn phối hợp với các đoàn thể địa phương sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pa nô, áp phích, tờ rơi và các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội để truyền tải thông tin pháp luật. Các kênh tuyên truyền được kết hợp linh hoạt, phù hợp với điều kiện tiếp nhận thông tin và sinh hoạt của từng nhóm người dân.

Theo Trung tá Võ Hoàng Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hội, việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp các quy định của pháp luật được phổ biến thường xuyên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành. Cùng với hoạt động tuyên truyền, đơn vị còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể hướng dẫn người dân truy cập hòm thư điện tử tố giác tội phạm, tạo thêm kênh tiếp nhận, phản ánh thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Hiệu quả của công tác phối hợp tuyên truyền được thể hiện qua những chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người dân. Sau khi được phổ biến, giải thích các quy định, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Văn Gàng, người dân ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội nói: “Trước đây, nhiều quy định pháp luật chúng tôi chưa hiểu rõ. Qua các buổi tuyên truyền của cán bộ Biên phòng và các đoàn thể, bà con hiểu hơn về những việc được làm, những việc bị cấm. Khi thấy có người lạ hoặc hoạt động bất thường gần khu vực biên giới, chúng tôi báo ngay cho lực lượng chức năng”.

Bằng cách làm gần gũi, sát thực tế, Đồn Biên phòng Phú Hội cùng các tổ chức đoàn thể địa phương đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Sự chủ động tham gia của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.