Gần dân, hiểu dân để giữ bình yên địa bàn miền núi

Công an xã Quế Phước huy động 100% quân số triển khai "Chiến dịch Quang Trung".

Sáng tạo bằng những cách làm hay, thiết thực

Thời gian qua, Công an xã Quế Phước đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân; làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân; đồng thời phát huy vai trò của quần chúng trong công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Điển hình, lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình "Lịch an ninh trật tự - gần dân, sát dân, vì bình yên cuộc sống". Mô hình được thực hiện trong bối cảnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như họp dân, loa phát thanh... ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận người dân do hạn chế về thời gian, địa hình đi lại phức tạp và điều kiện sinh hoạt, tiếp cận thông tin ở vùng núi còn nhiều khó khăn.

Việc sử dụng một vật dụng quen thuộc như lịch treo tường để lồng ghép nội dung tuyên truyền đã mang lại hiệu quả trực quan, dễ tiếp cận. Công an xã chú trọng xây dựng nội dung ngắn gọn, sinh động, kết hợp bố cục hấp dẫn, giúp người dân dễ quan sát và tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên.

Lực lượng Công an xã Quế Phước hỗ trợ di dời người dân trong mưa lũ.

Tờ lịch gồm 12 tháng, mỗi tháng thể hiện một khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, thiết thực, gắn với tình hình ANTT tại địa phương. Trên tờ lịch còn in hình ảnh minh họa các hoạt động thực tế của lực lượng Công an xã Quế Phước trong công tác bảo đảm ANTT. Số điện thoại đường dây nóng của Công an xã cũng được in rõ ràng, nổi bật trên tờ lịch.

Để phát huy hiệu quả mô hình, Công an xã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của mô hình; xây dựng video, tin, bài giới thiệu trên các phương tiện truyền thông địa phương. Đồng thời, đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn để kịp thời điều chỉnh nội dung, cách thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Mô hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân. Thông qua các khẩu hiệu ngắn gọn, được thay đổi hằng tháng theo từng chủ đề như phòng, chống ma túy; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống lừa đảo, trộm cắp..., người dân từng bước hình thành thói quen ghi nhớ các quy định pháp luật và kỹ năng phòng ngừa cơ bản.

Công an xã Quế Phước thực hiện thủ tục hành chính cho các trường hợp yếu thế, khó khăn đi lại…

Đặc biệt, việc Công an xã trực tiếp đến từng nhà trao lịch, kết hợp trò chuyện, tuyên truyền còn là dịp để lắng nghe, tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân. Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin, tăng cường sự gắn bó, đồng hành của nhân dân với lực lượng Công an. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Công an xã Quế Phước còn tổ chức 4 lượt tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và tác hại của thuốc lá điện tử tại các trường học trên địa bàn, thu hút 500 lượt học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia; 12 lượt tuyên truyền về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, chủ phương tiện đường bộ, đường thủy và nhân dân trên địa bàn; 15 lượt tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và phòng tránh tai nạn đuối nước, với khoảng 900 lượt người tham gia; 5 lượt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các khu dân cư, thu hút khoảng 740 lượt người; 8 lượt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cấp căn cước, đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, với 660 lượt người tham gia…

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ninh Phước, Quế Lâm và Phước Ninh (huyện Quế Sơn cũ), xã Quế Phước có diện tích tự nhiên 359,11 km², với dân số hơn 14.100 người. Nhìn chung, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn do đặc thù là địa bàn miền núi, địa hình bị chia cắt bởi sông, núi và thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ.

Trước những thách thức đó, lực lượng Công an xã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nổi bật là việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Công an xã đã huy động 100% quân số tham gia xây dựng mới 3 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà bị hư hỏng do thiên tai. Với những nỗ lực và đóng góp thiết thực, Công an xã Quế Phước đã được trao tặng 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP và 1 Giấy khen của Chủ tịch UBND xã.

Cùng với đó, Công an xã còn triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội như "Bữa cơm tri ân", "Mẹ đỡ đầu", "Em nuôi của Đoàn", "Heo đất yêu thương", "Ngày Chủ nhật xanh", "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026"…

Trung tá Ngô Tấn Thịnh- Trưởng Công an xã Quế Phước khẳng định, mỗi người dân là một "tai mắt" của lực lượng Công an, mỗi thôn là một pháo đài giữ gìn ANTT. Sự đồng lòng, đoàn kết và tham gia tích cực của nhân dân chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát những vấn đề nổi lên, cần chú ý liên quan đến ANTT; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT.