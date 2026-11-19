Tiếp xúc phóng viên Báo CAND, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Cầu cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương này hình thành trên cơ sở hợp nhất phường Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Phương và xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là tỉnh Đắk Lắk. Sau hơn 1 năm vận hành, bức tranh kinh tế - xã hội phường Sông Cầu đổi mới và phát triển, trong đó có sự đóng góp tích cực của Công an phường Sông Cầu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội. Nhiều hoạt động của Công an đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, nổi bật nhất là gần dân, giúp dân từ những việc làm bình dị, thân thiện, nghĩa tình.

Công an phường Sông Cầu trao tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Y tế Sông Cầu nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Theo Thượng tá Ngô Thị Hồng Thắm, Trưởng Công an phường Sông Cầu, đến nay toàn phường có 11.080 hộ gia đình gồm 39.712 người dân cư trú tại 16 tổ dân phố. Địa hình nơi này đa dạng, mở rộng từ vịnh biển đến vùng nuôi tôm, đồng muối, ruộng lúa, nương rẫy và núi đồi, nên hơn một năm qua Công an phường Sông Cầu luôn xác định thế trận lòng dân là điểm tựa vững chắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và cuộc sống bình yên. Do đó, các tổ nghiệp vụ tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bám sát địa bàn cơ sở để nắm chắc tình hình ANTT, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo những thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt chú trọng tìm hiểu gia cảnh của những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người nghèo khó, hoạn nạn… để tìm hướng hỗ trợ, giúp đỡ.

Công an phường Sông Cầu đến thăm, trao quà cùng kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho 3 người thân trong gia đình bà Trần Thị Kim Sinh.

Câu chuyện xúc động nhất là hơn một năm qua, Trung tá Nguyễn Vũ Thành, Phó trưởng Công an phường Sông Cầu kết nối, vận động mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa xây dựng “Bếp ăn 0 đồng”, mỗi tháng hai lần, mỗi lần từ 250-300 suất cơm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Sông Cầu.

CBCS Công an phường Sông Cầu trao những suất cơm từ "Bếp ăn 0 đồng" cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Sông Cầu.

Ông Nguyễn Xuân Pha, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sông Cầu, bày tỏ: “Không riêng y – bác sĩ, mà rất nhiều bệnh nhân thật sự xúc động và cảm phục khi chứng kiến hình ảnh những CBCS trao tặng từng suất cơm cho người bệnh. Hành động thân thiện, nghĩa tình này không chỉ chia sẻ khó khăn, mà còn làm ấm lòng người bệnh, góp phần động viên họ sớm ổn định sức khỏe”.

Cũng từ những lần bám sát địa bàn cơ sở, CBCS Công an phường Sông Cầu được biết bà Trần Thị Kim Sinh (trú tại tổ dân phố Phú Mỹ) vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội đánh bạc, trong khi người chồng lâm bệnh hiểm nghèo, nên gia cảnh khó khăn. Chi hội phụ nữ Công an phường đã trao tặng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hai người con và một đứa em của người phụ nữ này.

Trung tá Nguyễn Vũ Thành, Phó trưởng Công an phường Sông Cầu cùng đại diện chính quyền địa phương trao giấy khai sinh cho ông Phạm Văn Tèo.

Khi rà soát những trường hợp chưa được cấp căn cước, Công an phường Sông Cầu xác định một số trường hợp vướng vấp thủ tục hành chính, nên đã phân công CBCS liên hệ, phối hợp chính quyền địa phương xác minh thông tin, hỗ trợ cấp 6 giấy khai sinh để lập thủ tục đăng ký cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử.

Một trong số 6 trường hợp nêu trên là ông Phạm Văn Tèo (SN 1976), là người tha phương đến tổ dân phố Từ Nham mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản. Ông Tèo không có giấy tờ tùy thân, không rõ nguồn gốc gia đình, nên khi lấy vợ tại nơi này cũng không có giấy kết hôn. Công an phường Sông Cầu đã tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hỗ trợ ông Tèo được cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, cư trú, cấp căn cước.

Cầm giấy khai sinh ở tuổi 50, ông Phạm Văn Tèo xúc động đến rơi nước mắt khi bày tỏ: “Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của Công an và UBND phường Sông Cầu, bây giờ tôi mới thật sự là một công dân đúng nghĩa”.

Bên cạnh những hoạt động nêu trên, hơn một năm qua, Trung tá Nguyễn Vũ Thành, Phó trưởng Công an phường Sông Cầu kết nối với những người bạn học thời phổ thông, xây dựng quỹ "Người con Sông Cầu – cùng em đến trường”, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế, trao tặng sách, vở cho 35 học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Trường TH&THCS Sông Cầu, Trường TH&THCS Lê Thánh Tông cho đến khi tốt nghiệp THPT.

Công an phường Sông Cầu tiếp cận những lồng bè thả nuôi tôm cá vận động người dân vào bờ khi có cảnh báo thời tiết biến động bất thường.

Trước đó, trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025, Công an phường Sông Cầu đã vận động nhiều nguồn xã hội hóa để trao tặng 2.000 tập vở, 200 cây bút, 800 áo trắng, 200 ba lô cho học sinh ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 500 suất quà nhu yếu phẩm, 1.500 thùng mì tôm, 500 bộ quần áo cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt; cung cấp 2.000 suất cơm, 2.000 chai nước suối cho người dân vùng lũ.

Tại lễ ra mắt mô hình "Con nuôi Công an xã", Công an phường Sông Cầu đảm nhận hỗ trợ cháu Trần Lê Hòa.

Mới đây, khi triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an phường Sông Cầu không chỉ hỗ trợ tích cực 85 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp thu nhận mẫu người già yếu tại nhà riêng, mà còn tặng quà tri ân thân nhân liệt sĩ.

Trong mô hình “Con nuôi công an xã”, cháu Trần Lê Hòa (SN 2011) trú ở tổ dân phố Long Hải Bắc có gia cảnh nghèo khó, được Công an phường Sông Cầu đảm nhận hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi trưởng thành. Ngoài ra còn nhận đỡ đầu cháu Trần Nguyễn Khánh Huy (SN 2019) trú tại tổ Long Phước Đông có cha mẹ khuyết tật.

Thêm những câu chuyện xúc động là trong 10 tháng đầu năm nay, Công an phường Sông Cầu đã tìm kiếm 1 đứa trẻ đi lạc xuyên đêm và tìm kiếm thân nhân 4 người già yếu, bệnh thần kinh ở các địa phương khác đi lạc.

Trung tá Nguyễn Vũ Thành, Phó trưởng Công an phường Sông Cầu bế cháu Nguyễn Gia K rời núi Ông Định sau gần 20 giờ cùng các lực lượng và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm.

Kịch tính nhất là cuộc tìm kiếm cháu Nguyễn Gia K (SN 2000) trú tại tổ dân phố Long Hải Bắc đi lạc vào chiều 12/9/2026. Cùng với việc đăng tảithông tin trên trang Facebook của đơn vị để người dân phối hợp hỗ trợ, Công an phường Sông Cầu huy động CBCS cùng các tổ ANTT tìm kiếm từ tuyến quốc lộ 1A cho đến các đìa nuôi tôm, ruộng muối, khu dân cư… nhưng bất thành. Rà soát camera an ninh các cửa ngõ nối liền phường Sông Cầu cũng không phát hiện dấu tích cháu K. Nhận định có thể cháu bé đi lạc về hướng núi Ông Định, tổ dân phố Lệ Uyên, nên Công an phường Sông Cầu tìm kiếm xuyên đêm, huy động người dân đưa chó săn tinh khôn đi về phía núi, sử dụng thiết bị flycam dò tìm từ trên cao. Đến sáng 13/9/2026, một nhóm người dân địa phương phát hiện cháu K trên triền núi Ông Định, cách nhà của cháu gần 20km, nên điện báo Công an phường Sông Cầu đưa cháu xuống núi, chuyển giao cho gia đình.

Công an phường Sông Cầu trao tặng quà cho thân nhân liệt sĩ đến điểm thu thập mẫu ADN.

“Những hành động, việc làm bình dị của Công an phường Sông Cầu là minh chứng sinh động trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”. Từ đó, người dân cảm nhận sự gần gũi, thân thiện với Công an, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tạo nên thế trận lòng dân và là điểm tựa vững chắc của Công an trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” – ông Trần Công Hoan cho biết thêm.