Công an xã Quỳnh Nhai triển khai nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn.

Trên các tuyến đường thuộc tiểu khu 1, xã Quỳnh Nhai, thành viên Tổ bảo vệ ANTT thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm tình hình. Dù địa bàn rộng, công việc nhiều, mỗi thành viên đều chủ động bám sát khu dân cư, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Ông Điêu Chính Thặng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT tiểu khu 1, xã Quỳnh Nhai, cho biết: Nhiệm vụ chính của tổ là phối hợp với Công an xã nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tuần tra phòng ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT; kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý những vụ việc phát sinh.

Với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, các tổ bảo vệ ANTT còn là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân. Qua tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, thành viên các tổ kịp thời nắm bắt vấn đề phát sinh tại khu dân cư, phản ánh với Công an xã để chủ động tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết ngay từ cơ sở. Lực lượng còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm hồ sơ căn cước, cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và ứng dụng “Báo cháy 114”, giúp bà con tiếp cận tiện ích số, nâng cao khả năng chủ động thông tin khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Những việc làm thiết thực này đưa hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT ngày càng gần với nhu cầu của người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số tại khu dân cư.

Công an xã Quỳnh Nhai cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự tiểu khu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động được duy trì thường xuyên, tập trung nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong mỗi gia đình. Người dân được phổ biến quy định pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, chủ động phòng tránh hành vi vi phạm. Anh Vũ Đình Tạo, tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai, chia sẻ: Được Tổ bảo vệ ANTT tiểu khu phổ biến, tuyên truyền pháp luật, gia đình tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định. Chúng tôi quan tâm dạy bảo con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng giữ gìn ANTT tại nơi cư trú.

Hiện nay, xã Quỳnh Nhai có 25 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 75 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã cung cấp cho Công an xã trên 10 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội; hỗ trợ giải quyết 6 vụ việc từ nguồn tin báo; phát hiện 2 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT. Qua 325 lượt tuần tra nhân dân, lực lượng phát hiện, ngăn chặn, xử lý 10 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tổ bảo vệ ANTT tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "báo cháy 114".

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia quản lý, giám sát, giáo dục 22 người chấp hành án tại cộng đồng và 81 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú. Các bản, tiểu khu duy trì 320 nhóm liên gia tự quản và ra mắt 2 mô hình tự quản về ANTT, phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Lường Đức Mạnh, Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Nhai, đánh giá: Các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Do gần dân, am hiểu địa bàn, các tổ kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh, giúp Công an xã chủ động tuyên truyền, vận động, hòa giải và xử lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn.

Từ tuần tra, nắm tình hình đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quỳnh Nhai đang khẳng định vai trò trong đời sống cộng đồng. Phát huy trách nhiệm của lực lượng nòng cốt tại khu dân cư, kết hợp với sự tham gia chủ động của mỗi người dân sẽ tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên từ cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.