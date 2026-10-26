Gần dân giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Tổ ANTT ở cơ sở tiểu khu 8, xã Phù Yên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ kinh doanh.

Cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tiểu khu 8, xã Phù Yên tuần tra, nắm tình hình về phòng cháy, chữa cháy tại một số hộ kinh doanh, nhà hàng, quán karaoke dọc quốc lộ 37. Tổ đã tập trung tuyên truyền vận động các hộ trang bị bình chữa cháy theo quy định; sửa chữa hệ thống điện đảm bảo an toàn; kiểm tra, nhắc nhở các hộ có phòng trọ cho thuê thực hiện nghiêm việc đảm bảo ANTT.

Ông Phạm Ngọc Hiền, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT tiểu khu 8, cho biết: Tiểu khu hiện có 363 hộ, với 1.472 nhân khẩu. Các thành viên trong tổ đều chủ động nắm tình hình cư trú, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tổ đã vận động xã hội hóa lắp đặt 8 camera an ninh tại nhà văn hóa và các tuyến đường; vận động 129 hộ gia đình lắp camera, 98 hộ trang bị bình chữa cháy tại nhà; phối hợp quản lý 5 người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Tiểu khu 2, xã Phù Yên có đông dân cư, nhiều thành phần sinh sống, trên địa bàn có chợ trung tâm, hoạt động kinh doanh dọc hai bên trục đường chính diễn ra sôi động, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an xã Phù Yên phối hợp với Tổ ANTT ở cơ sở tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại tiểu khu 2.

Ông Phạm Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tiểu khu trưởng Tiểu khu 2, chia sẻ: Tiểu khu có 305 hộ, với 1.232 nhân khẩu. Từ khi thành lập, Tổ bảo vệ ANTT thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình trạng trộm cắp, mua bán ma túy được kiểm soát, góp phần giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Từ tháng 8/2025 đến nay, tiểu khu đã tổ chức 120 buổi tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ việc liên quan đến trộm cắp, gây rối trật tự.

Xã Phù Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Quang Huy và các xã: Huy Tân, Huy Tường, Huy Hạ, Huy Thượng, với hơn 10.400 hộ, trên 46.300 nhân khẩu. Trên địa bàn có quốc lộ 37 đi qua, 96 doanh nghiệp, HTX và hơn 1.000 hộ kinh doanh. Dân cư đông, biến động cư trú lớn, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố 38 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 111 thành viên; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ. Lực lượng này phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia phòng cháy, chữa cháy, quản lý địa bàn và tuần tra bảo đảm ANTT, ATGT.

Từ đầu năm đến nay, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Phù Yên đã phối hợp với Công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn, cung cấp tin báo phục vụ đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng tổ chức 180 buổi tuyên truyền lưu động, 19 buổi tuyên truyền trực tiếp và 220 lượt tuyên truyền qua loa phát thanh về pháp luật, phòng cháy, chữa cháy, vũ khí, vật liệu nổ, thu hút 6.334 lượt người tham gia. Có 131/155 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy đã ký cam kết, triển khai cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Các tổ phối hợp phát hiện, xử lý 41 vụ việc về trật tự, an toàn xã hội; phát hiện 2 vụ với 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng; vận động nhân dân giao nộp 4 khẩu súng. Đồng thời, hỗ trợ làm thủ tục cấp 8.452 hồ sơ căn cước và 4.176 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2.

Tổ ANTT tiểu khu 2, xã Phù Yên kiểm tra mô hình camera an ninh trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an xã Phù Yên, khẳng định: Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với Công an cấp xã đang tạo nên mạng lưới bảo vệ ANTT rộng khắp, phủ kín địa bàn. Công an xã kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu có nhiều chính sách đãi ngộ phù hợp tình hình thực tế của địa phương để lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở yên tâm gắn bó. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng này với công an chính quy và người dân trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và gắn bó mật thiết với nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Phù Yên đang góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.