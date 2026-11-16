Gần dân để kết nối việc làm

Đưa cơ hội việc làm về sát cơ sở

Với dân số hơn 2,6 triệu người tại 64 xã, phường, lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm trên 70%, Cà Mau có nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, kinh tế biển đến công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm kết nối cung - cầu, đưa NLĐ tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, tạo động lực giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

Để hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đến gần với người dân, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đổi mới mạnh mẽ các phiên giao dịch việc làm. Trong năm 2026, đơn vị tổ chức thành công 64/64 phiên giao dịch tại các xã, phường, kết hợp tập huấn cho lực lượng CTV cơ sở. Qua đó, NLĐ, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và vùng khó khăn, có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin việc làm chính thống, tìm kiếm công việc phù hợp.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, hướng dẫn kỹ năng tiếp cận, tư vấn, truyền đạt thông tin hiệu quả tới người dân; cách nắm bắt nhu cầu lao động tại cơ sở cho lực lượng CTV xã Khánh Lâm.

Thực tế cho thấy, cấp xã, phường là nơi gần dân, nắm chắc từng nhóm lao động đang tìm việc, thanh niên, lao động nông thôn cũng như các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mạng lưới CTV, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khóm và các đoàn thể tại địa phương, nhu cầu việc làm của người dân được phát hiện từ sớm, giúp Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng nguồn dữ liệu sát với thực tế. Mô hình CTV giải quyết việc làm được đánh giá là một trong những giải pháp trọng tâm vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại vừa mở rộng mạng lưới kết nối cung - cầu ở cơ sở.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Các địa phương nên chủ động tổ chức những buổi tư vấn nhỏ để sàng lọc, kết nối đúng đối tượng có nhu cầu thực sự đến sàn giao dịch hoặc nhà tuyển dụng. Trong vận động, cần tránh cách nói “ở địa phương không có việc nên phải đi xa”, mà hãy giới thiệu đa dạng lựa chọn để người dân cân nhắc như làm việc tại chỗ, ngoài tỉnh, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài hoặc vay vốn tự tạo việc làm. Riêng với thị trường lao động ngoài nước, tuyên truyền phải khách quan, minh bạch; nêu rõ đây là quá trình có điều kiện về ngoại ngữ, tay nghề và quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt”.

Hiện nay, 64/64 xã, phường trên địa bàn tỉnh cử cán bộ tham gia và cơ bản xây dựng xong mạng lưới CTV việc làm tại các ấp, khóm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các địa phương thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ CTV, bí thư chi bộ, trưởng ấp về phương pháp khảo sát nhu cầu, phân loại đối tượng, kỹ năng tuyên truyền cũng như hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ lao động. Qua đó, lực lượng này không chỉ là cầu nối đưa thông tin chính thống đến người dân mà còn đóng vai trò "bộ lọc" tin cậy, giúp bà con phòng tránh các hình thức môi giới trái phép, lừa đảo tuyển dụng ngay từ cơ sở.

Cầu nối đưa thông tin chính thống đến người dân

Bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, công tác kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình giao dịch hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích thông tin thị trường. Ở tuyến cơ sở, công nghệ được vận dụng linh hoạt qua những tiện ích gần dân như đăng ký tìm việc bằng biểu mẫu điện tử; phân nhóm nhu cầu (tìm việc ngay, học nghề, dịch chuyển ngoài tỉnh hay xuất khẩu lao động); lan toả thông tin tuyển dụng chính thống trên các nhóm Zalo; nhắc lịch phỏng vấn bằng tin nhắn và chuyển thông tin NLĐ đến kênh chính thức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Lực lượng CTV Phường Lý Văn Lâm tham gia tập huấn để giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Hoàng Phấn, Bí thư Chi bộ Ấp 8, xã Khánh Lâm, cho biết chi uỷ luôn chủ động phân công đảng viên phụ trách từng địa bàn rà soát, nắm chắc danh sách thanh niên, người đang thất nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, từ đó đưa thông tin đến đúng đối tượng. Bên cạnh đó, ấp tận dụng hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng dân cư; lồng ghép nội dung tư vấn qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân, các hoạt động đoàn thể. Đặc biệt, đối với những trường hợp có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài, cán bộ ấp trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn bà con liên hệ với UBND xã hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nhằm nhận được sự hỗ trợ chính thống, kịp thời.

Nhờ mạng lưới CTV bám sát cơ sở mang lại những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã giải quyết việc làm cho 59 ngàn lao động và đưa hơn 1.500 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Những con số này phản ánh nỗ lực kết nối thị trường lao động, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Người lao động quan tâm tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm xã Khánh Lâm.

Theo bà Quách Thanh Thoảng, định hướng trọng tâm thời gian tới là số hoá hoạt động của mạng lưới cơ sở thông qua việc cấp mã QR cho CTV, giúp tiếp nhận và chuyển tải thông tin NLĐ về Trung tâm một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ chủ động cập nhật thông tin tuyển dụng hằng tháng đến hệ thống CTV các xã, phường, đảm bảo các đơn hàng có chế độ phúc lợi tốt, mức lương cao đều được chuyển tải kịp thời đến tận tay người có nhu cầu. Đồng thời, đội ngũ CTV cũng trực tiếp hướng dẫn người lao động truy cập vào hệ thống thông tin điện tử chính thống của Trung tâm để chủ động theo dõi các cơ hội việc làm mới.

Sự kết hợp đồng bộ giữa tổ chức phiên giao dịch lưu động tại cấp xã và phát huy vai trò của mạng lưới CTV giúp thị trường lao động Cà Mau ngày càng minh bạch, hiệu quả. Qua đó, hiện thực hoá mục tiêu kết nối "đúng người - đúng việc - đúng thời điểm", thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.