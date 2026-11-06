Gần dân để giải quyết việc dân

Lãnh đạo phường Sông Công gặp gỡ người dân, nắm bắt tình hình tại khu dân cư.

Ở xã Sảng Mộc, địa bàn có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông chưa thuận lợi, việc đi lại đến trung tâm xã còn không ít khó khăn. Để người dân không phải nhiều lần đến trụ sở chỉ để hoàn thiện một thủ tục, cán bộ xã đã chủ động xuống xóm, đến tận nhà hướng dẫn kê khai, kiểm tra giấy tờ và hỗ trợ thực hiện các bước cần thiết.

Trong mỗi lần đến hỗ trợ người dân làm thủ tục hưởng trợ cấp, cán bộ xã trực tiếp hướng dẫn cách kê khai, giải thích quy trình tiếp nhận hồ sơ trên dịch vụ công.

Bà Nguyễn Thị Hà, ở xã Sảng Mộc, chia sẻ: Trước đây, mỗi lần làm thủ tục tôi đều lo vì không biết phải chuẩn bị những giấy tờ gì, đi lại cũng khó khăn. Được các anh cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, làm giúp các bước cần thiết để nhận tiền trợ cấp, tôi thấy thuận tiện hơn nhiều.

Nếu ở Sảng Mộc, việc gần dân được thể hiện qua việc cán bộ đến tận nhà hỗ trợ từng trường hợp cụ thể, thì tại phường Sông Công, việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân được duy trì ngay tại các khu dân cư.

Những ngày cuối tuần, nhà văn hóa các khu dân cư trở thành địa điểm để lãnh đạo phường và cán bộ chuyên môn gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Những nội dung thuộc thẩm quyền được trao đổi, trả lời trực tiếp; những kiến nghị cần xác minh thêm được tiếp nhận, giao bộ phận chuyên môn xử lý.

Ông Đặng Sĩ Hùng, người dân phường Sông Công, nói: Việc lãnh đạo phường và cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống khu dân cư giúp chúng tôi thuận tiện hơn khi phản ánh những vấn đề còn vướng mắc. Có những việc được giải thích ngay nên người dân hiểu rõ hơn và vu vẻ chấp hành chính sách.

Theo ông Trịnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Công: Việc duy trì tiếp xúc, đối thoại tại khu dân cư và bố trí cán bộ hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính xuất phát từ yêu cầu giải quyết công việc sát với thực tế. Qua những buổi gặp gỡ, chính quyền không chỉ tiếp nhận kiến nghị mà còn trực tiếp nắm bắt những vấn đề cần tập trung xử lý. Mỗi ý kiến đều được phân loại, xác định trách nhiệm và theo dõi kết quả giải quyết, tránh tình trạng tiếp nhận nhưng chậm phản hồi.

Không chỉ ở Sông Công hay Sảng Mộc, tinh thần chủ động phục vụ người dân còn được nhiều địa phương trong tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động đa dạng. Tiêu biểu như “Ngày thứ Bảy vì dân”, cán bộ dành thời gian ngày nghỉ để xuống cơ sở hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ làm căn cước cho người cao tuổi, người khó đi lại và những trường hợp không có điều kiện đến trụ sở...

Từ những việc làm cụ thể ở từng xóm, khu dân cư, trách nhiệm của cán bộ được đặt gần hơn với đời sống người dân. Đây cũng là mục tiêu mà mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới, đó là bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.