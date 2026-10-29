Gần dân để cùng giữ bình yên địa bàn

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Triều và người dân tham gia dọn vệ sinh tuyến đường ở khu phố Tân Triều. Ảnh: CAP

Thời gian qua, thông qua các hoạt động dân vận, chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, lực lượng Công an thành phố đã từng bước củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, huy động người dân cùng tham gia giữ gìn ANTT ngay từ địa bàn dân cư.

Những việc làm thiết thực ở cơ sở

Chứng kiến tuyến hương lộ 9 đi qua khu phố Tân Triều, phường Tân Triều được cán bộ, chiến sĩ công an cùng các đoàn thể và người dân dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng, ông Phạm Điền Ngân, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khu phố Tân Triều, không giấu được niềm phấn khởi.

Theo ông Ngân, điều đáng quý không chỉ là tuyến đường được chỉnh trang, dọn dẹp mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi của cán bộ, chiến sĩ công an với người dân. Khi cùng tham gia những công việc thường ngày, lực lượng công an có thêm điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, người dân cũng hiểu, chia sẻ và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong giữ gìn ANTT tại địa phương. Từ những hoạt động cụ thể như: vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID đến vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình ảnh người cán bộ công an ngày càng gần gũi hơn với đời sống nhân dân. Chính sự gắn bó đó là cơ sở để vận động người dân cùng tham gia bảo vệ cuộc sống bình yên.

Trước đó, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10), Công an phường Tân Triều phối hợp với các đoàn thể và nhân dân khu phố Tân Triều tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh trên tuyến hương lộ 9. Hoạt động này thu hút 80 lượt người tham gia, thực hiện vệ sinh khoảng 4,5km đường.

Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, những hoạt động như vậy còn tạo điều kiện để công an cơ sở tiếp xúc trực tiếp với người dân, nắm bắt những vấn đề liên quan đến đời sống, tình hình ANTT tại khu dân cư. Cách làm này nhằm thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất” trong lực lượng công an nhân dân.

Tại nhiều địa phương khác, công tác dân vận được triển khai bằng những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế. Như ngày 17-10, Công an xã Gia Kiệm cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, dân quân và người dân tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực trụ sở Đảng ủy, UBND xã và tuyến quốc lộ 20.

Trước đó, ngày 15-10, Công an xã Cẩm Mỹ phối hợp với các lực lượng quân đội, đoàn thể và nhân dân ra quân thực hiện công tác dân vận tại 6 ấp, tập trung chỉnh trang đường giao thông, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh và vệ sinh khu dân cư.

Tại xã Tân Lợi, trước tình trạng nhiều đoạn đường liên xã xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong mùa mưa, Công an xã đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 15m³ nhựa đường. Sau đó, lực lượng công an phối hợp với Ban điều hành ấp Tân Hưng sửa chữa, dặm vá khoảng 500m đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Trong khi đó, ngày 15-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố phối hợp với các đơn vị, chính quyền xã Lộc Thành và nhà tài trợ tổ chức trao 2 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Điểu Phi, ở ấp K’Liêu và bà Lê Thị Bê, ở ấp Hưng Thủy với tổng kinh phí 160 triệu đồng.

Từ việc sửa đường, xây nhà cho người khó khăn đến hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, mỗi hoạt động đều cho thấy công tác dân vận đang được thực hiện một cách đa dạng ở các địa phương. Khi công an chủ động đến với dân, cùng làm và cùng tháo gỡ khó khăn, mối quan hệ giữa lực lượng chức năng với người dân sẽ được củng cố. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật.

Năm 2026, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố, công an các xã, phường trên địa bàn thành phố phối hợp trao hơn 2,6 ngàn phần quà, xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, tổ chức 500 lượt khám bệnh và tuyên truyền đến hơn 220 ngàn lượt người. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát huy sức dân

Từ thực tế tại các địa phương cho thấy, công tác dân vận của lực lượng công an chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Tuy nhiên, một yêu cầu khác đặt ra cũng rất quan trọng là phải chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tham gia phòng ngừa tội phạm, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Tại xã Đồng Tâm, trước những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất phục vụ Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Công an xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xuống tận địa bàn để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân. Tại buổi đối thoại với các hộ dân, lãnh đạo chỉ huy Công an xã Đồng Tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tham mưu giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, qua đó đã tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp về ANTT.

Ngày 20-8, trong ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Tân Quan năm 2026, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng phong trào, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Trong khi đó, chỉ đạo tại ngày hội điểm Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Long Thành vào đầu tháng 8-2026, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh: Vai trò của phong trào trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các đoàn thể và nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Khi công tác dân vận đi vào thực chất, người dân sẽ sẵn sàng chung tay tham gia giữ gìn ANTT. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, lực lượng công an cơ sở cần thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân. Một khi người dân tin tưởng, chủ động cung cấp thông tin và cùng tham gia phòng ngừa tội phạm, công tác bảo đảm ANTT sẽ có thêm nền tảng vững chắc ngay từ cơ sở.