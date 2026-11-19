Người dân thôn 1, xã Diên Sanh, tham gia thi công sân bê tông nhà văn hóa thôn - Ảnh: L.A

Gắn bó với công việc ở cơ sở từ tháng 5/2020, anh Nguyễn Dư Tài luôn xác định muốn vận động Nhân dân hiệu quả, trước hết cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Từ quan điểm đó, anh Tài cùng tập thể chi ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giải quyết những vấn đề cụ thể của khu dân cư như vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện được đưa vào đánh giá, xếp loại cuối năm.

Không chỉ quan tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, dấu ấn nổi bật của anh Tài còn thể hiện ở công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Điển hình như việc vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường dân cư với chiều dài hơn 2km, trên 100 bóng đèn, kinh phí hơn 60 triệu đồng; xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc với 280 trụ và cờ, kinh phí 16 triệu đồng. Anh còn vận động Nhân dân đóng góp 47 triệu đồng để làm sân bê tông nhà văn hóa thôn với diện tích 250m², tạo không gian thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Anh Nguyễn Dư Tài (bên trái), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1, xã Diên Sanh thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tại khu dân cư - Ảnh: L.A

Cùng với đó, phong trào “Ngày nông thôn mới” được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang khu dân cư. Đơn cử, vào tháng 8/2026, anh Tài cùng các đoàn thể đã vận động nguồn lực, huy động ngày công của người dân tổ chức dọn dẹp khu vực cây mai dương rộng 3.000m², kết hợp khắc phục đoạn đường bê tông bị sạt lở dài 80m, góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Một trong những cách làm đáng ghi nhận tại thôn 1 là việc triển khai mô hình “Khu dân cư không rải vàng mã trên đường đưa tang”. Đây là việc không dễ thực hiện bởi liên quan đến tập quán lâu đời của người dân. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì tuyên truyền, giải thích và phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, anh Tài đã góp phần tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng. Đến nay, mô hình được người dân hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, từng bước hình thành nếp sống văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

“Có những việc ban đầu bà con còn băn khoăn vì đã thành thói quen từ lâu. Mình phải gần gũi, lắng nghe, giải thích thấu tình đạt lý và làm trước để bà con thấy được hiệu quả. Khi người dân đã hiểu và đồng thuận thì những việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể thực hiện được”, anh Tài chia sẻ.

Đối với công tác an sinh xã hội, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, anh đã kết nối các nhà hảo tâm trao 27 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; 30 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và người đau ốm dài ngày. Trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, anh Tài cũng tích cực phối hợp với các lực lượng tại địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Dư Tài (thứ 3 từ phải sang) tham gia hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản thanh toán và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID - Ảnh: L.A

Không chỉ tích cực trong các phong trào tại khu dân cư, anh Tài còn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Đến nay, nhóm zalo cộng đồng thôn 1 với gần 300 thành viên được duy trì, trở thành kênh thông tin hai chiều giữa cán bộ thôn và người dân. Thông qua nhóm, các chủ trương, chính sách, thông báo của địa phương được chuyển tải nhanh chóng; những phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Sanh Trương Chí Hiếu khẳng định, điểm nổi bật ở đồng chí Nguyễn Dư Tài là tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, sâu sát cơ sở và phương pháp vận động Nhân dân phù hợp, hiệu quả. Đồng chí đã biết gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nhiệm vụ cụ thể ở khu dân cư, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, huy động sức dân để thực hiện các công trình, phần việc phục vụ lợi ích cộng đồng. Những cách làm thiết thực đó không chỉ góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, khang trang mà còn củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.