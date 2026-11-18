Xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2005, trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Quế Phước có diện tích tự nhiên 359,11km2, phía Bắc giáp ranh với xã Thượng Đức và xã Phú Thuận, phía Nam giáp xã Phước Hiệp và xã Hiệp Đức, phía Đông giáp xã Nông Sơn, phía Tây giáp xã Bến Giằng và xã Thạnh Mỹ. Tổng dân số trên địa bàn xã hơn 14.000 người, chia thành 10 thôn.

Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm

Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã Quế Phước đã chủ động bám dân, sát địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ kết hợp với phong trào thi đua “Ba Nhất”, xây dựng nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững “vùng xanh” ma túy.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Công an xã Quế Phước là công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Quyết tâm không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào đời sống dân cư, từ năm 2025, Quế Phước đã được cấp có thẩm quyền công nhận là “xã không ma túy”. Để giữ vững “vùng xanh” bền vững, lực lượng Công an xã liên tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Hiện đơn vị đang quản lý, theo dõi chặt chẽ 4 đối tượng sau cai nghiện, phối hợp cùng gia đình và các đoàn thể hỗ trợ các trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng ổn định.

Công an xã Quế Phước tổ chức cho các thôn trên địa bàn xã ký kết giao ước thi đua về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ma túy.

Bên cạnh mặt trận phòng, chống ma túy, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Quế Phước đã tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh bạc thắng thua bằng tiền - một tệ nạn thường phát sinh ở các vùng nông thôn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình và ra quân quyết liệt, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý hành chính 8 vụ / 41 đối tượng có hành vi đánh bạc với tổng số tiền 88,5 triệu đồng. Ngoài ra, điều tra viên được bố trí tại Công an xã Quế Phước đã tống đạt quyết định khởi tố 1 vụ - 1 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Việc triệt xóa các ổ, nhóm cờ bạc này đã góp phần làm lành mạnh hóa môi trường xã hội, răn đe vi phạm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ bà con nhân dân.

Công an xã Quế Phước tuần tra đảm bảo ANTT.

Trung tá Ngô Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quế Phước, khẳng định: “Để giữ vững danh hiệu “xã không ma túy” và kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm ở vùng bán sơn địa, chúng tôi xác định công tác phòng ngừa xã hội phải đi trước một bước. Đơn vị luôn coi trọng việc bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lấy sự đồng lòng và hỗ trợ của nhân dân làm chìa khóa tháo gỡ mọi khó khăn, quyết tâm không để hình thành các điểm nóng hay nguy cơ phức tạp về ANTT”.

Triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả

Để xây dựng sâu rộng “thế trận lòng dân”, Công an xã Quế Phước đặc biệt chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Mô hình “Tiếng loa an ninh” tiếp tục được triển khai qua hệ thống loa của xã đến các đường thôn, ngõ xóm, đưa thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, quy định an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn đến từng nếp nhà.

Cùng với đó, hệ thống “Camera giám sát an ninh” với 52 mắt camera được phủ sóng tại các ngã ba, ngã tư và khu vực đông dân cư trọng điểm đã trở thành những “mắt thần” đắc lực. Hệ thống này giúp lực lượng Công an chủ động giám sát địa bàn 24/7, nhanh chóng phát hiện, truy xét và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Công an xã Quế Phước tặng lịch cho người dân qua mô hình “Lịch ANTT - gần dân, sát dân, vì bình yên cuộc sống”.

Đáng chú ý, Công an xã Quế Phước đã ra mắt mô hình dân vận khéo hết sức sáng tạo: “Lịch ANTT - gần dân, sát dân, vì bình yên cuộc sống”. Đơn vị đã thiết kế, in ấn và phát hành những tờ lịch gắn liền với hình ảnh thân thương của lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để trao tặng tận tay từng hộ gia đình. Tờ lịch không chỉ là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn nhà mà còn tích hợp các thông tin tuyên truyền pháp luật, số điện thoại đường dây nóng của Công an xã, giúp người dân dễ dàng tương tác, chủ động tố giác tội phạm và thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa Công an với nhân dân.

Theo Trung tá Ngô Tấn Thịnh, những thành quả đạt được tại Quế Phước xuất phát từ việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Với nội dung “Kỷ luật nhất”, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, chế độ trực ban, trực chiến. Từng CBCS được phân công địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Về nội dung “Trung thành nhất”, CBCS Công an xã luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phương châm “Gần dân nhất” được lực lượng Công an xã triển khai bài bản, quyết liệt, lấy sự hài lòng và lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, không quản ngại khó khăn tổ chức các tổ công tác xuống tận từng thôn để thu nhận hồ sơ cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cho người già yếu, khuyết tật.

Lực lượng Công an xã Quế Phước trong những ngày tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Nhiều hoạt động “Gần dân nhất” được Công an xã Quế Phước triển khai đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, biểu dương. Trong đó, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc vào cuối năm 2025, Công an xã Quế Phước đã tham mưu UBND xã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) huy động lực lượng tham gia xuyên suốt, sửa chữa 1 căn nhà và xây mới 3 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, giúp bà con sớm có nơi an cư vững chãi.

Lực lượng Công an xã Quế Phước tổ chức chốt chặn tại khu vực ngập sâu trong mưa lũ.

Mới đây nhất, trong đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 10-12/11 vừa qua, lực lượng Công an xã đã dầm mình trong mưa gió, phối hợp tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo và trực tiếp hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua cầu khi nước ngập, không di chuyển qua dòng nước xiết đã bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Công an xã Quế Phước thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học.

Tổ công tác của Công an xã Quế Phước đến nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người già yếu, khó khăn trong đi lại.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn duy trì hoạt động các mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng từ nguồn đóng góp tự nguyện của CBCS, đồng thời trao nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp đầu năm học mới, lễ, Tết. Định kỳ hằng tháng, các CBCS cùng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ xã và hưởng ứng tích cực chương trình “Ngày chủ nhật xanh”.

“Qua phong trào thi đua “Ba Nhất”, nhận thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của từng CBCS đơn vị đã không ngừng được nâng cao. Những việc làm mộc mạc, tận tụy xuất phát từ trái tim của người chiến sĩ Công an cơ sở đã và đang vun đắp cho mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân ngày càng thêm bền chặt”, Trung tá Ngô Tấn Thịnh bày tỏ.