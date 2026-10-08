Gần cử tri để mang hơi thở cuộc sống tới nghị trường

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao đổi cùng các đại biểu, cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhật Trường

Dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các tổ đại biểu, mỗi tổ từ 2 - 3 ĐBQH để tiếp xúc cử tri tại nhiều địa bàn khác nhau trên toàn tỉnh. Có những cuộc tiếp xúc diễn ra tại khu vực đô thị trung tâm; có cuộc ở vùng đồng bằng, ven biển; cũng có những hành trình đưa đại biểu lên tận các xã vùng cao, biên giới xa xôi.

Tại khu vực đô thị, tổ đại biểu gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Thị Thùy Linh, đã tiếp xúc với cử tri 8 phường. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Hạc Thành và kết nối trực tuyến tới 7 phường khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Thị Thùy Linh tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Hạc Thành và trực tuyến tại 7 phường khác. Ảnh: Nhật Trường

Ở khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái cùng Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa, ĐBQH Phạm Thế Anh về với cử tri hai xã biên giới Bát Mọt, Yên Nhân. Các tổ đại biểu khác đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các xã: Hoạt Giang, Đông Thành; Thọ Ngọc, Xuân Hòa; Hoằng Sơn, Tân Dân... tạo nên một không gian tiếp xúc rộng, phản ánh khá đầy đủ đặc điểm địa hình và những vấn đề đang đặt ra trong đời sống của người dân Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái tiếp xúc cử tri tại xã Bát Mọt và Yên Nhân. Ảnh: Đào Cảnh

Việc phân chia các tổ đại biểu đi tiếp xúc ở nhiều địa bàn giúp đại biểu có thể nắm bắt toàn diện các vấn đề từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Tại các cuộc tiếp xúc, các đại biểu luôn dành phần lớn thời gian để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Điều này giúp cử tri có thể thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và gửi gắm nhiều hơn những mong muốn chính đáng tới các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Cao Mạnh Linh; Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Bùi Văn Dũng tiếp xúc cử tri các xã Hoạt Giang, Đông Thành. Ảnh: Đỗ Đức

Ngay tại cuộc TXCT ở khu vực phường Hạc Thành, ĐBQH Phan Thị Thùy Linh đề nghị cử tri thẳng thắn phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng và góp ý đối với các dự án luật; đồng thời khẳng định, các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển tải tới nghị trường thông qua hoạt động thảo luận, chất vấn và tham gia quyết định các nội dung tại kỳ họp. Sau kỳ họp, Đoàn sẽ thông tin tới cử tri về kết quả xem xét, giải quyết những vấn đề được kiến nghị.

ĐBQH Phan Thị Thùy Linh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Hạc Thành và trực tuyến với 7 phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nhật Trường

Đáng chú ý, tham gia TXCT cùng các tổ ĐBQH thường có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, với những kiến nghị thuộc thẩm quyền, cử tri có thể nghe giải đáp ngay tại hội nghị; những vấn đề cần tiếp tục xem xét được tiếp thu, giao cơ quan chức năng rà soát, xử lý.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI. Ảnh: Mỹ Hạnh

Không chỉ TXCT ở hội trường, các tổ ĐBQH còn dành thời gian đi thực tế để nắm bắt rõ hơn đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Điển hình, ngay sau cuộc TXCT tại hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái đã đến kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI. Ảnh: Mỹ Hạnh

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH đã thăm hỏi, động viên và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đặc biệt quan tâm đến yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và điều kiện ăn, ở của học sinh nội trú. Đây là những vấn đề trực tiếp liên quan đến sức khỏe, chất lượng học tập và sự phát triển toàn diện của các em.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt cần được vận hành đúng mục tiêu, trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được rèn luyện nền nếp, kỹ năng, ý thức cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ, nhân lực tại chỗ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái kiểm tra cơ sở vật chất, khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt. Ảnh: Đào Cảnh

Tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH cũng đã lắng nghe báo cáo của cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng. Trong điều kiện địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và dựa vào Nhân dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Có thể khẳng định, Có thể khẳng định, từ việc trực tiếp lắng nghe cử tri tại hội nghị đến những chuyến đi thực tế ở trường học, đồn biên phòng nơi vùng cao, biên giới, hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái cùng các đại biểu gần gũi trò chuyện, thăm hỏi, nắm bắt từng khó khăn cụ thể đã cho thấy mong muốn nhất quán của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa là được đến gần hơn với Nhân dân để hiểu dân hơn, từ đó chuyển tải đầy đủ hơn tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri tới nghị trường.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng đoàn công tác với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt. Ảnh: Đào Cảnh

Từ sự “gần gũi, cởi mở” của đại biểu đến sự “thẳng thắn, tích cực” của cử tri

Sự gần gũi, cởi mở của các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn tạo nên không khí dân chủ tại các buổi TXCT. Theo đó, cử tri đã mạnh dạn, thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị và phản ánh nhiều vấn đề đời sống, dân sinh, thậm chí là những điều mà cử tri còn băn khoăn về cơ chế, chính sách.

Qua theo dõi các buổi TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có thể thấy, các ý kiến cử tri trong đợt TXCT lần này trải rộng từ hoàn thiện pháp luật, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chế độ cho cán bộ cơ sở; giáo dục, việc làm, tín dụng chính sách, an sinh xã hội đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, nước sạch và những vấn đề đặc thù của miền núi, biên giới, ven biển.

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri các xã Thọ Ngọc, Xuân Hòa. Ảnh: Quốc Hương

Ở các phường đô thị, cử tri kiến nghị đẩy nhanh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao hiệu quả bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm chất lượng giáo dục, sách giáo khoa, an toàn thực phẩm học đường và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở. Cử tri Sầm Sơn đặc biệt quan tâm giải pháp ứng phó xâm thực bờ biển, bảo vệ đô thị, hạ tầng và sinh kế.

ĐBQH Nguyễn Lê Ngọc Linh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thọ Ngọc, Xuân Hoà. Ảnh: Quốc Hương

Tại xã Thọ Ngọc, Xuân Hòa, cử tri mong muốn tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi, bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, nhà ở xã hội; hoàn thiện chính sách đất đai, nhất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời đề nghị có cơ chế hợp lý hơn trong điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất để cấp cơ sở có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Cử tri tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Đào Cảnh

Có những kiến nghị rất cụ thể nhưng từ đó đặt ra vấn đề lớn về thể chế. Điển hình như, cử tri Hoạt Giang, Đông Thành đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Khiếu nại nhằm khắc phục tình trạng thiếu khách quan khi giải quyết khiếu nại lần đầu ở cấp xã; bởi người tham mưu ban hành quyết định hành chính có thể đồng thời tham gia xác minh chính quyết định đang bị khiếu nại. Đây không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà còn gợi mở yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp luật để bảo đảm tính khách quan, công bằng và củng cố niềm tin của người dân.

Ở vùng cao, biên giới, cử tri Bát Mọt, Yên Nhân nói về những tuyến đường nhỏ hẹp, cầu tràn thường xuyên bị chia cắt khi mưa lũ; những thôn, bản còn thiếu điện lưới, còn “lõm” sóng viễn thông; nhu cầu nước sạch, trường học và chính sách hỗ trợ học sinh. Cử tri đề nghị ưu tiên nguồn lực làm cầu kiên cố thay cầu tràn, mở rộng giao thông nông thôn, phủ sóng 4G/5G đến những bản xa và hỗ trợ thiết bị thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa; Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Lê Thanh Hoàn; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa Vũ Tiến Dũng tiếp xúc cử tri xã Thắng Lợi. Ảnh: Tâm Phương

Tại Bát Mọt, việc xây dựng cầu cứng thay cầu tràn tại Km125 Quốc lộ 47; đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung; nâng cấp cửa khẩu phụ Khẹo thành cửa khẩu chính và từng bước nâng cấp Quốc lộ 47 được cử tri đặt ra với mong muốn không chỉ cải thiện đời sống, mà mở thêm không gian phát triển kinh tế, giao thương, tạo việc làm và gắn phát triển với giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới.

Cùng với hạ tầng, người dân vùng cao đặc biệt quan tâm đến trường học, bữa ăn và tương lai của con em mình. Cử tri đề nghị có tiêu chí đầu tư phù hợp riêng cho trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, gạo; từng bước xây dựng mô hình trường liên cấp bán trú tại trung tâm xã để nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Cử tri xã Bát Mọt và Yên Nhân tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đào Cảnh

Đặt cạnh nhau những kiến nghị từ đô thị tới vùng biên có thể thấy, cử tri không chỉ nói về những khó khăn của riêng mình. Đằng sau một con đường, một cây cầu, một chính sách hỗ trợ hay một quy định pháp luật là mong muốn bộ máy nhà nước vận hành ngày càng hiệu quả hơn, chính sách ngày càng sát thực tế hơn và thành quả phát triển đến gần hơn với từng cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, lắng nghe cử tri cũng là cách để đại biểu nhận diện những khoảng cách giữa chính sách với cuộc sống.

Lắng nghe phải đi cùng trách nhiệm giải quyết và theo đuổi đến cùng

Giá trị của một cuộc TXCT không chỉ được đo bằng số lượng ý kiến phát biểu, mà còn ở việc những kiến nghị ấy được xử lý ra sao sau khi hội nghị kết thúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đắc Trường

Tại cuộc TXCT cử tri 8 phường, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định đây là kênh thông tin quan trọng để ĐBQH nắm bắt đầy đủ hơn những vấn đề từ cơ sở, phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện. Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương phân loại, xác định rõ trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh để kéo dài; tăng cường đối thoại và giải quyết từ cơ sở những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tinh thần ấy cũng được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh rất cụ thể tại hai xã biên giới Bát Mọt, Yên Nhân: “Kiến nghị chính đáng, cấp thiết phải được rà soát, bố trí nguồn lực, xác định rõ lộ trình, rõ thời hạn giải quyết và công khai để cử tri theo dõi, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đào Cảnh

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với hai xã rà soát, tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn lực, xây dựng lộ trình giải quyết; đồng thời phải thông tin để cử tri biết và giám sát, gửi kết quả về Đoàn ĐBQH tỉnh để theo dõi. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, yêu cầu đặt ra là tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền, tiếp tục theo dõi, đôn đốc để việc giải quyết bảo đảm nghiêm túc, có trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái và các đại biểu cùng cử tri xã Bát Mọt, Yên Nhân. Ảnh: Đào Cảnh

Tại các địa bàn khác, thông điệp ấy cũng được truyền tải xuyên suốt. Các tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến chính đáng, phân loại nội dung; vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương được đề nghị xử lý ngay hoặc xây dựng lộ trình; những nội dung vượt thẩm quyền được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng cam kết tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Điều này cho thấy, đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, hoạt động TXCT chỉ thực sự trọn vẹn khi tiếng nói của người dân được đưa tới đúng cơ quan, được trả lời, được theo dõi và có kết quả cụ thể.

Đợt TXCT trước Kỳ họp thứ Hai của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa để lại dấu ấn không chỉ ở phạm vi địa bàn rộng, số lượng ý kiến phong phú, mà quan trọng hơn là cách thức người đại biểu tìm đến với cử tri và trách nhiệm sau khi lắng nghe những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Từ hội trường nơi đô thị đến những bản làng nơi biên giới, từ câu chuyện lớn về thể chế đến những mong mỏi gần gũi về cây cầu, lớp học, nguồn nước, việc làm…, mỗi ý kiến đều là một lát cắt của đời sống cần được người đại biểu trân trọng tiếp nhận.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm của cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt. Ảnh: Đào Cảnh

Gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, suy cho cùng, không chỉ là “đến để nghe”, mà phải nghe để hiểu, hiểu để chuyển tải và theo đuổi đến cùng việc giải quyết những vấn đề chính đáng của người dân. Khi mối liên hệ ấy được duy trì thường xuyên, thực chất, tiếng nói từ cơ sở sẽ trở thành một phần sống động của nghị trường; còn mỗi đại biểu Quốc hội thực sự là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Quốc hội.