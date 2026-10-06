Gắn công tác tuyên truyền, định hướng thông tin với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ quán triệt nội dung cuộc họp

Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên các BCĐ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày kết quả hoạt động công tác 35 và công tác thông tin đối ngoại 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo, thời gian qua, 2 BCĐ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chủ động triển khai nhiệm vụ, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với BCĐ 35 Tỉnh ủy, các thành viên BCĐ và lực lượng nòng cốt các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn.

Trong quý III, lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 3.300 tin, bài, phóng sự… trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin điện tử; đồng thời phối hợp đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý nhiều thông tin sai sự thật, xấu độc, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Đối với BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời thông tin về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Công tác thông tin đối ngoại được được triển khai gắn với các hoạt động đối ngoại của tỉnh, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Công an tỉnh nêu một số đề xuất tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các BCĐ trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị và những ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Đồng chí đề nghị, sau cuộc họp, các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa kết luận thành các văn bản chỉ đạo bảo đảm ngắn gọn, rõ trọng tâm, phản ánh thực chất kết quả đạt được và xác định cụ thể nhiệm vụ cần triển khai. Trong đó, mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Đồng chí giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác thông tin đối ngoại; chủ động đổi mới nội dung, phương thức triển khai, gắn công tác tuyên truyền, định hướng thông tin với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các thành viên 2 BCĐ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đối với các đề xuất tại cuộc họp, đồng chí thống nhất, định hướng một số nội dung như: nghiên cứu, xây dựng dự thảo cuốn cẩm nang công tác 35; xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện, đăng tải, chia sẻ các bài viết lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng đó nghiên cứu việc cấp phát báo in cho các thành viên BCĐ 35 Tỉnh ủy nhằm kịp thời cập nhật thông tin chính thống; tăng cường công tác quản lý, phối hợp với đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn, bảo đảm hoạt động thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, khách quan, chính xác, góp phần quảng bá hình ảnh và những thành tựu phát triển của tỉnh.