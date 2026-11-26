Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được những thông tin kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2026 và các định hướng mới năm 2027; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng trong giai đoạn hiện nay, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trước các luồng thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2026 và các định hướng mới năm 2027 và đồng chí Phạm Thị Phương Chi, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại Giao trao đổi một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 02/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Thông qua hai chuyên đề, hội nghị làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các tổ chức, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài là trung tâm, chủ thể và lực lượng trực tiếp thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu/Diệu Anh

Công tác này góp phần phát huy trí tuệ, bản sắc văn hóa, truyền thống nhân văn của dân tộc; huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, để các chỉ thị, nghị quyết đi vào thực chất, triển khai hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 2/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lại Xuân Lâm yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW, trong đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước; bảo đảm thống nhất về định hướng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị.

Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa Phạm Thị Phương Chi trao đổi một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16-CT/TW - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Cùng với đó, đổi mới tư duy triển khai công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ "tham gia" sang "đóng góp, kiến tạo"; từ "giao lưu, hữu nghị, vận động" sang "kết nối, gắn kết lợi ích"; từ "huy động nguồn lực đơn thuần" sang "kết nối tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực phát triển". Đồng thời, chuyển từ cách làm chủ yếu dựa vào lực lượng chuyên trách sang phát huy vai trò chủ thể, nguồn lực của Nhân dân và sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội, địa phương, doanh nghiệp, người dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh cần thực hiện đúng phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ: "Giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu mới, sứ mệnh mới cao hơn rất nhiều. Ngoại giao không chỉ cần bản lĩnh trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia, mà còn là năng lực chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển cho đất nước".

Về công tác tuyên truyền, cần tập trung làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng thông tin, phân tích các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng; tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu nội dung trao đổi của các báo cáo viên; khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi, thiết thực đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

"Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động lan tỏa những nội dung thiết thực của hội nghị để các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng được nhận thức đầy đủ, thống nhất và kịp thời đi vào cuộc sống", đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Lại Xuân Lâm tin tưởng, từ những nội dung được trao đổi tại Hội nghị hôm nay, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục suy nghĩ, hành động với tinh thần trách nhiệm cao hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, tạo chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ.